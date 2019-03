Horoscop 16 martie. Bogății nesperate pentru o zodie. Ce noroc pe capul ei!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 16 martie 2019.

Berbec



Ai multe planuri, dar esti constient ca nu poti sa le faci pe toate.







Taur



Odihna si relaxare, cam asa pare sa fie ziua pentru tine si persoana iubita.



Gemeni



Incearca sa eviti sa te implici in actiuni riscante. Ai prea multe de facut in perioada urmatoare si nu merita sa ratezi nimic.



Rac



Nu uita de o promisiune facuta partenerului. Va trebui sa o respecti, altfel te poti astepta la reprosuri total justificate, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Vei petrece mai mult timp alaturi de cei dragi. In aceasta categorie intra, bineanteles, si cei mai buni prieteni.



Fecioara



Te simti cam ciudat, ca atunci cand ai uitat ceva... O sa iti treaca brusc dupa-amiaza, cand o sa-ti amintesti despre ce era vorba.



Balanta



Esti foarte popular pe unde ajungi zilele astea. Toti te trateaza ca pe o vedeta, aproape ca ajungi sa ti se ceara autografe.



Scorpion



Cunosti oameni noi care iti pot deveni prieteni adevarati. Totusi, pentru inceput, fii rezervat in declaratii.



Sagetator



Prietenii si familia iti vor fi alaturi si veti petrece impreuna clipe minunate.



Capricorn



Ai pus la punct un program si nu vrei sa faci nimic din ceea ce nu este cuprins in acesta.



Varsator



Esti incapatanat. Primesti o invitatie in oras, dar nu o accepti din prima. Vrei sa fii curtat mai mult, desi nu este cazul.



Pesti



Partenerul de viata are un aer mai misterios astazi. Iti pregateste o surpriza. Fa-ti bagajele, pentru ca e vorba despre o calatorie mai speciala.