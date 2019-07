Gușă, dezvăluire explozivă despre Dăncilă. Despre Teodorovici: "Verificați-l de două ori"

Cozmin Gușă în studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Cozmin Gușă a comentat la Realitatea TV, la emisiunea "Legile Puterii", moderată de Denise Rifai, afirmațiile premierului Viorica Dăncilă, care a spus despre violențele din 10 august 2018 că au semănat cu o lovitură de stat. Totodată, consultantul politic a vorbit și despre actualul ministru de Interne, Nicolae Moga, dar a făcut și o dezvăluire incendiară. "O sa apara maine in presa, eu stiu deja", a spus Gușă, în direct la Realitatea TV.

Cu referire la declarația făcută de Viorica Dăncilă la Digi 24, "în momentul în care se forţează intrarea în Guvernul României, eu cred că acest lucru seamănă cu o lovitură de stat", Cozmin Gușă a explicat: "Ar fi grava afirmatia, daca as banui-o pe doamna Dancila ca are proprietatea termenilor. Nu o banuiesc. Cred ca nu stie ce inseamna (n.r. lovitura de stat), dupa cum cred ca nu stie ce inseamna nici macar Magrebul, pe care l-a pomenit astazi".

COZMIN GUȘĂ, DESPRE MINISTRUL DE FINANȚE: "FAC UN APEL! VERIFICAȚI DE DOUĂ ORI CE VĂ SPUNE TEODOROVICI"

"Daca o sunam acum pe Viorica Dancila, sa ne spuna ce inseamna Magrebul, ar fi ca si cum l-am suna pe Orlando Teodorovici rapid sa ne spuna care este formula PIB-ului. S-ar putea sa stie o anumita formula, dar, daca il bagam in detalii, s-ar putea sa nu mai stie. Eu cred ca este slab pregatit profesional", a completat Gușă.

Patronul Realitatea TV a continuat, tot cu referire la ministrul Finanțelor, și a lansat un apel public: "Acum am un apel de facut. Domnule Iohannis, domnilor sefi din institutiile statului roman, altele decat cele politice, aveti grija la ce va spune domnul Teodorovici si verificati-l de doua ori. Mai sunati pe la domnul Isarescu, pe la domnul Florin Georgescu, pe la alti bancheri importanti, pe la alti specialisti, pentru ca ceea ce va spune este total diferit fata de ceea ce se va intampla".

COZMIN GUȘĂ, DESPRE NOUL MINISTRU DE INTERNE: "ÎL CUNOSC DE VREO 21 DE ANI. ESTE UN OM SERIOS, DAR TREBUIA SĂ SPUNĂ ALTCEVA"

Cozmin Gușă s-a referit apoi la Nicolae Moga, noul ministru al Afacerilor Interne: "Il cunosc pe Nicolae Moga de vreo 21 de ani, daca nu mai bine. L-am cunoscut ca pe un om serios. Si cunosc informatiile despre el. Chiar daca a fost intr-o relatie de prietenie cu grupul de la Constanta, Constantinescu - Mazare - Strutinsky, nu a fost parte din mecanismele frauduloase pe care cei trei le-au pus la cale. Insa evolutia lui de astazi mi-l arata intr-un pericol cvasimortal".

"Nu poti, ca nou ministru de Interne, decat daca esti prost sfatuit sau manipulat, sa vii intr-o conferinta de presa atat de ciudata, de terna, presarata cu afirmatii de copil de clasa a IV-a si sa fugi repede, din dorinta de imagine, unde? La Jandarmerie. In conditiile in care vine 10 august peste tine. Te-ai dus la Jandarmerie fara sa mai ceri un raport despre ce s-a intamplat in urma cu un an, in conditiile in care ai fost pus la Interne ca sa fie evitat un megascandal in statul roman, legat de ce s-a intamplat anul trecut. Nicu Moga este omul faptelor, un tip serios, asezat. Cine il impinge in acest joc de imagine, sa spui ceva, fara sa ai de spus nimic... Este o mare capcana.

Pentru ca avem de decontat momentul tragic numit 10 august, noi avem responsabilitatea sa militam in continuare pentru dreptate. Pentru ca nu s-a facut dreptate pentru miile de cetateni batuti", a adăugat consultantul politic.

Cozmin Gușă a încheiat "subiectul Moga" astfel: "Trebuia sa spuna ca il preocupa foarte mult acele documente secretizate fortat de Carmen Dan, care nu au fost date procurorilor si va face toate demersurile ca, pana la 10 august, cand se implineste un an, sa le desecretizeze si sa le ofere procurorilor. Acest lucru putea sa il aseze intr-o postura buna, folositoare, inclusiv pentru Viorica Vasilica Dancila, care a facut acele declaratii elucubrante".

COZMIN GUȘĂ, DESPRE VIORICA DĂNCILĂ: "INTERPRETEAZĂ UN ROL SIMILAR LUI DRAGNEA. AM AJUNS DE LA PSDRAGNEA LA PSDĂNCILĂ. PARE PROASTĂ, DAR NU ESTE"

Cozmin Gușă s-a referit apoi și la premierul Viorica Dăncilă: "Pericolul este ca dupa ce l-a negat pe Dragnea, dupa ce si-a negat trecutul recent, in care a fost sustinuta de Dragnea, vine si ne interpreteaza un rol similar lui Dragnea. Asta a spus si Dragnea de nenumarate ori. Am ajuns de la PSDragnea la PSDancila.

I s-a aplicat o eticheta de nestiutoare si de incurca-lume. A avut si Liviu Dragnea un interes, sa o puna sub pantoful lui. Viorica Dancila pare proasta, dar nu este. Una este ca pare, alta ca este. Eu nu cred ca este proasta".

COZMIN GUȘĂ, DEZVĂLUIRE DESPRE GESTUL FĂCUT DE VIORICA DĂNCILĂ: "O SĂ APARĂ ȘTIREA, EU AM AFLAT-O ÎNAINTE"

Apoi, Gușă a continuat cu o dezvăluire: "Sa iti mai dau o stire. Un om caruia Dancila ii este datoare, ma refer la Paul Stanescu, si cunosc detalii, dar nu le expun public, pentru ca a avut curajul sa ii spuna ca nu are scor suficient de mare pentru turul II si va distruge partidul, de ieri, i-a luat in catare oamenii din structura centrala propusi nu de Stanescu, ci de PSD Olt, si i-a dat afara.

Fiecare organizatie care a avut rezultate bune, ca Oltul, isi propune oameni in structura centrala. Si pentru ca Stanescu i s-a opus, vrand sa ii deschida ochii, astazi i-a executat pe oamenii propusi de organizatia Olt in structura centrala. O sa apara stirea maine, eu am aflat-o inainte".

"Viorica Dancila si-a revenit in urma faptului ca a fost asistata de niste profitori, care stiu jocul de putere, dar care nu au vreun scop sa o duca in turul II, care nu au vreun scop sa ajute PSD-ul, ci au scop de inavutire. Nu este asistata spre succes, ci spre o mediatizare momentana, in care i se spune: "Vezi ca nu te mai face lumea proasta si agramata la marea majoritate a trusturilor de presa?". Sau "Vezi ca in partid nu mai comenteaza nimeni in afara de Paul Stanescu? Este meritul nostru. Ne asculti, iti merge bine. Nu ne asculti, o sa ai probleme". Daca PSD nu intra in turul II, isi pierde si rezerva de incredere ca ar fi un partid dominant. Mai are o mica rezerva de incredere, la electoratul de stanga, inclusiv pensionari, oameni cu venituri mici, sau unii intelectuali de stanga. Dar mica rezerva de incredere asteapta o confirmare de reprezentativitate la prezidentiale", a completat patronul Realitatea TV.

COZMIN GUȘĂ, ANUNȚ DEVASTATOR PENTRU DĂNCILĂ: "AZI, NU ARE NICIO ȘANSĂ SĂ TREACĂ DE 13-15 LA SUTĂ LA PREZIDENȚIALE"

"Pot sa spun ca Viorica Vasilica Dancila, astazi, nu are nicio sansa, la cum arata lucrurile, sa treaca de 13-15 la suta pe vot la prezidentiale. Cu PSD in spate. Mobilizarea structurii de partid nu inseamna doar mobilizarea primarilor.

Dar mai avem 100 de zile. Eu sunt foarte realist si nu vreau sa atac pe nimeni in aceasta campanie, pentru ca eu, Cozmin Gușă, si noi, Realitatea, nu avem miza, nu avem favorit la aceste alegeri. Dar vom fi foarte corecti.

Independenta jurnalistilor exista, eu doar am spus ca Realitatea TV nu are candidat si vom fi corecti, prezentand calitatile si defectele tuturor. Nu suntem televiziune de partid", a încheiat Cozmin Gușă.









