Gabriela Firea, anunţ de ultima oră: Este posibil ca şcolile să fie închise şi miercuri, în Capitală

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, în exclusivitate, la Realitatea Tv, că este foarte posibil ca şcolile să fie închise în Bucureşti şi miercuri, din cauza condiţiilor meteo extreme.

"M-am consultat şi cu Ministerul Educaţiei, şi cu părinţii, decizia nu a fost uşor de luat. S-ar putea ca şcolile să rămână închise şi miercuri. Este mult mai înţelept să luăm decizia întreruperii, să nu se revină din vacanţa de iarnă, va fi un ger năprasnic, -23 de grade, iar marţi seară spre miercuri va ninge viscolit", a spus Gabriela Firea, în exclusivitate, la Realitatea Tv.

Anterior, vineri, Firea anunţase vineri seară, că luni şi marţi şcolile rămân închise:

"Am luat decizia, prin consultare cu ministrul educatiei, primarii de sectoare si inspectorul general ca gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise luni si marti (masura similara s-a luat si in jud. Ilfov), din cauza temperaturilor foarte scazute pe care le anunta meteorologii (in jur de minus 20 grade Celsius dimineata).

Maine dimineata am convocat o sedinta de indata a Consiliului General pentru demiterea conducerii RATB. In timpul verii, nu au reusit sa rezolve problema aerului conditionat din autobuze, azi iarna i-a luat prin surprindere, desi au facut promisiuni ca vor actiona prompt si profesionist pentru deszapezirea refugiilor si suplimentarea autobuzelor. Nu mai putem tolera un astfel de comportament sfidator fata de bucuresteni. Indiferent in ce cartier locuiesc, bucurestenii trebuie sa se bucure de acelasi din partea institutiilor", a scris Firea pe Facebook.