eMAG recunoaste ce a facut de Black Friday: „Editia din acest an a fost...”

eMAG a publicat cateva statistici extrem de interesante despre Black Friday-ul care tocmai a avut loc. Editia din acest an a fost una mai reusita fata de anul trecut, dupa cum o confirma chiar cifrele.

eMAG a publicat cateva statistici de-a dreptul haioase despre ce a vandut de Black Friday. De exemplu, s-au vandut aproape 8 milioane de scutece intr-o singura zi, dar si 192 de tone de detergent. Iata o scurta selectie dintre ofertele eMAG de Black Friday care au functionat cel mai bine:

Black Friday 2018 la eMAG - ce au cumparat romanii

Aparate aerosoli- 1.700 de bucati

Saltele- 5.700 de bucati

Ghete si bocanci- 6.800 de perechi

Smartwatch-uri si bratari de fitness- 6.000 de bucati

Parfumuri- 30.000 de bucati

Gratare (electric sau traditional)- 2.500 de bucati

Seminee- 490 de bucati

Aeroterme si calorifere- 2.600 de bucati

Casti si boxe portabile- 10.200 de bucati

Lopeti pentru zapada- 150 de bucati

Icoane- 22 de bucati si 3 seturi care contin 82 de icoane

Mingi- 630 de bucati

Jucarii - 46.400 de bucati

Instalatii de brad si globuri- 9.500 de seturi

Anvelope- 49.000 de bucati

Cutii portbagaje- 70 de bucati

Freze de zapada- 200 de bucati

Scutece- 7.900.000 de bucati

Tigai si oale (inclusiv seturi)- 12.500 de bucati

Cabluri (HDMI, incarcatoare, alte cabluri)- 4.200 de bucati

Espressoare- 9.600 de bucati

Aspiratoare robot automate- 1.300 de bucati

Aeroterme si calorifere- 1.200 de bucati

Detergent- 192 de tone

Generatoare de curent- 590 de bucati

Cea mai complexa comanda a avut 26 de produse si a inclus, printre altele: televizor, masina de spalat, aspirator, articole si sportive, blender, fier de calcat, cuptor cu microunde, scaune, saltea

Produsele comandate cel mai rapid:

Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB, 500 de bucati in 39 de secunde

Telefon mobil Apple iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, 500 de bucati in 43 de secunde

Anvelope de iarna Tigar WINTER 195/65R15 91H, 800 de bucati in 44 de secunde

Solid State Drive (SSD) Adata Ultimate SU650, 240GB, 500 de bucati in 53 secunde

Telefon mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 1.000 de bucati in 64 secunde

Ziua de Black Friday a adus 9,5 milioane de vizite pe site-ul eMAG si produse comandate in valoare de 460 de milioane lei, reprezentand o crestere de 28% raportata la editia de anul trecut.

”De Black Friday, comertul online depaseste comertul traditional, iar editia din acest an ne-a intrecut asteptarile din punctul de vedere al vanzarilor. Cresterea increderii in comertul online si in eMAG este rezultatul serviciilor imbunatatite constant, al transparentei aduse de mediul online, al diversitatii de produse ce pot fi cumparate si al preturilor mai bune fata de retailul traditional. Acestea sunt cele patru directii pe care, la eMAG, ne concentram pentru a face comertul online accesibil oricui”, a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.

De Black Friday 2018 la eMAG, pe langa produsele electronice, IT si electrocasnice, romanii au cumparat si produse de sezon, precum: freze de zapada, lopeti, anvelope de iarna, aeroterme, ghete si bocanci, dar si tigai, mingi, detergent, instalatii de brad sau jucarii.

Black Friday 2018 la eMAG - platile online cu cardul

34% dintre comenzi au fost platite online cu un card bancar, iar procentul este pe un trend ascendent, confirmand increderea tot mai mare pe care romanii o au in aceasta metoda de plata simpla, sigura si rapida.

Pe data de 16 noiembrie, produse in valoare de 6.300.000 de lei au fost achitate prin intermediul cardului de cumparaturi eMAG-Raiffeisen, iar in ziua de Black Friday peste 5.000 de oameni au solicitat emiterea unui card de cumparaturi eMAG-Raiffeisen.

