Fructul necunoscut care ar vindeca cancerul. Companiile farmaceutice nu vor să știi de el

Soursop sau Guanabana este un fruct puțin cunoscut pe piaţa medicinală a lumii, probabil deoarece marile companii farmaceutice nu doresc să îşi piardă din clienţi.

Gustul acestui fruct este plăcut. Cel puţin aşa spun cei ce l-au încercat. Copacul soursop este mic, sub forma unui arbust şi nu este foarte pretenţios. Nu are nevoie de mult spaţiu şi creşte în condiţii modeste. În Brazilia este cunoscut sub numele de Graviola, în Spania i se spune guanabana şi Soursop este denumirea în limba engleză. Calitatea miraculoasă a acestuia se datorează efectelor sale anti-cancerigene.

Cercetările au demonstrat că fructul are şi puternice proprietăţi ca agent anti-microbian, având impact în faţa infecţiilor bacteriene, reglează tensiunea arterială, este antidepresiv, combate stresul şi tulburările nervoase, relatează sott.net.

Unul dintre cei mai mari producători de medicamente din lume a efectuat mai mult de 20 de teste de laborator prin 1970 şi a ajuns la concluzia că Soursop distruge celulele maligne din 12 tipuri de cancer, inclusiv cel de colon, de sân, de prostată, pulmonar şi pancreas. Mai mult decât atât, efectul fructului nu afectează celulele sănătoase.