eMAG Daily Deals de Revelion - Care sunt cele mai interesante oferte

eMAG are un nou tip de promotie cu care se mandreste: Daliy Deals, o extindere a unei promotii mai vechi ce dura doar cateva ore. De data aceasta promotia eMAG dureaza o zi intreaga.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Daily Deals poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are de curand un nou tip de promotie care se numeste Daily Deals. Mai exact, aceasta promotie consta intr-o oferta in cantitate limitata dar si timp limitat in care poate fi achizitionata. Preturile scad masiv, in multe dintre cazuri chiar si cu 50% din pretul initial de pe eMAG.

Am aruncat si noi o privire printre ofertele eMAG si am fost incantati sa gasim o multime de lucruri interesante, in special telefoane mobile, televizoare, dar si cateva electrocasnice mari.

E o perioada excelenta la eMAG pentru achizitii avantajoase pentru ca in Decembrie sunt numeroase promotii care se suprapun, totul spre norocul si avantajul clientilor.

Mai jos va aratam produsele pe care le-am extras noi din promotia eMAG si ni s-au parut extrem de interesante, avantajoase si demne de luat in considerare pentru o achizitie rapida.

eMAG – Topul celor mai interesante oferte

Am aruncat o privire ceva mai amanuntit peste ofertele disponibile doar astazi pe eMAG si am gasit cateva care chiar ne-au impresionat si credem ca sunt demne de luat in seama. E foarte interesant de vazut cum sta situatia si evolutia preturilor de la eMAG in luna Decembrie.

1 Telefon mobil Ulefone S9 Pro – Pare o imitatie de S9 ca design si e una destul de reusita, dar mai ales una extrem de ieftina si fiabila. Telefonul Ulefon S9 Pro are 16GB spatiu de stocare, 4g functie pentru internet rapid si o reducere de 48% pe care o gasiti AICI.

2 Huawei P20 Pro – Trecem la o alta categorie de telefoane mobile, cele mai bune si mai cumparate si ajungem la Huawei P20 Pro care se vinde foarte bine si are functie Dual Sim, 128GB spatiu de stocare, 4G si o reducere de pret de 26%. Oferta completa o gasiti AICI.

3 Televizor LED Smart Android Star Light cu diagonala de 140cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta o gasiti AICI.

4 Televizor LED Smart Wellington de 109cm cu rezolutie FULL HD, cel mai bun raport calitate/pret. Oferta se poate accesa AICI.

5 Aparat foto DSLR Canon EOS 4000D cu 18mp senzor, obiectiv EF-S de 18-55mm si alte cateva dotari. Oferta e AICI.

6 Laptop Acer Aspire 3 cu procesor Intel Core i3 de 2.3 Ghz, arhitecturaKaby Lake, 15.6 inch, 4GB, spatiu de stocare de 1TB, Intel HD Graphics, Linux. Oferta cu reducere mare o gasiti AICI.