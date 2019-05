Horoscop MAI. Victorii fabuloase pentru o zodie. De restul, ghinioanele se țin lanț

Luna mai este presarata cu victorii in materie de dezvoltare personala, dar si financiara.

E timpul sa implementezi planurile pe care le-ai intors pe toate partile in ultima perioada – ai tot sprijinul ca sa faci fata oricarei situatii, gratii unui eveniment astral important: Luna Noua in Taur de pe 5 mai.



In primele zece zile ale lunii ar fi indicat sa rezolvi problemele urgente, ca sa poti lucra neintrerupt apoi. Evalueaza-ti critic situatia si pune fundamentul unor noi obiceiuri sanatoase. Acum e momentul pentru ca Mercur si Venus in Taur te ajuta sa chibzuiesti totul asa cum trebuie.







BERBEC



Esti in fruntea tuturor in aceasta perioada promitatoare si te prinde foarte bine chestia asta. Gravitezi in mod natural catre mai multe responsabilitati si dai dovada de mai multa maturitate. Desi competitia la sange nu-ti sta in fire – iti place la nebunie lucrul in echipa – ai toate motivele sa tinzi catre prima pozitie si sa pleci acasa cu premiul.



TAUR



O usa se deschide aproape ca prin magie in fata ta, ceea ce inseamna ca trebuie sa-ti asumi riscul de a pasi in necunoscut. Nu e usor, mai ales pentru tine, care esti uneori poate excesiv de precauta, dar universul aplauda curajul si vei avea doar de castigat daca risti sa mergi pe mana drumului deloc umblat. Nu-ti fie frica si renunta – macar acum – la timiditatea care-ti este caracteristica. Meriti norocul care te asteapta.



