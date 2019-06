Se amână sau nu Congresul PSD?

Luptele pentru șefia PSD se întețesc, după "plecarea" liderului Liviu Dragnea. Pe de-o parte există gruparea Dăncilă-Oprișan, care dorește alegeri rapide, în avantajul lor, iar tabăra opusă, Stănescu-Ciolacu, vrea amânarea congresului pentru a controla funcția de președinte executiv.

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că Congresul PSD nu se va amână. ”S-a luat o decizie în CEX, deciziile sunt luate prin vot, ele nu se modifică sub nicio formă”, a afirmat prim-ministrul.

Șeful CJ Vrancea, Marian Oprișan, a afirmat joi la Parlament, de asemenea, că nu „suntem răzgândaci, iar deciziile se vor respecta”.

„Decizia CEx se va respecta. Eu n-aș fi de acord, pentru că nu suntem răzgândaci, nu putem să ne culcăm dimineața cu o decizie și să ne trezim seara cu altă decizie. Este aberant. Și în toată lumea civilizată într-o săptămână, când îți pleacă șeful partidului sau ți-l arestează, se fac alegeri din acest punct de vedere și se rezolva situația”, a spus Marian Oprișan.

Paul Stănescu nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, precizând că va face declații după CEX.

Lia Olguța Vasilescu, de asemenea, nu a vrut să facă declarații. ”Nu fac niciun fel de declarații”, a spus ea, înainte de CEX PSD.

Marcel Ciolacu, întrebat dacă ar trebui schimbată data Congresului PSD, a afirmat că nu știe.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte joi, la sala grupului parlamentar al partidului de la Camera Deputaţilor însă gruparea lui Paul Stănescu, împreună cu Marcel Ciolacu și alți baroni PSD, ar dori să forțeze amânarea Congresului anunțat deja pentru data de 29 iunie sau să se asigure că vor controla funcția de președinte executiv, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că vrea să candideze la şefia PSD la Congresul din 29 iunie. Și ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, în exclusivitate pentru edupedu.ro, că nu exclude o candidatură la funcția de președinte PSD. Primarul Capitalei, Gabriela Firea a anunțat că nu va candida la Congres la funcția de președinte deoarece va fi internată în spital în perioada congresului pentru o nouă intervenție chirurgicală.

Social-democraţii vor discuta în această şedinţă despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic şi candidaţii la şefia PSD, transmite Agerpres.

Marţi, social-democraţii s-au întâlnit în Biroul Permanent Naţional, unde au luat o serie de decizii care urmează să fie validate joi de CExN.

„Am discutat astăzi despre moţiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bineînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11,00”, a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.