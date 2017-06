Firea, ATAC DUR la Guvernul Grindeanu: Avem o relaţie mai proastă ca pe vremea tehnocraţilor

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat, duminică, anumiţi membri ai Guvernului Grindeanu, precizând că are o relaţie mai proastă cu Executivul decât pe vremea tehnocraţilor. Edilul a spus că proiectele pentru care a cerut sprijin guvernamental i-au fost respinse sistematic.

"Eu am şi nemulţumirile mele personale, ca primar general. Legat de reacţia unora dintre membrii Cabinetului la problemele Bucureştiului. Eu, dacă solicit sprijin guvernamental, nu o fac pentru mine, pentru că nu plec acasă cu acele obiective, eu am un mandat de la bucureşteni şi vreau să îl duc la bun sfârşit, cu rezultate. Sunt într-adevăr surprinsă că există o reacţie ori înceată, ori de refuz din partea reprezentanţilor unor ministere care pur şi simplu pun în dificultate Primăria Capitalei" a declarat, duminică seară, Gabriela Firea, la un post TV.

Primarul general al Capitalei a spus că Executivul, prin anumiţi miniştri, i-a respins rând pe rând proiectele pentru Bucureşti, relatează MEDIAFAX.

"Am solicitat, după ce am făcut o analiză şi în ceea ce priveşte potenţialul finnciar, dar şi de execuţie a lucrărilor, să preluăm în administrare pentru a finaliza centura Capitalei. Răspunsul a fost negativ. Măcar să facă ministerul ce a promis. Am solicitat la Primăria Capitalei, pntru a investi, metroul. În toată lumea civilizată, metroul este parte a transportului local. Dacă ei nu se ocupă, atunci ne ocupăm noi. Nu înţeleg de ce Metrorex ţine cu dinţii ca metroul să rămână la minister, deci la Metrorex, şi nu acolo unde îi este locul, la Primăria Capitalei, pentru a investi", a declarat edilul.

Totodată, Gabriela Firea s-a declarat îngrijorată şi de faptul că premierul Sorin Grindeanu nu se mai consultă cu liderul PSD Liviu Dragnea, aşa cum se întâmpla la începutul guvernării.

"Privesc şi eu cu atenţie şi îngrijorare faptul că, acum câteva zile, domnul preşedinte Dragnea a spus că premierul nu se mai consultă cu domnia sa cum o făcea la începutul guvernării, de fapt la momentul la care a preluat mandatul şi că nu se mai întâlnesc atât de des. Motivele pentru care suntem în această siuaţie nu le cunosc, dar mi-aş dori să le ştiu, pentru că mă îngrijorează dacă premierul nu mai are timp pentru a se consulta cu preşedintele partidului, având în vedere că este un guvern politic, care şi-a asumat un program de guvenare", a mai spus primarul general al Capitalei.