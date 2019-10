eMAG - Cele mai bune masini de spalat rufe au preturile mult scazute

eMAG are o promotie fantastica prin care preturile celor mai interesante masini de spalat rufe sunt scazute foarte mult.

Cunoastem cu totii acel sentiment cand vine vorba de spalarea hainelor noastre. Cand vine vorba de alegerea masinii de spalat, ne gandim cum sa ne usuram munca, sa fie un produs de calitate, dar sa nu fie foarte scump, sa aiba mai multe functii sis a aiba un design simpatic. Daca v-ati stabilit bugetul, atunci cand achizitionati o masina de spalat rufe trebuie sa aveti in vedere urmatoarele aspect: consumul energetic, consumul de apa, zgomotul produs, eficienta din timpul spalarii, protejarea hainelor.

Odata stabilite aceste criteria veti stii cu siguranta ce model sa alegeti si care este cel potrivit pentru familia d-voastra.

Noi am intocmit o lista cu 5 modele cu un pret acceptabil, care isi merita toti banii:

1.Masina de spalat BEKO cu uscator insclus

Primul model ales este masina de spalat Beko HTV8733XS0 ce are un uscator de rufe inclus. Capacitatea de spalare a rufelor este de 8 kilograme, iar pentru uscator numai 5 kilograme. Aceasta masina de spalat cu aspect modern face parte din clasa energetica A. Are 16 programe, inclusiv cel dedicat spalarii delicate pentru hainele copiilor, program rapid si pentru sintetice. Pentru detalii puteti accesa site-ul Emag aici.

Pret 1.509,99, de la 2.249,99

2. Masina de spalat rufe SLIM de la Arctic

Un alt model, ceva mai ieftin, este masina de spalat rufe Arctic Slim EF6100A+ ce are o capacitate de 6 kilograme si este clasa energetica A+. Fiind un model slim, o puteti strecura in spatiile inguste din casa d-voastra, precum debaraua sau baia de serviciu. Masina de spalat rufe Arctic Slim EF6100A+are si un system de sigilare ce pastreaza detergentul in masina pana la clatire. Detalii aflati aici.

3. Masina de spalat rufe 6th Sence Whirlpool AWOC70100

Acest model face parte din clasa energetica A++ si puteti introduce in cuva masinii, rufe pana la 7 kilograme. Producatorul spune ca acest model are performante optime chiar si la temperature scazute, fiind un aliat in gospodarie. Are inclus si acest sistem 6th Sence, dedicate pastrarii culorilor in haine pentru mai mult timp. Care este pretul de achizitie, precum si alte detalii gasiti aici.

4. Masina de spalat rufe slim Beko WKY71233PTLYB3

Fata de primul model Beko, acesta are clasa energetica A+++, ceea ce inseamna consum redus la curent. Are o capacitate de incarcare a cuvei de 7 kilograme. Producatorii ne zic ca sistemul Aquafusion face posibila economisirea apei, energiei si detergentului. Pentru detalii accesati site-ul aici.

5. Masina de spalat rufe Samsung WW70J5345FW/LE, EcoBubble

Si ultima noastra alegere este modelul celor de la Samsung, WW70J5345FW/LE, EcoBubble. Acest model de masina de spalat are o capacitate 7 kg, clasa energetica A+++ si are culoarea alba.

Tehnologia Eco Bubble transforma detergentul in bule, astfel patrunzand mai rapid in tesatura ca d-voastra sa va bucurati de rufe mai curate si stralucitoare. Are 10 programe incluse si va ofera posibilitate printr-o descarcare pe telefonul mobil a unei aplicatii sa depsitati erorile pe care le-ar putea da, fiindca are un sistem automat de monitorizare numit Smart Check. Pretul poate fi gasit AICI.