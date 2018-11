eMAG – Televizoare cu diagonala de 164cm cu preturi sub 3.000 de lei

eMAG are oferte foarte, foarte avantajoase pentru o multime de televizoare de exeptie, printre care unele si cu diagonala de 164cm.

eMAG – Toate televizoarele cu diagonala uriase si preturi mici pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte avantajoase pentru diferite tipuri de televizoare. Printre ele se numara si televizoarele cu diagonale mari si display impresionant. Suntem surprinsi ca am gasit televizoare cu diagonala chiar de 164cm si cu pret sub 3.000 de lei. Mai jos am facut o selectie cu cele mai interesante modele descoperite de noi.

eMAG – Televizor NEI

Prima oferta pe care v-o recomandam este si cea mai puternica. E vorba de un televizor produs de Nei, un producator poate nu foarte renumit, dar de calitatea televizoarelor lor nu trebuie sa aveti vreo urma de indoiala deoarece aveti 2 ani de garantie plus posibilitatea de a extinde contra cost aceasta garantie pe un termen mai lung. Televizorul de la NEi are diagonala de 164cm pe care reda imagini impecabile FULL HD. Oferta completa cu 25% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Star Light

Star Light este un alt producator poate mai putin cunoscut care insa are un mare avantaj, practica preturi extrem de avantajoase. Televizorul Star Light costa sub 3.000 de lei si are diagonala de 165cm, practic un raport calitate/pret imposibil de gasit altundeva. Televizorul Star Light are rezolutie 4K ULTRA HD si o reducere de pret de la eMAG de 800 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Vision Touch

Daca pana acum nu v-am convins cu televizoarele pe care vi le-am prezentat, acum nu mai aveti niciun motiv de indoiala pentru ca televizorul Vision Touch VTTV le are chiar pe toate: diagonala mare de 164cm, ideala pentru o sufragerie sau o incapere de dimensini mari, rezolutia cea mai buna de pe piata 4k ultra hd, dar si posibilitatea de conectare la internet si toate functiile smart disponibile pentru folosirea serviciilor de tip Netflix, HBO GO sau Youtube. Oferta are 25% reducere si costa sub 3.000 de lei. Gasiti detaliile AICI.

eMAG – Smart Toshiba

Din lista noastra de pana acum, iata ca trecem la primul nume mare de producator. Toshiba s-a impus de multa vreme pe piata electronicelor din tara dar si din strainatate, fiind un brand cu renume si multa calitate. Televizorul de la Toshiba pe care vi-l recomandam are 165cm diagonala, rezolutie Ultra hd SI TOATE FUNCTIILE Smart disponibile. Oferta si detaliile pot fi gasite AICI.

eMAG – Televizor Smart Philips

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru unt elevizor Smart de la Philips. si acest televizor are diagonala impresionanta de 164cm, rezolutie 4K ULTRA HD si toate functiile smart disponibile, insa punctul sau forte este reducerea de 2.500 de lei pe care o gasiti AICI.