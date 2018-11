Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru ea

Guess Seductive este un parfum cu note florale si lemnoase, perfect pentru femeile care vor sa iasa in evidenta intr-un mod delicat si inocent. Sticla parfumului se remarca prin design-ul inedit si frapeaza inca de la prima vedere, la fel ca si aromele din interiorul sau. Guess Seductive are un farmec aparte datorita aromelor sale dulci, realizate in urma unei combinatii neobisnuite a notelor de vanilie, tamaie si casmir.

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Set Vera Verona

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips.

Set Gino Milano

Ceas de dama cu mecansim quartz si display analaog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips.

Set Gino Milano

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama.

SHIVAS

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 29;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 12;

Etanseitate: 3 ATM;

FOSSIL

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil si acetat;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 36;

Grosime carcasa (mm): 9;

Lungime bratara (mm): 190 +/- 5;

BARREL

Ceas de dama, multifunctional cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Dimensiune carcasa (mm): 34 x 11;

Latime bratara (mm): 18;

Lungime bratara (mm): 180;

