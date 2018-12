Fostul șef ANAF trimite Antifrauda peste jurnaliștii plătiți de PSD din bani publici

Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu a reacționat dur după dezvăluirile făcute în presă despre jurnaliștii plătiți de PSD din bani publici "ca să manipuleze".

10 milioane de lei. Atât încasează o serie de analişti şi jurnalişti de la PSD, care îi plătește cu fondurile primite de partid din banii publici. Dezvăluirea a fost făcută de publicația Newsweek. În rolul principal, chiar Doru Buşcu, care a negat vehement de-a lungul timpului legăturile cu Liviu Dragnea.

Gelu Diaconu amintește de episodul în care Antifrauda a "năvălit abuziv" în birourile Hotnews și Rise Project pornind de la o serie de "sesizari false" și spune că acum este vorba de o situație reală și procurorii ar trebui să se auto-sesizeze.

"In toate cazurile prezentate de Newsweek exista indicii temeinice de deturnare de fonduri publice si atribuire de contracte in vederea obtinerii de foloase personale sau de grup. Pentru ca subventiile pentru partid au fost crescute la nivele ametitoare tocmai de beneficiarii nemijlociti, adica de catre Dragnea si PSD, tocmai pentru a avea de unde sa-i plateasca pe manipulatorii, ce-i drept, talentați", spune Gelu Diaconu.

Redăm integral mesajul postat pe Facebook de fostul șef al Fiscului:

"Guristii de partid si banii publici

Toti cei enumerati in articol sunt platiti de PSD din bani publici ca sa manipuleze si sa-si tradeze meseriile.

N-ar trebui "bagati in analiza de risc" si controlati de procurori și Antifrauda?

Va mai amintiti cum a navalit abuziv Antifrauda in birourile Hotnews si Rise Project pe sesizari false?

De data aceasta vorbim de o situatie reala.

In toate cazurile prezentate de Newsweek exista indicii temeinice de deturnare de fonduri publice si atribuire de contracte in vederea obtinerii de foloase personale sau de grup.

Pentru ca subventiile pentru partid au fost crescute la nivele ametitoare tocmai de beneficiarii nemijlociti, adica de catre Dragnea si PSD, tocmai pentru a avea de unde sa-i plateasca pe manipulatorii, ce-i drept, talentați.

Despre guristii amintiti nu sunt multe de spus: personaje lipsite de morala care si-au vandut sufletul si pe romani pentru niste arginti. Ce-i drept, pe zeci si sute de mii de arginti/euro lunar!!!

Si, uite asa, Romania devine un sat fara caini, adica Tara lui Papura/Daddy Vodă!", a scris pe Facebook Gelu Ștefan Diaconu.