Horoscop 1 decembrie. Zodia care află adevăruri dureroase. Numai în pielea ei să nu fii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 1 decembrie 2018.

Berbec



Sâmbătă pleci din oras. Emotiile vor atinge un nivel maxim.



Taur



Sambata seara primesti o vizita neasteptata care se va prelungi mult in noapte.



Gemeni



Incearca sa ai mai multa incredere in propria persoana. Esti mult mai curajos si puternic decat crezi, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Daca incepi ziua de sambata bine, asa o sa fie tot weekend-ul.



Leu



Ai mari sanse sa pleci la drum. Pregateste din timp un mic bagaj pentru ca nu o sa ai timp de stat prea mult pe acasa dupa ce o sa afli de deplasare.



Fecioara



Incearca sa te odihnesti. Ai exagerat cu lucrul saptamana aceasta si organismul iti da semne ca este slabit. Ia in calcul fiecare simptom.



Balanta



Chiar daca ai la dispozitie doua zile, nu te apuca de prea multe lucruri in acelasi timp pentru ca risti sa nu ai timp sa le termini.



Scorpion



Esti pus pe fapte mari. Te-ai decis sa faci ceva care implica niste riscuri, dar, daca iti reuseste, iti va da multa satisfactie.



Sagetator



Vei avea de umblat destul de mult. S-ar putea sa te intalnesti zilele astea cu niste persoane ce par mult prea atente la ce faci.



Capricorn



Ai o zi in care poti face de toate. Ai si niste bani la dispozitie pe care poti sa-i dai pe ce vrei tu.



Varsator



Ai grija pe unde te duci astazi pentru ca sunt sanse sa te intalnesti cu persoane care nu sunt tocmai pe placul tau.



Pesti



Simti o stare de oboseala dupa o saptamana care a fost plina, insa pana sambata la amiaza iti va trece si vei putea petrece cu prietenii, asa cum v-ati inteles.