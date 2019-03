Horoscop joi, 28 martie. Schimbări radicale pentru două zodii. Lacrimi și zâmbete

Horoscop joi, 28 martie. Iată ce ne-au pregătit astrele pentru o zi de final de martie!

Berbec

Astazi, bine ar fi sa te ocupi de cariera si de imaginea ta in ochii celorlalti. Dialogurile cu sefii iti pot aduce informatii noi legate de viitorul carierei tale. Exista si nemultumiri in acest sens, dar privește partea buna a lucrurilor.

Taur

Relatiile cu strainatatea sunt prezente. S-ar putea sa ti se ofere sansa sa pleci la studii sau in interes de serviciu in afara granitelor tarii. Totusi, bine este sa iei in calcul si factorul neprevazut. Chiar daca apar rasturnari de situatie, totul este spre binele tau.

Gemeni

Pentru tine este o zi buna pentru achitarea taxelor, impozitelor si a datoriilor de orice fel. Norocul la banii si bunurile altora este la ordinea zilei, dar fii cu bagare de seama. Discordia iti poate crea neplaceri in orice moment.

Rac

Astrele te sfatuiesc sa te ocupi de relatiile parteneriale si colaborari. Exista multa agitatie in acest domeniu, dar si multa sustinere. Bine ar fi sa verifici situatia parcurgerii etapelor in cadrul colaborarilor in care esti implicat.

Leu

Ai foarte multe treburi de rezolvat la serviciu. Relatiile colegiale sunt destul de tensionate, dar presărate si cu aspecte bune. Combativitatea de care dai dovada in rezolvarea sarcinilor care iti revin nu prea este privita cu ochii buni de catre sefi.

Fecioară

Zi minunata pentru tine la capitolul distractii. Esti pus pe șotii, insa ceilalti s-ar putea sa iti taie elanul. Relatia cu persoana iubita stă pe un bulgăre de dinamită. Temperează-ți veselia si cheful de glume pe seama altora.

Balanța

Treburile gospodaresti sunt tema principală a zilei. Ai spor la curatenii generale, reparatii curente si reamenajari interioare. Se poate pune problema achizitionarii unei locuinte sau a unui teren.

Scorpion

Se pare ca vei fi mai mult pe drumuri. Daca esti nevoit sa calatoresti, fii cu bagare de seama si verifica atent toate detaliile. Pentru altii pot aparea aspecte legate de forme de scolarizare pe termen scurt. Intalnirile si dialogurile cu prietenii apropiati te pot pune pe ganduri.

Săgetător

Aspectele banesti s-ar putea sa te preocupe intreaga zi. Poti primi cadouri si recompense, dar si banii meritati in urma muncii depuse la un loc de munca. Capitolul financiar este foarte dinamic, insa prudenta si discernamantul te pot feri de neplaceri.

Capricorn

O zi foarte dinamica. Relatiile parteneriale sunt in continua transformare, iar daca esti implicat in proiecte, se pare ca ai foarte de mult de lucru. Va trebui sa te bazezi doar pe fortele tale. Fii prudent si tine cont si de parerile celorlalti.

Vărsător

Îți este de mare folos odihna si dialogul cu propria ta fiinta. Se pare ca in sufletul tau este multa forfota, iar ceilalti nu pot intelege acest lucru. Sunt posibile insomnii, vise premonitorii si revelatii legate de evenimentele si oamenii din viata ta.

Pești

Prietenii alcatuiesc subiectul tau favorit de astazi. Este nevoie de multa prudenta in toate tipurile de relatii. Ai multa sustinere din partea celorlalti, dar se pare ca tu nu prea observi acest lucru. Detasează-te de toti si de toate.

