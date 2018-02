Imagini de coşmar dintr-un spital din Timişoara. Primarul: Jumătate de secol nu s-a investit nimic

Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urmă cu mai putin de 24 de ore.

Sunt imagini surprinse ieri în Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Autoritățile se apără și spun că spitalul este în renovoare, iar unele saloane ar fi deja reabilitate. Totuși, se vede clar că sunt și pacienți care stau în condiții greu de imaginat.

Justificarea primarului: Jumătate se secol nu s-a investit nimic. Nu există posibilitate de relocare

În replică, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Tv, că spitalul este în renovare, iar timp de 50 de ani nu s-a investit nimic în acest spital.

"Este o trista realitate, evident că toti care se internează acolo nu au alternative. Timp de jumatate de secol nu s-a investit nimic in acest spital. Cea mai mare parte a spitalului e în reabilitare, şi in curs de reabilitare chiar la acele saloane. Este de neimaginat cum autoritaţile au lăsat acel spital. Noi am pornit o campanie de reabilitare, am demarat toate procedurile. Sunt in derulare, in 2018 vor fi finalizate inclusiv la nivel de dotare, dar totul ia foarte mult timp. Din păcate, nu au aparut fotografii cand nu îi păsa nimănui de spital", a spus Robu, la Realitatea Tv.

Pe de altă parte, primarul mai spune că nu există alternativă, întrucât nu există posibilitate de relocare în Timişoara:

"Suntem prima autoritate careia ii pasă si am facut ceva, din toata cladirea acum suntem la ultimul etaj cu reabilitarile. Asta e realitatea, asa cum o prezint eu. Nu exista psibilitatea de relocare, nu avem alternative, nu există alternative, nu avem alternative în Timişoara. Din poziţia de primar am alocat fonduri pentru tot ce s-a cerut pentru conducerea spitalului, şi vom aloca în continuare. Nu putem peste noapte sa facem ce ne dorim. Trebuie proiect tehnic, iar pentru toate licitaţiile trebuie timp, din momentul în care te decizi să faci ceva şi până când poţi să îl faci trec doi ani".

Primarul a mai spus că va cere explicaţii pentru a vedea de ce au fost cazaţi pacienţii în acele saloane: "Voi cere maine explicaţii sa vad de ce au fost gazduiti aocolo bolnavii in aceste conditii", a mai spus Robu, în încheiere.

Cum au apărut imaginile: "Lagăr de concentrare"

Imaginile din spital au fost postate pe Facebook, de Ana Maria Czap, care a completat, în descrierea fotografiilor:

"Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babes!!!

Nu mai am cuvinte sa comentez....cred ca imaginile spun totul.... Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pt a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele din lagarele de concentrare.... Donati in continuare bani pt a creste buzunarele celor aflati la conducere!!!

Si sfatul meu....incercati sa va pastrati sanatosi....daca ajungeti aici, mai mult ca sigur ca mult nu o veti mai duce", a scris aceasta.