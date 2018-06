Cozmin Gușă: Suspendarea posibilă, dar improbabilă. Avantajul lui Dragnea nu e niciunde

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit la emisiunea REALITATEA ROMÂNEASCĂ, despre scenariile suspendării președintelui Klaus Iohannis, iar concluzia este că Liviu Dragnea nu este avantajat nicicum de această suspendare, mai mult, Călin Popescu Tăriceanu i-ar putea încurca jocurile actualului lider al PSD.

Suspendarea este posibilă, dar într-un fel este și improbabilă. De ce? Într-un mod extrem de clar o suspendare care ajunge la votul populației va fi o palmă tare pe obrazul gros al PSD-ului, dar va fi din punct de vedere electoral și o vor lua în jos, pentru că cetățenii României nu vor vota o suspendare fără bază constituțională clară a lui Iohannis. Pe de altă parte, Iohannis ar ieși întărit printr-un eveniment de tip electoral care s-ar considera că ar fi ales la finalul mandalului 1, pentru un viitor mandat 2. Asta în calculele PSD-ului arată foarte prost.

Modelul Plahotniuc - Dodon, copiat de Dragnea

În Republica Moldova, prietenul lui Dragnea, Vlad Plahotniuc este un fel de lider al majorității la președinția asupra Partidului Democrat care are o mare alonjă asupra președintelui rusofil Dodon, și când vrea să dea diverse legi în Moldova pe care Dodon nu ar fi bine să le promulge, atunci Plahotniuc îl suspendă prin majoritate parlamentară pentru o lună, el pleacă acasă o lună. Candu promulgă legile, nu se duc în fața populației cu votul de suspendare a lui Dodon, el se întoarce și începe să îi înjure, ce mi-au făcut ăștia o lună și legile au fost promulgate. Și piesa e jucată.

Sigur că Dragnea și ai săi nu pot juca piesa asta cu Iohannis, pentru că Iohannis nu ar fi un tip care să fie în complicitate cu ei niciodată, dar calculele lor sunt minimum să-l suspende după modelul Plahotniuc. Tăriceanu să ajungă acolo să promulge și să execute niște acțiuni împotriva justiției cu speranța unora să fie și împotriva serviciilor secrete, improbabil, dar ei speră, și apoi să se întoarcă Iohannis.

Tăriceanu, o candidatură la prezidențiale mai bună decât a lui Dragnea

Aici Dragnea se încurcă pentru că el este extrem de obsedat să ajungă președintele României și pentru asta face tot nu ca să-i convingă pe români, că ca să-și organizeze la nivelul lui 2019 o candidatură cu niște contracandidați șchiopi, ciungi, ologi care nu contează. Doar în asemenea condiții ar putea să câștige, iar dacă el l-ar lăsa pe Tăriceanu 1-2 luni cu prerogativele de președinte. Tăriceanu ar putea să joace acolo un rol care i-ar fi suficient pentru o candidatură mult mai bună decât a lui Dragnea la președinția României și atunci aici se împiedică Dragnea și ai săi. Sunt multe lucruri pentru care se împiedică, inclusiv pentru o suspendare de tip parlamentară a lui Klaus Iohannis, dacă este posibilă o asemenea suspendare.

Faptul că am ajuns să ne inspirăm din modelul Dodon-Plahotniuc în România arată totuși decăderea politicii românești, nu pentru că Plahotniuc este prost, el este un tip inteligent, abil. Noi nu am avut vreun oligarh care să fie la fel de harnic, dur și inteligent ca Plahotniuc. Nu am avut! Nici Țiriac nu se apropie de el, oricum nu a avut ambiții politice vreodată, Vântu e departe de el, săracu Patriciu nici el. Poate un Voiculescu de acum 20 de ani. Voiculescu de astăzi cu frustările pe care le are, după pușcăria pe care a făcut-o și că nu i-au jocurile pe care le voia. Voiculescu poate se poate apropria.



Adevăratul candidat pe care îl va sprijini Voiculescu la președinție nu este Dragnea, ci Călin Popescu Tăriceanu.

Dragnea știe că adevăratul candidat la prezidențiale pe care îl preferă Voiculescu este Tăriceanu. Dragnea știe că nu ar putea să intervină în relația dintre cei doi și să fie el cel preferat indiferent de banii pe care i-ar da lui Voiculescu, pentru că Voiculescu astăzi la vârsta lui, la averea lui nu mai este interesat de bani. Nu mai are miza financiară, are o miză de a demonstra din nou că poate să facă jocuri, de a-și impune doar din orgoliu un candidat care se află în relații amicale cu el, așa că scena asta cu suspendarea nu e una care să-l avantajeze deloc pe Dragnea. Sunt 2 potențiali câștigători în urma suspendării, unul direct numit Klaus Iohannis, altul indirect numit Călin Popescu Tăriceanu. Avantajul lui Dragnea nu e niciunde. Așa că probabil nu se va face.

Moare stânga românească, vine alta

Faptul că Ponta îl șantajează pe Dragnea este un lucru util în lupta zilnică, faptul că ei nu vin cu proiecte majore care să electrizeze publicul de stânga și să fie o reformă, nu doar discuții la tv, poate că o să vină toamna asta.

În continuare, mi se pare mingicăreală, adică Ponta nu mai e băiatul de 30 de ani.