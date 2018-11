Horoscop 30 noiembrie. Zodia pentru care viaţa se schimbă radical. Greul abia acum începe

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 30 noiembrie 2018.





Berbec



O zi plina de calm. Daca poti profita de aceste clipe, mai ales ca inca nu ai niciun program. Plimba-te, odihneste-te sau du-te sa vezi un film bun.



Taur



Stii ca partenerul de viata se supara daca intarzii, asa ca nu-i da motive. Mai ales ca nu pare prea bine dispus ar fi binevenit un gest romantic, poate o plimbare sub clar de Luna, ca la inceput...



Gemeni



Astazi este ziua discutiilor. La telefon. Abia termini o convorbire, ca te si suna cineva.



Rac



Daca nu te agiti si ai suficienta rabdare atunci cand trebuie, nu ai cum sa nu faci fata la tot ceea ce se intampla azi. Trebuie doar sa fii atent la detalii.



Leu



Unele lucruri nu se desfasoara exact asa cum ai stabilit, insa asta nu te face sa renunti, din contra, te ambitionezi si nu te lasi pana nu obtii rezultatul dorit.



Fecioara



Nu eziti sa ii ajuti pe cei din jur, insa atunci cand observi ca atunci cand ai tu nevoie, nu iti sare nimeni in ajutor, iti revizuiesti atitudinea si te comporti ca atare.



Balanta



Te simti plin de energie. In ciuda frigului de afara, vei fi mereu bine dispus oriunde ajungi. Concentreaza-te putin mai mult pe ceea ce faci la munca pentru ca vei avea de trecut un fel de test astazi, scrie ziuadecluj.



Scorpion



Cineva din familie iti face program pentru zilele astea, asa ca iti anulezi toate planurile facute cu prietenii. Totusi, sambata spre seara te mai eliberezi.



Sagetator



Cu toate ca nu ai muncit foarte mult in ultimele zile, te simti foarte obosit, asa ca weekend-ul asta il dedici odihnei. Asta pana duminica, zi in care apare ceva neprevazut.



Capricorn



O ruda nu iti da pace pana nu-i promiti ca vei participa la un eveniment anume, asa ca astazi ai deja program. Sperai sa te ocupi de niste treburi casnice pe care le-ai tot amanat in ultimele zile.



Varsator



Vei lua parte la multe evenimente si vei intalni multe persoane, unele dragi, altele mai putin. Nu-ti programa nimic pentru sambata seara. Vei fi prea obosit ca sa mai faci ceva.



Pesti



Te gandesti serios ca a venit momentul pentru niste schimbari in viata ta si vrei sa incepi chiar de azi. Totusi, inainte de a lua o decizie radicala, intreaba-te pana unde esti dispus sa mergi.