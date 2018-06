Cozmin Gușă dă o informație bombă. Ambasada SUA din R. Moldova ar putea fi mutată la București

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o declarație incendiară în cadrul emisiunii REALITATEA ROMÂNEASCĂ, legat de mutarea ambasadei SUA din Republica Moldovei la București.

Hai să dau o informație bombă!

Există niște think tank-uri foarte prestigioase care unele lucrează aproape de Casa Albă, altele de departamentul de Stat, de CIA, FBI, care operează cu ideea argumentată că în viitor va fi foarte bine dacă va exista o singură ambasadă pentru România și Moldova, la București și în Republica Moldova să fie doar un Consulat. Asta e o dovadă a politicii americane să se exprime mai mult lingvistic, apropo de limba română care unește cele două state.

Ăsta e un gest de partner strategic interesat în consolidarea frontului estic al NATO și de fapt a granților Statelor Unite cu lumea post sovietică.

Faptul că în acele laboratoare deja se discută despre asta, este un lucru foarte consistent care poate să ne dea satisfactie că în momentul în care vezi din partea partenerului strategic care are niște acțiuni constrcutive care te avantajează pe tine, ca stat, te simți mai bine.

Să se discute în Washington despre România este o uriașă performanță. Să poți să pui România pe hartă asumându-ți statutul tău de "grănicer" cu lumea post-sovietică de dublă frontieră atâta UE, cât și a NATO, este o chestiune pe care nu am înțeles-o, dar nici nu am încercat, dar trebuie bugetată și mai departe să ai evenimente, mediatizare.