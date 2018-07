eMAG IT & Mobile Days - Telefoane mobile la reducere! Care sunt cele mai bune oferte

eMAG IT & Mobile Days are preturi foarte bune pentru mai multe smart phone-uri. Noi le-am gasit pe cele mai bune si vi le aratam si voua.

eMAG IT & Mobile Days – Lista cu telefoane mobile la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy S7 Edge

Cel mai performant telefon mobil de la Samsung este modelul S7 Edge care are marginile rotunjite si un design inedit. Telefonul aflat la promotie la eMAG are o reducere de 7% si memoria sa este de 32GB, care insa poate fi marita. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Apple iPhone 6S

Telefonul mobile Apple iPhone 6S are o memorie de 16 GB si beneficiaza de o reducere de 7% la eMAG. In aceasta perioada, magazinul online eMAG are o promotie in care mai multe telefoane au reduceri de pana la 40%. Oferta pentru iPhone 6S, care este cel mai vandut telefon mobil al momentului, poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy S6

Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 a ajuns sa coste putin peste 2.000 de lei dupa reducerile importante de la eMAG din cadrul promotiei. Telefonul are functie de 4G si o memorie de 32 GB. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – iPhone 6

Cel mai vandut telefon mobil din toata lumea este iPhone 6 care acum are un pret ceva mai accesibil si pentru cei din Romania. La eMAG, telefonul cu memorie de 64 GB are o reducere importanta de pret pe care o gasiti AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Allview P6 Life

Primul telefon mobil inteligent pe care vi-l prezentam din oferta de la eMAG este un Allview P6 Life care este dotat cu dual SIM, are display de 5 inch de tip IPS HD, camera foto este dotata cu un senzor de imagine de 8 MP si foloseste sistemul de operare Android 5.1. Oferta de la eMAG include un discount de 34% si poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Huawei Y635

Telefonul mobil Huawei este foarte avantajoas, are discount de 25% de la eMAG chiar acum, si are functia de Dual SIM. Telefonul are o baterie cu capacitate de 2000mAh, iar camera foto are functia HDR. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Microsoft Lumia 550

Tot un telefon ce costa sub 500 de lei este Microsoft Lumia 550, un telefon mobil foarte usor de utilizat, care are toate functiile de smartphone, dar foloseste sistemul de operare Windows care este mult mai intuitive si mai usor de utilizat. Telefonul are camera foto de 5MP si e dotat cu micro USB, GPRS si Bluetooth. Oferta completa cu reducere de 20% de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Lenovo A1000

Lenovo A1000 este un telefon mobil foarte simplu si foarte ieftin, costa mult sub 500 de lei. Telefonul are o memorie generoasa care poate fi ajustata, are 8 GB si poate fi marita pana la 32GB. Telefonul este dual sim si are discount de 25% la eMAG. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Telefon mobil HTC Desire 526G

Telefoanele mobile produse de HTC au renumele de a fi foarte rezistente si la fel se intampla si in cazul modelului HTC Desire 526G care e dotat cu dual sim. Camera foto este si ea un punct forte al acestui telefon mobil, cea principal are senzor de imagine de 8mp cu autofocus si inregistrare video la rezolutie de 1080p, iar cea frontal, pentru selfie-uri, are 2MP. Oferta include un discount de 31% si poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Asus ZenFone

Acest telefon mobil are und esign minimalist si material de cea mai buna calitate. Performantele sale sunt foarte bune, are un procesor Dual Core si o camera foto de 5mp. Pretul este redus cu 10% la eMAG si poate fi gasit AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy J1 Mini

Cu toate ca telefoanele mobile produse de Samsung sunt destul de costisitoare, am gasit in oferta eMAG si un telefon foarte bun si avantajos care se incadreaza in bugetul propus de noi. Telefonul este Dual Sim, are memorie de 8 GB si foloseste Android 5.1. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Lichidare de stoc Samsung Galaxy S6

Reducere de pret de 21% pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S6. In asteptarea noului model S7, cei de la eMAG lichideaza o parte din stocul de S6 asa ca aveti ocazia sa cumparati un super telefon cu memorie de 32GB la un pret excelent. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy S3 Neo

Un alt telefon foarte interesant este S3 Neo care desi este ceva mai vechi, tehnologia folosita este extrem de actuala, are o memorie generoasa de 16GB pe care puteti stoca o multime de fotografii sau filmari. Telefonul la lichidare de stoc are 13% discount. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Daca va orientate spre un telefon foarte ieftin este o oferta excelenta la Galaxy Grand Neo Plus care poate administra doua cartele SIM. Pretul sau ajunge sa coste sub 600 de lei. Consultati oferta AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Lichidare de stoc Galaxy A5

O memorie de 16 GB si o tehnologie excelenta, cu display SAMOLED de 5 inch, ce mai buna calitate. Rezolutia este HD, are functie de 4G si pretul e redus doar in aceasta perioada cu 10%. Consultati oferta completa AICI.