Horoscop 29 ianuarie. DEZASTRU pe toată linia pentru două zodii. Sunt la un pas de colaps

Afla ce-ti rezerva astrele pentru ziua de marti, 29 ianuarie 2019.

Berbec



O zi plina! Telefoanele suna nebuneste, ai de citit o gramada de mesaje si te mai cheama si seful la o discutie. Fa ceva si aduna-te! Partea buna e ca in cateva ore scapi.







Taur



Pare a fi una dintre cele mai bune zile pe care le-ai avut in ultima perioada. De necrezut, dar vei avea ocazia sa faci numai ce iti place. Atentie la exagerari, micile probleme de sanatate s-ar putea agrava, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Ceva ce afli de dimineata te va preocupa toata ziua. E o problema pe care trebuie sa o rezolvi cat mai repede. Solutia va veni, pana la urma, din partea cui nu te-ai fi asteptat.



Rac



Ai cam petrecut in ultima vreme si cineva iti atrage atentia ca este timpul sa te pui pe treaba. Muncesti, n-ai de ales, si cam asa o sa-ti petreci toata ziua pana seara tarziu.



Leu



Esti putin cam agitat astazi pentru ca astepti o veste de care pot depinde multe aspecte din viata ta. Indiferent ca e ceva legat de viata personala sau de cea profesionala, nu trebuie sa te grabesti.



Fecioara



Nu pierde timpul. Termina cat mai repede ceea ce ai de facut astazi pentru ca acasa te asteapta ceva deosebit. Este vorba despre o surpriza pe care partenerul o pregateste de ceva vreme.



Balanta



Vei avea parte de o zi linistita. La job nu ai mult de munca si poti pleca mai repede. Profita de asta si fa-ti toate placerile.



Scorpion



S-ar putea sa te sacaie cateva probleme de sanatate pentru ca nu ai luat in serios sfaturile medicilor. Incearca sa te odihnesti mai mult si lasa pentru alta data orice activitate care ti-ar putea solicita organismul.



Sagetator



Esti prins la mijloc. Primesti ceva nou de facut la locul de munca si sansa sa fi promovat, dar asta te cam incurca pentru ca vei petrece mai multe ore la job chiar acum cand ai si un proiect personal la care vrei sa incepi sa lucrezi.



Capricorn



Esti emotionat si incantat, in acelasi timp. Urmeaza sa participi la o intalnire cu niste persoane pe care le admiri foarte mult. Calmeaza-te si fii atent la tot ce se intampla in jurul tau.



Varsator



Te ia prin surprindere reactia unui coleg de munca la adresa ta. Nu intelegi cu ce i-ai gresit, dar te vei lamuri la sfarsitul saptamanii, cand vei afla despre o discutie care a avut loc cu putin timp inainte sa ajungi tu.



Pesti



Faci orice astazi ca sa scapi de munca si cauti un motiv sa tragi de timp. Totusi du-te la serviciu, s-ar putea sa ai parte de o surpriza placuta, ceva la care sperai de multa vreme.