eMAG - Promotia de 1 Decembrie - Ce preturi bune gasesti

eMAG are o multime de oferte foarte interesante in cadrul unei promotii ce sarbatoreste Centenarul Marii Uniri, in stilu specific eMAG: cu reduceri mari.

eMAG – Principalele categorii de produse care sunt vizate de reduceri uriase

eMAG are o serie de categorii de produse care sunt foarte cautate si pe care le-au umplut de reduceri. Trecem si noi in revista principalele produse ale acestor categorii.

1 Telefoane mobile, Tablete, Gadgeturi – In aceasta categorie se gasesc de la telefoane mobile si tablete, la smartwatch-uri sau tot felul de gadgeturi, bratari fitness, acumulatori externi, accesorii telefoane mobile, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, huse si folii de telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii smartwatch si bratari fitness dar si accesorii tablete si tigari electronice. Gasiti preturile listate AICI

2 Laptopuri IT, Birotica si papetarie – Poate intr-o combinatie ciudata, sunt puse intr-o singura categorie atat o serie de laptopuri, desktopuri, monitoare, componente PC, gaming PC, periferice, imprimante si scannere, retelistica si servere, ups-uri, accesorii laptop si software dar si produse de birotica si papetarie – Ofertele le gasiti AICI.

3 Televizoare, electrocasnice, auto si gaming – una dintre cele mai cautate categorii de produse, in special din cauza televizoarelor, dar si accesoriilor tv, videoproiectoare si accesorii, home cinema si audio, boxe portabile, casti audio, ebook readere, gaming, foto video, anvelope, navigatii gps, electronice auto, accesorii si intretinere auto, chiar si vehicule electrice si filme si muzica. Oferta detaliata este AICI.

4 Electrocasnice mari si climatizare – Oferte excelente si pentru combinele frigorifice, frigidere, frigidere de tip side by side, vitrine frigorifice, lazi frigorifice si congelatoare, masini de spalat rufe dar si uscatoare de rufe, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, aparate de incalzire si climatizare. Ofertele sunt AICI.

5 Electrocasnice mici – Nu in ultimul rand, o alta categorie importanta foarte cautata de clienti este cea a electrocasnicelor mici care cuprinde de la aspiratoare fara sac dar si cu sac, la aspiratoare verticale sau cu spalare de mana, roboti de aspirare, aparate de curatat cu abur, statii si aparate de calcat cu abur, fiare de calcat, espressoare, roboti de bucatarie si masini de tocat, aparate pentru gatit, blendere si tocatoare, mixere, storcatoare si alte electrocasnice mici pentru pregatirea micului dejun. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Categoriile mai putin populare printre clienti

Am gasit cel putin 5 categorii mari de produse in lista eMAG de reduceri care sunt cu preturile scazute mult peste medie, tocmai pentru a le atrage o mai mare popularitate in randul clientilor. Iata ce am gasit printre ofertele eMAG:

1 Mobila si casa – Printre produsele pentru mobila si casa gasiti de la saltele perne si pilote, lenjerii de pat, prosoape si halate pana la covoare, decoratiuni, mobilier de casa, mobilier de burou, articole pentru bucatarie, serviriea mesei, detergenti si produse de intretinere casa, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri, galeti, decoratiuni de Craciun, brazi artificiali, pachete si cosuri cadou. Pe toate le puteti vedea AICI.

2 Bricolaj, Sanitare si petshop – Sunt puse toate intr-o singura categorie, insa gasitiproduse incepand de la unelte electrice si de gradinarit, echipamente electrice, scule si unelte, sanitare, produse de iluminat si electrice, hrana petshop si accesorii petshop. Pe toate le puteti vedea AICI.

3 Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice – Gama larga de produse in aceasta categorie. In primul rand pentru femei se gasesc parfumuri, produse de ingrijirea tenului si a fetei, ingrijirea parului si hairstyling, machiaj, igiena si ingrijirea corpului, epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare de par, dar si produse de igiena dentara si articole de sanatate si wellness. Se gasesc si pentru barbati parfumuri, produse de ingrijirea barbatilor si altele. Ofertele detaliate sunt AICI.

3 Jucarii si articole pentru copii si carti – Printre oferte gasiti preturi bune la scutece si cosmetice pentru copii, hrana si accesorii hranire, scaune auto si carucioare, aparate de sanatate si monitorizare, produse pentru camera copilului, carti, jucarii pentru bebelusi, seturi de constructie, papusi si plusuri dar si masinute, jocuri de societate, puzzle si jucarii de exterior. Ofertele sunt AICI.

5 Fashion si Sport – Poate cea mai bine dotata categorie cu produse este cea de fashion si sport. Sunt disponibile produse de incaltaminte sport, dar si imbracaminte sport, ceasuri, genti si accesorii pentru barbati, imbracaminte si incaltaminte pentru barbati dar si ceasuri, genti si accesorii de dama, imbracaminte si incaltaminte pentru femei, imbracaminte si incaltaminte pentru copii si multe produse pentru sporturi de iarna, aparate de fitness, sporturi de exterior, sporturi de interior, trollere, rucsacuri si genti. Pe toate le gasiti listate AICI.