Incendiu în Grecia. Mărturii din infern: "Mi-am luat copilul şi am fugit către mare"

Incendiu in Grecia

Incendiu in Grecia. 74 de morţi şi aproape 200 de răniţi este cel mai recent bilanţ al incendiilor de vegetaţie din Grecia.

Incendiu in Grecia. Zeci de persoane sunt date încă dispărute, iar autorităţile se tem că acest bilanţ negru va creşte.

Echipele de salvare caută în continuare printre ruinele fostei staţiuni Mati, rasă de pe faţa pământului de flăcări. Între timp, încă un incendiu a izbucnit în Peloponez. Arde vegetaţia şi în apropiere de portul Corint şi pe insula Creta. Premierul grec Alexis Tsipras a decretat trei zile de doliu naţional în memoria persoanelor decedate în urma incendiilor.

Incendiu in Grecia. Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat pentru Mediafax că până acum nu sunt informaţii potrivit cărora ar fi cetăţeni români printre victimele incendiilor de vegetaţie din Grecia. MAE ţine legătura în permanenţă cu autorităţile elene.

Panagiotis caută prin cenuşă în ultimul loc unde şi-a văzut soţia în viaţă. Cei doi au încercat să fugă cu maşina, dar când a văzut că şoselele sunt pline de maşini, iar flăcările gonesc către ei, şi-a dat seama că este prea târziu.

"Mi-am luat copilul şi am fugit către mare. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu soţia mea. Cred că s-a prăbuşit aici. Nu am întors capul, nimic. Fugeam către mare", a spus Panagiotis Dagalos, un supravieţuitor al cumplitului incendiu din Grecia.

Incendiu in Grecia. Aceasta este doar una dintre nenumărate poveşti îngrozitoare ale supravieţuitorilor incendiului din Mati. Flăcările au ajuns de pe coline în staţiunea liniştită, preferată de pensionarii şi bogaţii greci, în mai puţin de 20 de minute. Mulţi au încercat să fugă cu maşinile, dar s-au trezit cu calea blocată de ziduri de foc, care nu le ofereau altă scăpare decât să fugă spre mare.

"Când ne-am dat seama că nu există cale de ieşire am lăsat maşina în mijlocul drumului. Mi.am luat copilul de trei ani în braţe şi am început să alergăm pe o cărare către mare. Am ajuns pe cărare în spatele acelei case, am coborât de plajă şi am sărit în mare. A fost o chestiune de secunde să ajungem în mare la timp. Ştiam că sunt oameni în spatele meu şi ştiam că nu vor reuşi", a spus acesta.

În spate se aflau 26 de oameni, inclusiv copii. Ei s-au pierdut pe câmp şi nu au reuşit să ajungă la mare, pentru a se salva. Şi-au găsit sfârşitul îmbrăţişaţi, spun salvatorii.

Paza de Coastă, în bărci private, a salvat peste 700 de oameni din apă.

"Este îngrozitor să vezi persoana de lângă tine înecându-se şi să nu poţi să o ajuţi", a afirmat un supravieţuitor, Nikos Stavrindis.

Pompieri şi experţi în situaţii de urgenţă au declarat pentru presa elenă că tragedia, cea mai gravă de acest tip de peste un deceniu, a fost provocată de faptul că autorităţile nu au pus la punct un mecanism şi un plan pentru situaţii de urgenţă. Aceasta pentru că meteorologii au avertizat în legătură cu riscul de incendii, dar autorităţile nu au reuşit să intervină la timp.

Incendiu in Grecia. Incendii devastatoare au cuprins Grecia la începutul acestei săptămâni. Grecia este destinația preferată a românilor. Apreciată atât pentru frumusețile sale naturale cât și pentru minunata gastronomie, Grecia reprezintă principala destinație de vacanță a românilor. La ora actuală, în jur de 100.000-120.000 de români își petrec vacanța în Grecia.

Despre situația turiștilor români aflați în Grecia în plină stare de alertă de incendiu, șeful ANAT, Nicoale Demetriade, a declarat că nu sunt probleme până în prezent,

Incendiu in Grecia. „Nimeni, niciun turist român nu e afectat de incendiul produs în apropierea Atenei, pentru că toți turiștii români sunt în alte zone de interes. Acea zonă e dedicată în principal turiștilor eleni, nu putea un român să fie acolo. Noi ne-am interesat la toate agențiile de turism românești care au vândut Grecia. N-a fost raportat niciun caz de afectare a unui turist. Trebuie să fim cu toții extrem de prevăzători în viitor pentru orice poate să apară din cauze naturale și să fim mult mai vigilenți”, a spus Nicolae Demetriade, potrivit digi24.ro

Incendiu in Grecia. Nicolae Demetriade anunță că turiștii români nu trebuie să renunțe la planurile lor de vacanță.

Incendiu in Grecia. Bilanț devastator

Incendiu in Grecia. 74 de persoane au murit și circa 200 au fost rănite în urma celor mai grave incendii din ultimul deceniu. Din aer, amploarea distrugerilor îţi taie răsuflarea. Străzi altă dată pline de viaţă, cu restaurante şi terase, arată acum ca nişte uriaşe cimitire. Doar într-un oraş, au ars o mie de case şi peste 300 de maşini.

Incendiu in Grecia. Salvatorii din Grecia continua să caute supravieţuitori sau victime ale devastatorului incendiu. Din păcate, aceştia se aşteptă ca numărul persoanelor decesate să crească.

Bilanţul tragediei din Grecia: 76 de morţi şi 187 de răniţi.

Incendiu in Grecia. Mulţi oameni au fugit în mare pentru a încerca să scape de flăcările care pur şi simplu au devastat staţiunea Mari, aflată la est de Atena. Flăcările au transformat pădurile de pin în cenusă şi au distrus mii de clăduru.

"Mati nu mai există", a spus Evangelos Bournous, primarul din Rafina. Conform acestuia, peste 1.000 de clădiri şi 300 de maşini au fost distruse de incendiu, în această localitate.

Incendiu in Grecia. Potrivit primarului Marathon, Ilias Psinakis, aproximativ 3.000 de case au fost distruse de incendiul, în staţiunile Mati si Rafina. De asemenea, el a precizat că propria sa casă a fost cuprinsă de flăcări.

Incendiu in Grecia. Mati este o staţiune populară pentru turiştii greci, în special pensionari și copii care merg în taberele de vacanță.

Vântul puternic, având o viteze de peste 100 de kilometri pe oră, din Mati a cauzat un avans extrem de rapid al incendiului.

Incendiu in Grecia. Luni, Mati era un paradis de vacanță. Acum prezintă o scenă aproape apocaliptică.

Incendiu in Grecia. Peste 100 de oameni sunt dispăruţi

Incendiu in Grecia. Chiar şi acum, peste 100 de oameni sun daţi dispăruţi.

Premierul grec Alexis Tsipras a declarat trei zile de doliu naţional în memoria persoanelor decedate în urma incendiilor.

Ministerul român de Externe a anunţat că reprezentanții Ambasadei ţării noastre la Atena au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a afla dacă se află români printre victime.

Incendiu in Grecia. Militarii români pleacă spre Grecia pentru a oferi ajutor autorităților și populației după dezastrul provocat de incendiile de vegetația.

”Aeronavele Forțelor Aeriene Române și cei aproximativ 20 de militari - membri ai echipajelor și personal auxiliar - vor decola spre Grecia astăzi, 25 iulie, în jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni.

Aeronava C-27 J Spartan, configurată pentru stingerea incendiilor, precum și aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, sunt puse la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene care coordonează răspunsul la dezastrele naturale și provocate de om la nivelul UE, permițând acordarea asistenței coordonate, eficace și rapide în sprijinul populațiilor afectate”, a anunțat un comunicat al MAPN, miercuri dimineață.

Incendiu in Grecia. Autorităţile au somat populaţia din zonele afectate să facă totul pentru a se salva, să nu se gândească la locuinţe sau la bunuri. Iar spitalele au făcut un apel pentru sânge, pentru a trata arşii.

"Vreau să cred că, în ciuda condiţiilor meteorologice adverse, vom face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a controla focul", Alexis Tsipras, premierul Greciei.

Incendiu in Grecia. "Ce mă supără cel mai tare, un lucru pe care trebuie să îl port în inimă, este că este oribil să vezi lângă tine o persoană care se îneacă şi să nu poţi să o ajuţi", spune un supravieţuitor.

Incendiu in Grecia. Bilanţul victimelor e cel mai negru din 2007 încoace, iar flăcările nu dau semne că s-ar domoli. Cel puţin 26 de morţi au fost descoperiţi în curtea unei vile din staţiunea Mati, aflat la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Atena.

Incendiu in Grecia. "Unii dintre ei se cunoşteau, pentru că au fost găsiţi în grupuri de câte trei sau patru. Ar putea fi vorba despre prieteni, familii sau rude care încercau să se protejeze reciproc şi se îmbrăţişau", a declarat un membru Crucea Roşie.

Incendiu in Grecia. În urma tragediei, Grecia a solicitat activarea mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene. Cipru a trimis un avion militar cu 60 de pompieri, iar două avioane de luptă împotriva incendiilor au plecat din Spania către Atena. De asemenea, Italia, Germania, Croaţia și România au oferit ajutoare.