I-a comandat iubitului de mâncare. În câteva ore, i-a sunat telefonul. Ce a urmat e oribil! Săraca!

I-a comandat iubitului de mâncare. În câteva ore, i-a sunat telefonul. Ce a urmat e oribil!

La doar 23 de ani, această tânără a avut parte de o experienţă devastatoare! Dorind să facă o faptă bună, a trecut printr-un adevărat coşmar! Din acea zi, nimic n-a mai fost la fel...

Kayla Speer, o tânără de 23 de ani, din West Burlington, Iowa, a vrut să-i facă o surpriză iubitului şi să-i comande un sandviş, gândindu-se câ tânărul, care învăţa pentru examene, nu avea vreme să meargă până la supermarket după mâncare. Şi, cum acesta locuia la o distanţă de trei ore de fată, aceasta a pus mâna pe telefon şi a plasat o comandă în orăşelul unde locuia iubitul.



"Când am făcut comanda, le-am spus că sandvişul trebuia să ajungă la iubitul meu. Ulterior, iubitul meu mi-a dat un SMS în care mi-a spus că trage un pui de somn, epuizat de atâta învăţat. După câteva minute, i-am dat şi eu un mesaj în care îi spuneam că mâncarea era pe drum şi-l rugam să lase bacşiş", a scris tânăra, pe o reţea de socializare unde şi-a împărtăşit povestea.



Mai târziu, a venit şi replica iubitului: "Mulţumesc."



Numai că, între timp, Kayla a primit un telefon chiar de la firma de catering.



"Nu am mai făcut aşa ceva niciodată, dar nici nu puteam să tac. Am livrat comanda la iubitul tău. Numai că, în momentul în care a deschis uşa, am văzut că pe canapea era o tânără dezbrăcată. M-am simţit prost şi, după ce i-am pus sandvişul în mână, am plecat. După aia am pus mâna pe telefon şi te-am sunat. Cred că meriţi să ştii ce face iubitul tău când nu e cu tine", i-a spus băiatul care a livrat comanda.



Aşa cum era de aşteptat, cei doi s-au despărţit, nu înainte ca fata să-l facă de râs pe internet pe iubăreţ. Şi, ca totul să iasă perfect, aceasta a organizat şi o petrecere de despărţire, unde invitaţii au fost trataţi cu bunătăţuri de la firma de catering al cărei angajat model i-a deschis ochii.