Femei dezbrăcate întinse pe stradă. De ce poartă coarne de taur

Protest la Pamplona

Un protest inedit a avut loc vineri în orașul spaniol Pamplona, împotriva maltratării și uciderii taurilor în spectacolele tradiționale din Spania.

Zeci de activiști semi-dezbrăcați s-au întins pe străzile din orașul spaniol, chiar înainte de festivalul tradițional de San Fermin, potrivit Euronews.com.

Protestatarii au realizat o reconstituire simbolică a masacrului și tehnicilor utilizate împotriva taurilor.

Activiștii de la AnimalNaturalis reclamă cruzimea împotriva animalelor în timpul festivalul în care taurii sunt alergați pe străzile orașului.

The activists from AnimalNaturalis, which organised the demonstration with another animal rights group PETA, taped the outlines of bulls on the floor as police would in a crime scene.

"Taurii care aleargă dimineața pe străzi vor fi mai târziu torturați și uciși în arenă" a declarat Aida Gascon, purtătorul de cuvânt al AnimalNaturalis.