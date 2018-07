Bucureștenii mai primesc și vești bune. Anunț important

Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a anunțat că a fost aprobată demararea proiectului "WI-FI gratuit in Bucuresti".

Gabriela Firea a precizat că locuitorii Capitalei vor avea WI-FI gratuit in spatii si in institutiile publice.

Redăm mesajul primarului Capitalei:

"La propunerea Primarului General, Consiliul General a aprobat demararea proiectului „WI-FI gratuit in Bucuresti”. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva. Au votat pentru 24 de consilieri PSD, 4 consilieri ALDE, 7 consilieri PNL si 2 consilieri PMP. Impotriva proiectului au votat 2 consilieri USR, iar alti 7 consilieri USR s-au abtinut.

Din dorinta de a asigura cetatenilor si organizatiilor acces mai facil si mai rapid la servicii publice si la informatii, precum si pentru promovarea obiectivelor turistice si sociale din Bucuresti, am solicitat Consiliului General aprobarea de principiu pentru demararea acestui proiect privind oferirea de internet de bandă largă gratuit, prin tehnologia Wi-Fi, in spatii publice din Bucuresti (parcuri, gradini publice, spitale, teatre, muzee etc). Acordul este necesar pentru realizarea studiului de fezabilitate, care ne va oferi solutiile tehnice, precum si indicatorii economici, care vor fi ulterior supusi aprobarii Consiliului General".

În acest moment, Primăria Sectorului 1 oferă internet gratuit în 20 din parcurile din zona pe care o administrează, mai puţin în cel mai mare parc din sector: Herăstrău.

De asemenea, internetul Wi-Fi se găsește și în parcurile Alexandru Ioan Cuza şi IOR (Titan) din Sectorul 3, deşi, în acesta din urmă, doar în zona scenei.

Iată lista parcurilor cu internet Wi-Fi gratuit din Sectorul 1 din București, conform economica.net:

Parc Automatica

Parc Bazilescu

Parc Băneasa

Parc Constantin Brâncuși

Parc George Călinescu

Parc Cireșoaia

Parc Dionisie Lupu

Parc Eva

Parc Gara de Nord

Parc I.C. Brătianu

Parc Iuliu Tetrat

Parc Izbiceni

Parc Kiseleff 1

Parc Kiseleff 2

Parc Luigi Cazzavilan

Parc Maica Teofana

Parc Nicolae Iorga

Parc Presa Liberă

Parc Regina Maria

Parc Venus