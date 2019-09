Noi decizii anunțate de primarul Firea privind plata vinietei în Capitală

Gabriela Firea modifică proiectul privind vinietele pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București, în urma sesizărilor primite de la locuitorii Capitalei. Ceea ce rămâne neschimbat este faptul că mașinile non-euro, euro 1 și euro 2 nu vor mai avea voie sa tranziteze centrul Bucureștiului.

"Am luat hotărârea să reformulăm hotărârea privind autoturismele care circulă zilnic prin București și să îmbunătățim acest articol. Toate autoturismele cu grad mare de poluare să fie privite prin prisma normei de poluare. Rămâne ideea ca în Centru să fie interzise autoturismele non euro 1 și 2. Și cele care intră în Capitala să aibă același regim.



Vom interzice în Centru non euro 1 și 2 și vor plăti vinieta pentru restul municipiului București.







Pentru euro 3 am propus plata unei vigniete", spune primarul Firea.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să introducă o vinietă electronică de 10 lei/zi sau 1.900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov și care doresc să circule în oraș, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică. Mașinile non-euro, Euro 1 și 2 nu vor mai avea deloc acces în zona centrală a orașului, iar cele cu normă de poluare Euro 3 vor avea accesul permis numai în urma achiziţionării unei viniete electronice de 75 de lei/luna și 900 lei pe an.