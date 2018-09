Horoscop OCTOMBRIE, previziuni complete. Cea mai grea lună pentru două zodii

Luna Octombrie aduce energie pozitiva pentru unele zodii, in timp ce pentru altele aduce provocari de toate felurile.

BERBEC



Iti vei indeplini nevoie de independenta si de dezvoltare, in special in zona relatiilor si parteneriatelor. Mediul de lucru devine placut, insa vei avea tendinta sa bei si sa mananci mai mult ca de obicei. La finalul lunii, ai putea intra intr-o relatie noua. Dupa data de 15 octombrie, vei incepe sa redescoperi anumite aspecte pe care le credeai pierdute, dupa 22 vei redescoperi ceva pe plan personal, iar dupa 24 iti vei face noi prieteni.



TAUR



Abilitatea ta de a fi productiva este testata la maximum in aceasta perioada. Muncesti mai mult, asa ca ai mare grija la sanatate. La finalul lunii este posibil sa intri intr-o relatie noua. Dupa data de 13 octombrie poti incepe proiecte noi. Dupa data de 24 septembrie ai putea lua decizii care iti vor afecta in mod negativ viata. Totul devine clar pana la finalul lunii.



GEMENI



Luna Octombrie iti aduce chef de joaca. Vei pendula intre romantism, creativitate si placere. Este un moment bun pentru a-ti decora casa. Luna Noua de pe 13 octombrie aduce o perioada in care poti incepe proiecte creative. Ai grija la sanatate. Poti incepe chiar si o dieta. Dupa data de 27 octombrie, vei descoperi aspecte pe care nu stiai despre viata ta.



