eMAG, promotie de Craciun - 27 de idei de cadouri pe care sa le daruiesti de sarbatori

eMAG are o promotie speciala de Craciun prin care peste 70.000 de produse au reduceri semnificative de preturi. Am ales si noi cateva dintre cele mai interesante oferte.

eMAG are o promotie speciala de Craciun, iar noi am decis sa va ajutam cu un scurt ghid cu cele mai bune idei de telefoane, tablete si laptopuri pe care le puteti cumpara la reducere pentru a le darui celor apropiati. Iata ofertele:

eMAG - Telefoane pe care sa le faci cadou de Craciun

eMAG – iPhone 6S Plus

Incepem cu cel mai puternic si mai ravnit telefon mobil al momentului care are si o reducere impresionanta la eMAG: Apple iPhone 6S Plus. Acest model de telefon are si display-ul mai mare, si memorie de 32GB. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6 Edge

Concurentul direct al celor de la Apple este Samsung, iar modelul Galaxy S6 Edge este unul dintre cele mai vandute in cadrul promotiei eMAG. Telefonul are un pret sub 2.000 de lei, memoria sa este de 32GB, are functie 4G si marginile display-ului rotunjite. Oferta completa cu 28% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – iPhone 7

Cel mai vandut telefon mobil al momentului este iPhone 7 care e dotat cu memorie de 32GB. In cadrul promotiei de la eMAG, acest telefon are o reducere semnificativa si beneficiaza de o garantie inclusa de 24 de luni. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG – Telefon mobil Huawei P9 Lite

Unul dintre cele mai ieftine si puternice telefoane mobile aflate la oferta este Huawei P9 Lite care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata. Telefonul are o memorie de 16GB si beneficiaza de un discount de 15%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Note 5

Dupa ce v-am prezentat doua dintre cele mai populare telefoane mobile de la Apple, trecem in tabara adversarului, producatorul Samsung, care are la eMAG cateva oferte de-a dreptul imbatabile. Telefonul Galaxy Note 5 are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are memorie de 32GB si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Allview P5 eMAGIC

Nici producatorul de telefoane mobile din Romania nu ramane in urma ci are o oferta extrem de avantajoasa pentru un telefon mobil puternic, cu design deosebit, dar si cu un pret foarte bun ce beneficiaza de un discount de 17%. Telefonul mobil Allview P5 eMAGIC are capacitatea de a administra doua cartele SIM, are memorie de 8 GB si culoarea gold. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7

O alta oferta tot pentru telefoane Samsung este pentru modelul S7 Edge, varful de gama. Acest telefon mobil are marginile rotunjite si un display cu un design foarte interesant. Telefonul are functie 4G si o memorie de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – HTC Desire 620G

Trecem la o alta categorie de telefoane mobile, ceva mai ieftine, dar cu reduceri si mai mari. HTC Desire are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are o memorie de 8 GB si pretul beneficiaza de discount de 35%. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – LG Zero

Un alt telefon mobil tot foarte avantajos este LG Zero H650 costa mult sub 1.000 de lei dar foloseste tehnologie de ultima ora si este un telefon foarte rezistent. Telefonul are o memorie de 16GB si pretul e redus cu 33%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 6S

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru telefonul mobil Apple iPhone 6S cu memorie de 16 GB. Telefonul este foarte avantajos, are o reducere de 15% si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - Tablete pe care sa le faci cadou de Craciun

eMAG - Tableta eStar

eStar este un brand destul de putin cunoscut, insa tableta, care este si cea mai ieftina dintre toate, are o configuratie destul de buna si o rezistenta excelenta. Tableta are marimea de 7inch, procesor Quad Cure de 1.2 Ghz, 512MB de RAM si un spatiu de stocare de 8gb. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Tableta Allview Viva

Allview este un brand romanesc tanar si de manare incredere. Ei produs si telefoane mobile dar si tablete, toate la niste preturi extrem de bune. Este si cazul tablete Allview Viva C701 cu display ce are o diagonala de 6 inch. Tableta e dotata cu procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 1GB RAM si 8GB spatiu de stocare. Pretul la reducere il gasiti AICI.

eMAG - Kmax

Un alt brand destul de putin cunoscut la noi este Kmax, insa puteti avea mare incredere in tableta produsa de ei, modelul I9. Aceasta tableta are un ecran foarte generos de 9 inch pe care puteti viziona videoclipuri si jocuri la o calitate buna. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Tableta Evolio EvoTabby

Aceasta tableta de la Evolio este spacial destinata celor mici, are un design interesant, protectie impotriva loviturilor, este disponibila pe mai multe culori si ofera acces la o multime de aplicatii. Tableta are 7inch, procesor Quad Core de 1.3ghz, 512MB DDR3 si spatiu de stocare de 8GB. Oferta completa cu 7% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG - Tableta Vonino Pluri

Trecem la branduri din ce in ce mai renumite, insa preturile raman mici datorita reducerilor eMAG pentru tablete. Tableta Vonino Pluri M7 are un ecran ce are diagonala de 7 inch, procesor Quad Core cu o frecventa de 1.3 Ghz, poate fi conectat la internet de mare viteza 3G+, 1GB RAM disponibil si un spatiu de stocare pentru muzica, poze si aplicatii de 8GB. Oferta cu 30% reducere e disponibila AICI.

eMAG - Alcatel Pixi 3

29% discount are si tableta Alcatel Pixi 3 de 7 inch ce are procesor de 1.3 Ghz, 512mb RM si 4GB spatiu de stocare. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG - Tableta MpMan

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un brand destul de necunoscut, insa tableta e de mare calitate si poate fi conectata la internet prin WIFI. Tableta MpMan are procesor Quad Core A7 de 1.3 si un spatiu de stocare de 8GB. Pretul ei este AICI.

eMAG - Laptopuri pe care sa le faci cadou de Craciun

eMAG – Lenovo B50-80

Primul laptop pe care vi-l prezentam este si cel mai ieftin din oferta. Laptopul e produs de Lenovo, are procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.4 Ghz pe o arhitectura Broadwell. Acest laptop de la eMAG are display normal de 15.6 inch, 4 GB memorie si spatiu de stocare de 500 GB, in plus are si unitate optica. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Acer Aspire

Modelul de laptop Acer Aspire E5 573G 78K6 are tot procesor Intel Core i7 550 U care are frecventa de 2.4 Ghz. Laptopul are display 15.6 inch, memorie 4 GB si spatiu de stocare de 500 GB, iar pe langa unitate optica, laptopul vine dotat cu placa video nVidia GeForce GT 920M de 2GB si sistemul de operare preinstalat Linux. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Asus ROG

Gama de laptopuri Asus ROG sunt perfecte pentru gaming pentru ca au configuratii foarte puternice, insa in general au preturi destul de piperate. De aceasta data va prezentam un laptop ce beneficiaza de o reducere consistenta de la eMAG, e dotat cu procesor Intel i7 cu frecventa de 2.6 Ghz, 17.3 inch display ce reda imagini la o rezolutie Full HD, 8 GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica si placa video nVidia GeForce GTX 960M. Pretul complet poate fi gasit AICI.

eMAG - Laptop Acer Aspire

O alta gama de laptopuri foarte performante sunt cele Aspire produse de Acer. Modelul pe care noi l-am gasit la reducere la eMAG chiar in acest moment este dotat cu procesor I7 de 2.5 Ghz Skylake, 15.6 inch display cu rezolutie Full HD, unitate optica si placa video performanta si spatiu de stocare de 1TB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Asus

13% are discount de la eMAG laptopul Asus, modelul X555LB-XX026D. Acest laptop are, evident, procesor Intel Core i7 cu frecvență de 2.4 Ghz și are dimensiunea de 15.6 inch. În plus, laptopul e dotat cu placă video nVidia GeForce 940M 2 Gb și are un spațiu de stocare foarte generos de 1 TB. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad

Am ales și un model de laptop de la Lenovo, IdeaPad Z51 care are reducere de la eMAG și este printre cele mai ieftine laptopuri dotate cu procesor i7 de la Intel. Procesorul are o frecvență de 2.4 Ghz, are dimensiunea display-ului de 15.6 inch FHD, 8 Gb memorie și un spațiu de stocare generos de 1Tb. Mai multe detalii găsiți AICI.

eMAG – Laptop HP

Cei de la HP sunt renumiti pentru calitatea laptopurilor pe care le produc, si este si cazul acestui model dotat cu procesor de ultima generatie de la Intel. Laptopul are memorie de 4GB si spatiu de stocare HDD 500 GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Asus

Va prezentam o oferta foarte buna de la eMAG si pentru acest laptop Asus care beneficiaza de un discount de 18% doar in aceasta perioada. Laptopul are procesor i7, 2.4 Ghz, 15.6 inch display, 4GB si spatiu de stocare de 1TB. In plus, laptopul e dotat cu placa video. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Laptop Apple MacBook Pro 15

Incheiem cu unul dintre cele mai ravnite laptopuri care are reducere la eMAG. Laptopul Apple MacBook Pro 15 Retina este dotat cu procesor Intel Quad Core i7 de 2.2 Ghz Haswell, ecranul RETINA are 15.4 inch diagonala, 16gb memorie si 256 GB SSD spatiu de stocare pentru transfer de date de mare viteza. Plava video este Intel Iris Pro Graphics. Toate detaliile si pretul la reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Laptop Lenovo G50-80

Un alt laptop de la Lenovo ce beneficiază de reducere mare de la eMAG este acest model G50-80 care are un procesor Intel Core i7 5500U cu frecvență de 2.4 Ghz, este foarte performant, de ultimă generație. Laptopul rulează imagini la o rezoluție Full HD pe un display de 15.6 inch. Laptopul are 8 Gb memorie și spațiu de stocare de 1TB. Oferta completă poate fi găsită AICI.