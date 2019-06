FCSB, favorită clară cu Milsami Orhei. „De doi ani au probleme!”

FCSB va întâlni Milsami Orhei în primul tur preliminar din Europa League. Formaţia din Republica Moldova a fost antrenată în trecut de românul Ştefan Stoica, iar Cristi Bud şi Romeo Surdu s-au numărat printre jucătorii lui Milsami.

Tot lotul moldovenilor este evaluat la 3,5 milioane de euro, sub cota de piaţă a lui Dennis Man. Milsami are probleme financiare în ultima perioadă. Echipa înfiinţată în urmă cu 14 ani are în palmares un titlu cuerit în 2015 şi două Cupe, câştigate în 2012 şi 2018.

„Era o echipă bună, dar de doi ani de zile au probleme. Au şi un patron puţin mai controversat” – a declarat Ştefan Stoica, antrenorul lui Milsami în sezoanele 2010-2011 şi 2012-2013.

Echipa din Republica Moldova îşi joacă meciurile de acasă pe Complexul Sportiv Raional, un stadion de 2.600 de locuri.

Prima manşă a duelului FCSB – Milsami Orhei se va juca pe 11 iulie, la Giurgiu. Returul se va disputa o săptămână mai târziu.