Fetiţă de 9 ani în stare gravă, după ce a fost lovită cu sălbăticie de mamă cu bătătorul de covoare

O fetiță de 9 ani din comuna gorjeană Stejari a ajuns la spital după ce a fost bătută de mama ei cu bătătorul de covoare. Direcția Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Gorj s-a sesizat și a preluat în grijă cei patru copii ai femeii.

Mama spune că regretă ce a făcut, dar nu s-a mai putut controla când a văzut că fetița s-a încuiat în cameră cu băiețelul de nici doi ani, care era aproape să bage degetele în priză.

„Când am reuşit să deschid uşa, Mihăiţă era aproape să bage mâna în priză. M-am enervat rău pe fată. Aveam în mână un bătător de covoare de plastic şi am bătut-o cu el. Nu trebuia să o bat. Nu am mai bătut-o niciodată. Le mai dau câte o palmă, ca orice părinte. Îmi pare rău că am bătut-o, dar eram speriată de ce ar putea păţi copilaşul. Nici nu ştiu cum să vă spun cât de rău îmi pare. Fetele sunt la Centru la Cărbuneşti, le vizitez, dar pe Mihăiţă nu l-am mai văzut de atunci. Mi-e greu fără ei şi vreau să mi-i dea, să vină copiii acasă. Şi fetele vor să vină acasă“, a spus mama fetiței, potrivit presei locale.

