Cum se transmite hepatita A? Simptome

HEPATITA A

Hepatita A: La copii, cea mai frecventa forma de hepatita este Hepatita A (numita si hepatita infectioasa).

Hepatita A: Aceasta forma de hepatita este cauzata de virusul Hepatitei A (HAV – hepatitis A virus), care traieste in fecalele persoanelor infectate. Fecalele infectate pot fi prezente in cantitati infime in alimente si pe obiecte (de la manerele usilor la scutecele de unica folosinta).

Deoarece hepatita A poate fi o infectie usoara, mai ales la copii, este posibil sa treaca neobservata la unii copii.

Iata totul despre Hepatita A la copii - de la Desprecopii.com:

Hepatita A: Ce este Hepatita?

Hepatita inseamna o inflamare a ficatului, fara trimitere la o anumita cauza.

Este posibil ca bolnavul de hepatita sa aiba:

- una sau mai multe boli, printre care infectia virala sau bacteriana a ficatului

- o leziune a ficatului cauzata de o toxina (otrava)

- functia hepatica afectata de intreruperea fluxului normal de sange catre ficat

- o criza provocata de o boala autoimuna

- traume abdominale in trecut in zona ficatului (loviri, accidente etc.)

Hepatita este cel mai frecvent cauzata de unul dintre urmatorii trei virusi:

Virusul hepatitei A

Virusul hepatitei B

Virusul hepatitei C

In unele cazuri rare, virusul Epstein Barr (care provoaca mononucleoza) poate duce si la hepatita deoarece poate provoca inflamarea ficatului. Alti virusi si bacterii care pot provoca hepatita sunt virusul hepatitei D si E, al varicelei (varsatul de vant) si citomegalovirusul (CMV).

Hepatita A la copil

La copii, cea mai frecventa forma de hepatita este hepatita A (numita si hepatita infectioasa). Aceasta forma este cauzata de virusul hepatitei A (HAV – hepatitis A virus), care traieste in fecalele persoanelor infectate. Fecalele infectate pot fi prezente in cantitati infime in alimente si pe obiecte (de la manerele usilor la scutecele de unica folosinta).

Cum se raspandeste virusul Hepatitei A

Prin ingerarea accidentala a ceva ce este contaminat cu fecale infectate cu virusul hepatitei A (ceea ce face ca virusul sa se raspandeasca usor in mediile de viata supraaglomerate, cu conditii de igiena si sanitare precare)

prin apa, lapte si alimente, mai ales crustacee

Deoarece hepatita A poate fi o infectie usoara, mai ales la copii, este posibil sa treaca neobservata la unii oameni. Ca un exemplu, desi testele medicale arata ca aproximativ 40% din locuitorii zonelor urbane din S.U.A. au avut hepatita A, numai 5% dintre ei isi amintesc sa fi fost bolnavi.

Desi virusul hepatitei A poate duce la prelungirea starii de boala pana la 6 luni, de obicei provoaca numai imbolnaviri pe termen scurt si nu duce la imbolnavirea cronica a ficatului.

Hepatita A in Romania

Romania, tara „mainilor murdare“. Cazurile de hepatita A, cunoscuta si cu numele popular de „boala mainilor murdare“, raman in numar mare mai ales in Romania, Letonia, Slovacia, Republica Ceha si in Bulgaria. Principala cale de transmitere este asa-numita cale fecal-orala, cauza fiind, deci, o igiena precara a mainilor dupa folosirea toaletei.

Cel mai mare numar de cazuri raportate in 2010 s-au inregistrat in Romania – 3.502. Totusi, in ceea ce priveste prevalenta infectiei cu virusul hepatitic A, adica numarul de cazuri la 100.000 de locuitori, Romania se situeaza pe loculz al treilea (16,28 de cazuri la 100.000 de locuitori), dupa Bulgaria si Slovacia.

Semne si simptome Hepatita A:

In fazele incipiente, hepatita poate produce simptome asemanatoare gripei, cum sunt:

- stare de rau generala

- febra

- dureri musculare

- pierderea poftei de mancare

- greata

- voma

- diaree

- icter (ingalbenirea pielii si a albului ochilor)

Insa unii oameni care au hepatita pot sa nu aiba deloc simptome si sa nu stie ca sunt infectati. De exemplu, copiii care au hepatita A, au de obicei simptome usoare sau nu au deloc simptome.

Daca hepatita avanseaza, simptomele incep sa indice ficatul ca sursa a bolii. Substantele chimice care sunt secretate in mod normal de catre ficat incep sa se adune in sange, ceea ce duce la simptome ca:

- icterul

- respiratia urat mirositoare (halena)

- gust amar in gura

- urina inchisa la culoare sau de culoarea ceaiului

- fecale albe, deschise la culoare sau de culoarea lutului

- Pot aparea si dureri abdominale, resimtite sub coastele din dreapta (deasupra ficatului tare si umflat) sau sub coastele din stanga (deasupra splinei tari).

Hepatita A este contagioasa?

Virusul hepatitei A se poate raspandi prin alimentele sau apa contaminate, precum si din cauza conditiilor sanitare precare din institutiile de ingijire a copiilor sau din scoli. Toaletele si chiuvetele folosite de o persoana infectata ar trebui curatate cu solutii antiseptice.

Oamenii care traiesc laolalta cu sau ingrijesc persoane care au hepatita ar trebui sa se spele pe maini dupa ce vin in contact cu persoana infectata. In plus, cand calatoriti cu copilul in tari in care este frecventa hepatita A, ar trebui sa vaccinati copilul cu cel putin doua doze de vaccin impotriva hepatitei A.

Tratamentul hepatitei A:

Daca simptomele sunt severe sau testele de laborator indica afectarea ficatului, uneori este necesara tratarea hepatitei in spital. Iata o trecere in revista a tratamentelor disponibile pentru tipurile de hepatita existente:

Nu exista medicamente folosite la tratarea hepatitei A, deoarece este o infectie pe termen scurt care trece de la sine.

Copiii care au forme usoare de hepatita pot fi tratati acasa. In afara de folosirea toaletei si a baii, ei trebuie sa stea in pat pana cand dispar febra si icterul, iar pofta de mancare le revine la normal. In cazul in care copilul are apetit redus ar trebui sa ii dati mese reduse cantitativ si mai dese si lichide bogate caloric. De asemenea, ar trebui sa ii dati alimente sanatoase, bogate in proteine si carbohidrati si apa cat mai multa.