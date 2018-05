Eurovision 2018 Romania LIVE - Traim la risc maxim semifinala 2! A fi sau a nu fi sambata pe scena?

Eurovision 2018 Romania LIVE - Seara foarte grea pentru reprezentantii Romaniei la cel mai important concurs muzical de pe continent. Casele de pariuri nu ne dau drept favoriti pentru a ne putea califica in finala de sambata. Traim cu emotii mari aceasta semifinala.

Eurovision 2018 Romania LIVE - La ora 21 incepe semifinala numarul 2 a Eurovision 2018. Romania intra LIVE in concurs cu numarul 2. Primul concurent care va deschide seara va fi chiar castigatorul din 2009, Alexander Rybak, un cantaret care este favorit si in acest an.

Realitatea.net va tine la curent pas cu pas cu intreaga desfasurare Eurovision 2018 LIVE, detalii despre reprezentantii Romaniei si despre clasamentul final al semifinalei.

Eurovision 2018 Romania LIVE - Ce se intampla in aceasta seara

Eurovision 2018 Romania LIVE - In aceasta seara Romania intra in concurs cu numarul 2. Pe scena vor fi 18 tari reprezentate si doar 10 se vor califica. Clasamentul nu va fi anuntat oficial decat dupa terminarea finalei, in aceasta seara se vor anunta aleator cele 10 tari care trec mai departe in marea finala de sambata.

Eurovision 2018 Romania Live - Spectacolul incepe la ora 21 si este transmis in direct de Televiziunea Publica, iar reprezentantii Romaniei sunt cei din trupa The Humans, o trupa mai putin cunoscuta, care participa cu piesa 'Goodbye'.

Eurovision 2018 Romania Live - Ce sanse avem sa ne calificam in finala

Din pacate, Romania are sanse destul de putine sa se califice in marea finala de sambata. Casele de pariuri dar si specialistii ne vad ca a 11-a intr-un clasament al reprezentatiilor din aceasta seara, adica chiar prima tara sub linia de calificare. Ar fi pentru prima oara cand tara noastra nu ar participa in marea finala Eurovision 2018 din cauza necalificarii din semifinala.

Eurovision 2018 Romania LIVE - Care sunt tarile calificate pana acum

Regulamentul spune ca in fiecare an sunt calificate direct in finala cele 5 tari care sustin in cea mai mare parte bugetul Eurovisionului, adica Spania, Franta, Germania, Anglia si Italia, dar mai este calificata si castigatoarea din anul precedent. In 2017 castigator a fost solistul Salvador Sobral care a interpretat o piesa superba de fado, compusa chiar de sora lui, care spunea povestea sa. Cantaretul suferea anul trecut de probleme grave de inima si intre timp a primit chiar un transplant.

Pe langa cele 6 tari mentionate care sunt calificate in finala Eurovision 2018, mai sunt calificate alte 10 tari care au trecut de prima semifinala ce a avut loc marti seara. Tarile calificate sunt: Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda şi Cipru.

Eurovision 2018 Romania LIVE -

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Marţi seară, artişti din 19 ţări au urcat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, în prima semifinală a concursului, iar din ei doar 10 vor urca pe scenă sâmbătă seara pentru a concura în marea finală a Eurovision 2018. România află joi dacă intră sau nu în FINALA de la Lisabona.

În prima seminifinală au concurat : Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (în prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croaţia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elveţia (în a doua parte).

În aşteptarea celei de-a doua semifinale, reprezentanţii României, membrii trupei The Humans, s-au relaxat, alături de reprezentanţii Muntenegrului, într-o excursie la Quinta da Regaleira din Sintra. Construit de Antonio Augusto Carvalho Monteiro la sfârşitul secolului al XIX-lea, ansamblul face parte din Patrimoniu Mondial UNESCO.

Eurovision 2018 Romania LIVE

, România în semifinala a doua

Joi, România va trece prin emoţiile semifinalei Eurovision, reprezentanţii României urmând să concureze cu melodia "Goodbye".

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision 2018 Romania LIVE

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Delegația României a avut un program foarte încărcat după sosirea la Lisabona, marți, 1 mai, fiind programate repetiţii, şedinţa tehnică în Viewing Room, prima conferinţă de presă, interviuri și sesiuni foto, scrie eurovision.tvr.ro

Spectacolul, pregătit în studiourile TVR, a impresionant audiența din arenă – ținutele artiștilor, scenografia, decorurile, jocul de lumini și vocea Cristinei Caramarcu, solista grupului, fiind apreciate de organizatori și de jurnaliștii prezenți în press center.

„Mi s-a îndeplinit o dorință uriașă: am arătat și am cântat așa cum ne-am dorit, așa cum ne-am imaginat primul nostru moment pe scena Eurovision. Repetiția a ieșit aproape perfect și suntem foarte optimiști înainte de semifinală”, a declarat, în culise, Cristina.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. După repetiţie, regizorul Petre Năstase și Gabriel Scîrlet, regizorul muzical, alături de artişti şi Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României, au discutat in Viewing Room cu echipa tehnică a gazdelor detaliile show-ului. Specialiştii au tras apoi concluziile şi au reglat ultimele amănunte, urmând ca vineri, 4 mai, să aibă loc a doua sesiune de repetiții.

La scurt timp după ce emoţiile scenei s-au risipit, pentru reprezentanţii noştri a urmat prima întâlnire cu presa acreditată la eveniment și o serie de interviuri.

La sesiunea de întrebări, jurnaliştii străini au fost curioşi să afle detalii despre conceptul show-ului. „Suntem încântați să realizăm o premieră la Eurovision, aducând pe scena concursului nu mai puțin de 31 de personaje. Chiar dacă regulamentul nu permite mai mult de șase artiști pe scenă, noi vom realiza o premieră și vom fi, într-un fel, mai mulțiJ Spectacolul nostru include și 25 de manechine purtând măști care sugerează depersonalizarea și riscul pierderii identității într-o lume tot mai grăbită și mai indiferentă, la care suntem martori în viața de zi cu zi. Conceptul accentuează mesajul piesei, care este unul de speranță și de încurajare. Vrem să accentuăm cât de important este să te oprești, să privești în jurul tău și să te bucuri de viață”, au declarat artiștii la conferința de presă.

EUROVISION 2018. Jurnaliștii au lăudat vocea Cristinei, pe care au apreciat-o ca fiind cea mai bună de la ediția din acest an și au cântat, alături de ea, acordurile piesei Goodbye.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Juriul României la Eurovision 2018

EUROVISION 2018. Anul acesta, Nicu Patoi, Anca Lupeș, Alexandra Cepraga, Gabriel Cotabiță și Mihai Alexandru sunt experții care vor acorda voturile juriului României în concurs. Alături de juriile celorlalte țări participante în a doua semifinală, cei cinci membri vor vota pe parcursul ultimei repetiții, chiar în ziua show-ului televizat. În Marea Finală, vor vota toate țările înscrise în concurs – 43 de jurii formate din 215 de membri de specialitate.

Pe 10 mai, România trece prin emoţiile semifinalei Eurovision 2018

Ca să meargă în etapa finală, trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate, care vor conta în proporţie de 50%. Restul de 50% este decizia juriului.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Trupa The Humans va cânta în a doua semifinală a concursului Eurovision, pe 10 mai. Marea Finală va avea loc două zile mai târziu, pe 12 mai.

Televiziunea Română va transmite în direct şi în exclusivitate spectacolele Eurovision 2018 de la Lisabona, pe TVR 1, TVR HD şi TVR+, începând cu prima semifinală din data de 8 mai, de la ora 22.00.

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia Goodbye, va avea loc joi, 10 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD şi TVR+, de la ora 22.00.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Finala Eurovision 2017 va avea loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Eurovision 2018 Romania LIVE

– Semifinala 2 – In aceasta seara se desfasoara cea de-a doua semifinala a concursului muzical Eurovision, semifinala in care va participa si Romania, insa vestile nu sunt deloc bune.

Eurovision 2018 Romania LIVE

– Semifinala 2 se desfasoara chiar in aceasta seara la Altice Arena din Lisabona. Romania intra si ea in competitie prin trupa The Humans care ne va reprezenta pe scena. Din pacate vestile nu sunt tocmai bune.

Conform caselor de pariuri si site-urilor de specialitate, reprezentantii Romaniei nu sunt siguri de calificarea in marea finala care va avea loc sambata seara. Mai exact, din fiecare semifinala se califica doar 10 piese. Daca in prima semifinala au fost 19 concurent, in cea de-a doua sunt doar 18, astfel ca sansele cresc putin.

La Eurovision 2018, semifinala 2, Romania este clasata de casele de pariuri pe locul 11, adica primul sub linia de calificare. The Humans va canta pe scena de la Lisabona piesa Goodbye. Printre favoritele din semifinala noastra sunt Norvegia, Suedia, dar si Republica Moldova care e reprezentata de DoReDos cu piesa My Lucky Day.

Eurovision 2018 Romania LIVE

– Semifinala 2 – Mai mult, Norvegia care se afla in semifinala noastra este favorita chiar si la castigarea marelui premiu, in lupta cu Israel si Cipru. Norvegia este reprezentata la Eurovision 2018 de catre Rybak cu piesa That’s how you write a song.

Reprezentantul Norvegiei este Alexandre Rybak, cel pe care il stiti din anul 2009, atunci cand a castigat finala. El a decis sa se intoarca in acest an cu o piesa despre „cum se scrie o piesa”. El e mare favorit si in acest an. La finala din 2009 a inregistrat cea mai zdrobitoare victorie din toate editiile Eurovision din toate timpurile, acumuland cel mai mare punctaj. In 2009 finala s-a tinut in Rusia.

Eurovision 2018 – Semifinala 2 – Despre Rybak au aparut deja controverse in Romania. Cunoscutul vlogger si om de radio Sebastian Cotofana a publicat un material video pe Youtube prin care arata ca reprezentantul Norvegiei a cam plagiat, cel putin la partea de videoclip, dar si la cea muzicala, si a copiat de la cei mai buni: Bruno Mars.

Eurovision 2018 Romania LIVE

– Semifinala 2 – Din pacate despre reprezentantii Romaniei se vorbeste destul de putin, atat pozitiv cat si negativ, desi prestatia lor a fost destul de apreciata de critici la repetitii.

Pana acum, in fiecare an in care Romania a participat in semifinale a si reusit sa se califice in marea finala. O singura data am intampinat probleme reale in a ne califica in finala, in momentul in care Televiziunea Romana a avut datorii fata de organizatorul festivalului, iar prezenta reprezentatului Romaniei a fost interzisa. Desi se organizase o preselectie nationala, Romania nu a putut fi reprezentata pe scena Eurovision.

Eurovision 2018 Romania LIVE

– semifinala 2 – Daca Romania nu e cotata cu multe sanse in acest moment pentru participare in finala Eurovision 2018, ei bine, Republica Moldova este la inaltime si e cotata cu sansa a 8-a la castigarea marelui premiu, ei fiind ceva mai siguri de calificarea in finala. Astfel ca ii putem sustine si pe fratii nostri de peste Prut in cazul in care Romania nu trece de semifinala 2.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. The Humans intră joi în semifinala 2 cu piesa Goodbye și dorința de a se califica în marea finală de sâmbătă.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Marți a avut loc prima semifinală Eurovision 2018. Așa cum stabilește regulamentul, doar 10 din 19 concurenți au trecut mai departe în concurs. Juriul, împreună cu fanii din țările repartizate în prima semifinală, dar și cei din Portugalia, Spania și Marea Britanie, au decis următorii finaliști:

Austria: Cesár Sampson - Nobody But You; Estonia: Elina Nechayeva - La Forza; Cipru: Eleni Foureira – Fuego; Lituania: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old; Israel: Netta – Toy; Cehia: Mikolas Josef - Lie To Me; Bulgaria: Equinox – Bones; Albania: Eugent Bushpepa – Mall; Finlanda: Saara Aalto – Monsters și Irlanda: Ryan O'Shaughnessy – Together.

Țările care nu au reușit să ajungă în finală sunt: Azerbaijan, Islanda, Belgia, Belarus, F.Y.R. Macedonia, Croația, Grecia, Armenia și Elveția.

Franța, Germania, italia, Spania, Marea Britanie și țara gazdă - Portugalia, sunt calificate automat în finală.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Miercuri The Humans urcă pe scenă pentru repetițiile în pregătire pentru semifinala de joi, 10 mai, unde vor concura cu piesa ”Goodbye”. Semifinala va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional şi TVR+, de la ora 22.00.

Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei. Iar finala va avea loc sâmbătă, pe 12 mai și va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Eurovision 2018 Romania. Ce șanse are România să câștige finala Eurovision 2018? E greu de spus. Deocamdată mai trebuie să ne și calificăm în finală.

Primele speculații pe această temă nu ne oferă însă motive să fim optimiști.

O scurtă privire aruncată pe clipurile Youtube cu fiecare melodie în parte postate pe site-ul oficial al Eurovision 2018 ne arată că piesa trupei The Humans nu beneficiază de multă atenție.

Clipul melodiei ”Goodbye” avea miercuri în jur de 600.000 de vizualizări.

Prin comparație, piesa Republicii Moldova avea 900.000 de vizualizări, a Serbiei 1.200.000, a Suediei 3.100.000, a Rusiei 2.700.000, a Maltei 1.200.000, a Norvegiei 2.200.000.

E drept că această statistică poate fi înșelătoare, dar adevărul este că piesa României nu prea se află în topul pieselor creditate cu șanse să câștige Eurovision 2018.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. La casele de pariuri, favorite la victorie sunt Cipru, Israel, Norvegia, Franța, Cehia, Bulgaria, Estonia, Suedia, Italia.

De menționat că Israel este revelația competiției. Apropo de Israel, piesa cântată de Netta, intitulată ”Toy”, are pe Youtube nu mai puțin de 20.000.000 sw vizualizări.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Șansele trupei The Humans de a câștiga Eurovision 2018 nu par a fi foarte mari, cel puțin potrivit cotelor de la casele de pariuri. Trupa românească intră joi seară în semifinala 2 a concursului și ne vom face atunci o opinie mai clară.

Deocamdată însă e bine să notăm că interpretările artiștilor români au fost observate de-alungul timpului de telespectatorii cu ochi critic.

Dovadă stă un top realizat de WatchMojo, o companie producătoare de conținut video prezentă peste tot pe rețelele sociale.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. În cazul de față, WatchMojo a stabilit un clasament al celor mai bune reprezentații la Eurovision.

Să fim clari, nu este vorba despre cele mai bune piese, nici despre cele mai votate sau premiate, ci despre cele mai bune spectacole oferite de artiști la Eurovision, în viziunea WatchMojo.

Cezar este cel care se află în top, pe locul 10, cu melodia sa It's my life, cu care a ajuns în 2013 pe locul 13 în finala Eurovision.

Ce spun cei de la WatchMojo cu privire la spectacolul oferit de Cezar?

”Știm la ce te gândești. Cristale strălucitoare, mașini de fum și un Dracula trăsnit? Este doar începutul. Ceea ce face interpretarea românului remarcabilă este timbrul vocal, combinat cu dubstep-ul și dansatorii aproape dezbrăcați. Nu te plictisești, iar spectacolul te captivează până la finalul melodiei și chiar ai vrea să mai asculți o dată.

Poți să glumești cât vrei despre Cezar, dar îți trebuie tupeu să îți reprezinți țara cântând falsetto pentru milioane de spectatori și să faci totul să pară fără efort”.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. În topul realizat de WatchMojo se mai află o trupă bizară numită Dschinghis Khan, care a reprezentat Germania la Eurovision 1979, Cochita Wurst, evident, care a reprezentat Austria la Eurovision 2014 și Lordi, trupa hard-rock care a reprezentat Finalnda la Eurovision 2006.

Topul este câștigat de trupa Verka Serduchka, care a reprezentat Ucraina la Eurovision 2007.

De menționat că Elena, care a reprezentat România la Eurovision 2009, este inclusă la categoria mențiuni notabile.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Marți a avut loc prima semifinală Eurovision 2018. Așa cum stabilește regulamentul, doar 10 din 19 concurenți au trecut mai departe în concurs. Juriul, împreună cu fanii din țările repartizate în prima semifinală, dar și cei din Portugalia, Spania și Marea Britanie, au decis următorii finaliști:

Austria: Cesár Sampson - Nobody But You; Estonia: Elina Nechayeva - La Forza; Cipru: Eleni Foureira – Fuego; Lituania: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old; Israel: Netta – Toy; Cehia: Mikolas Josef - Lie To Me; Bulgaria: Equinox – Bones; Albania: Eugent Bushpepa – Mall; Finlanda: Saara Aalto – Monsters și Irlanda: Ryan O'Shaughnessy – Together.

Țările care nu au reușit să ajungă în finală sunt: Azerbaijan, Islanda, Belgia, Belarus, F.Y.R. Macedonia, Croația, Grecia, Armenia și Elveția.

Franța, Germania, italia, Spania, Marea Britanie și țara gazdă - Portugalia, sunt calificate automat în finală.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Miercuri The Humans urcă pe scenă pentru repetițiile în pregătire pentru semifinala de joi, 10 mai, unde vor concura cu piesa ”Goodbye”. Semifinala va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional şi TVR+, de la ora 22.00.

Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei. Iar finala va avea loc sâmbătă, pe 12 mai și va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Eurovision 2018 Romania LIVE

, Semifinala 2. Joi seară, The Humans, reprezentanții României la Eurovision, urcă pe scenă în semifinala 2 a concursului, sperând să se califice în Marea Finală. Semifinala 2 a Eurovision poate fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Ce au declarat reprezentanții României la Eurovision 2018? „Am primit reacții extraordinare după repetiții și numeroase mesaje de încurajare din partea românilor de pretutindeni. Ne bucurăm că mesajul nostru a ajuns în sufletele lor și ale celorlalți fani Eurovision, emoțiile lor ne-au încărcat cu energie pozitivă și optimism înainte de seara cea mare. Suntem pregătiți 110% și vom da totul pentru România pe scenă”, spun reprezentanții noștri înainte de semifinală.

„Este o competiție strânsă, cu mulți artiști valoroși, iar voturile românilor din străinătate vor face diferența pentru a merge mai departe, în Marea Finală”, au subliniat artiștii, potrivit Roton Music.

Eurovision 2018 Romania LIVE

, Semifinala 2: cu cine se bat The Humans

The Humans intră în concurs pe poziţia a doua, alături de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia și Ucraina.

În această seară, fanii din 18 țări repartizate în a doua semifinală, plus cei din Italia, Franța și Germania, vor decide, alături de juriu, cine merge în Marea Finală.

Eurovision 2018 Romania, Semifinala 2. Românii stabiliți în străinătate pot vota piesa ''Goodbye'', de până la 20 de ori, de pe același număr de telefon, sau de pe site-ul oficial al concursului https://eurovision.tv/app.

Eurovision 2018 Romania, Semifinala 2: cel mai negru moment la Eurovision

Țara noastră a participat la Eurovision de 18 ori și cea mai bună performanță a fost locul 3, ocupat în două rânduri, de Luminița Anghle & Sistem în 2005 și de Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu în 2010.

De fapt trebuie notat că începând cu introducerea semifinalelor, lucru care s-a întâmplat în anul 2004, România nu a mai ratat calificarea în marea finală.

Au existat însă și două momente negre în istoria relației României cu concursul Eurovision.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Primul moment a venit chiar la debut, în 1993.

România a ales-o pe cunoscuta interpretă Dida Drăgan și mulți români, convinși de calitățile artistei, așteptau un rezultat foarte bun la Eurovision.

A fost un adevărat șoc însă. Dida Drăgan nu s-a calificat în cadrul unei runde de precalificare. De fapt a ieșit pe locul șapte din șapte participanți.

Eurovision 2018 Romania, Semifinala 2: nu ai bani, stai deoparte

Un alt moment negru pentru România a avut loc în 2016. Ovidiu anton, cu piesa sa Moment of Silence câștigase competiția din România și avea mari așteptări de la prezența sa la Eurovision când, cu două săptămâni înainte, a primit o veste neplăcută.

Datoriile Televiziunii Române către EBU, organizatoarea evenimentului, au fost de vină.

Concret, România a fost descalificată și a trebuit să aștepte un an, până când și-a plătit datoriile și a putut reintra în competiție.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Armenia și Israel sunt de asemenea, două țări care nu sunt în Europa, însă participă cam în fiecare an. Mai exact, Israel este stat membru EBU din 1957, dar a participat prima dată la Eurovision în 1973, în timp ce Armenia s-a alăturat în 2005. Au urmat apoi, Azerbaidjan și Georgia - care sunt parțial în Europa. Canada, China, Japonia și SUA sunt state membre EBU. Din Europa, Luxembourg, Monaco și Andorra sunt state membre EBU, însă nu participă la concurs.

EUROVISION 2018. Sistem de votare

Fiecare țară acordă două seturi de 12, 10 și 8–1 puncte pentru primele 10 piese preferate: unul de la juriul profesional național și altul de la televoting.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Revine Rusia în competiție. Anul trecut, această țară a avut interzis la Kiev.

Eurovision 2018 Romania LIVE

. Țările calificate în FINALĂ: Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda, Irlanda.

În prima seminifinală au concurat : Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania, Armenia, Austria, Croaţia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elveţia.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării ţării noastre la Eurovision.