Fierbere în PSD! Buzatu atacă filialele care și-au anunțat susținerea pentru Dăncilă

Reactie din PSD pe Teleormanleaks

Filialele județene PSD care și-au anunțat susținerea pentru candidatura Vioricăi Dăncilă la funcția de președinte PSD dau sentimentul „inutilității” participării delegaților la Congres, spune liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Acesta a zis că jurămintele pro-Dăncilă reprezintă o formă de „obediență” de care partidul trebuie să scape, informează stiripesurse.ro.

„La Vaslui am stabilit să nu susținem în mod special niciun candidat. Fiecare votează cum i se pare că este mai bine. Nu le facem nicio recomandare delegaților. Nu are niciun sens să le recomandăm o anumită formulă, pentru că atunci n-ar mai fi nevoie să-i mai chemăm, pur și simplu ar trebui să luăm un mandat de la dânșii și să votăm în consecință. Or, din moment ce îi chemăm, oamenii sunt responsabilizați, știu despre ce este vorba, au fost informați în legătură cu candidaturile, au acces la fel de fel de informații, nu rămâne decât să-și exprime opțiunea”, a zis Dumitru Buzatu.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte vineri pentru a valida candidaturile depuse pentru conducerea partidului, dar şi pentru a stabili agenda Congresului extraordinar, care urmează să aibă loc sâmbătă.

La Congresul extraordinar de sâmbătă vor fi aleşi preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general.



S-au înscris în cursa pentru preşedinte PSD: Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Ecaterina Andronescu, Ilie Rotaru şi Cătălin Stochiţă.







Pentru funcţia de preşedinte executiv candidează: Daniel Suciu, Daniel Florea, Eugen Teodorovici şi Sorin Bota.



Pentru secretar general au intrat în competiţie: Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar, Marius Dunca şi Felix Stroe.