Gabriela Firea a făcut anunțul așteptat de bucureșteni

Gabriela Firea

Gabriela Firea a făcut un anunț important de ultimă oră pentru toți bucureștenii.

Gabriela Firea a anunțat, într-un comunicat remis de PMB către realitatea.net, că "primele autobuze noi, ultramoderne, au ajuns in Bucuresti. Sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS"

Realitatea.net redă comunicatul primit de la Primăria Capitalei:

"Primele 20 de autobuze noi, din cele 400 recent achizitionate conform contractului incheiat de Primaria Municipiului Bucuresti cu asocierea OtokarOtomotiv ve Savunma Sanayi, au ajuns la Bucuresti si vor fi receptionate in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie la autobaza Titan a STB.

Primarul General, Gabriela Firea: "Ma bucur sa ii anunt pe bucuresteni ca primele autobuze noi, ultramoderne, au ajuns in Capitala. Sunt autobuze dotate cu aer conditionat, cu sistem de taxare inteligent, sunt accesibilizate pentru toate categoriile de pasageri si beneficiaza de supraveghere video atat in interior cat si in exterior. Tehnologia GPS instalata permite localizarea in trafic si furnizarea catre calatori a informatiilor legate de timpii de asteptare in statie si de parcurgere a traseului."

Conform graficului, pana la sfarsitului anului vor fi livrate alte 80 de unitati, iar anul viitor restul de 300.

Prin dispozitia Primarului General, s-a infiintat comisia de receptie a autobuzelor, comisie formata din specialisti ai directiilor Trasporturi si Achizitii din cadrul PMB, dar si din specialisti ai STB. Comisia va verifica daca autobuzele respecta toate criteriile tehnice de atribuire, conform caietului de sarcini. Dupa finalizarea procedurii de receptie, se va convoca sedinta de indata a Consiliului General pentru ca primele 20 de autobuze sa fie concesionate, conform Legii 92/2007 modificata prin OUG 89/2018, catre Societatea de Transport Bucuresti, operatorul serviciului de transport public din Capitala.

Ulterior aprobarii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti a concesiunii, STB va depune la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor toate documentele pentru obtinerea numerelor si a taloanelor si va inregistra autobuzele la Directia taxe si impozit. Se estimeaza ca toate procedurile premergatoare se vor finaliza pana la jumatatea lunii noiembrie, cand autobuzele vor fi scoase, progresiv, in trafic.

Reamintim faptul ca in luna iunie a acestui an, Primarul General, Gabriela Firea, a semnat impreuna cu managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, Serdar Gorguc, contractul prin care Primaria Capitalei achizitioneaza 400 deautobuze noi Euro 6, primul mare proiect din Planul de Mobilitate Urbana derulat de catre actuala Administratie.

Conform graficului de livrari, pana la sfarsitul acestui an, vor veni la Bucuresti primele 100 de unitati, urmand ca anul viitor, sa ajunga si restul de 300 de autobuze. Valoarea tranzactiei este 100 milioane euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri in functie de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m si 30 de autobuze de 18"





