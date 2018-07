Eclipsă de lună 2018. Ce nu ai voie să faci în timpul eclipsei totale de lună. Multă lume nu ştie!

eclipsa de luna 2018

Eclipsă de lună 2018. Eclipsa de Lună de vineri seară vine la pachet cu un set de superstiţii care mai de care mai ciudate.

Eclipsă de lună 2018. Eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018 este unul dintre evenimentele fascinante pentru toţi pasionaţii de astronomie. Vizibilă şi din România, dacă cerul va fi senin, va fi cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI.

Va dura aproximativ patru ore până când Luna va trece de umbra Pământului, deoarece eclipsa totală de Lună va cuprinde eclipse parţiale ce vor începe de la 2:24 p.m. EST (21:24, ora României) şi se vor încheia la 6:29 p.m. EST (01:29, ora României), potrivit astronomului Bruce McClure.

Eclipsa de Lună din 27 iulie 2018 va fi vizibilă pe întregul glob şi va conţine culorile specifice ale unei „Luni sângerii”.

Eclipsă de lună 2018. Superstiţii

Eclipsa de Lună de vineri seară vine la pachet cu un set de superstiţii care mai de care mai ciudate. Conform vechilor mayaşi, eclipsa de Lună era înţeleasă ca o luptă cerească, în timpul căreia Jaguarul înghiţea corpul ceresc. În China antică, Luna dispărea pentru câteva ore în pântecele unei broaşte râioase, cu trei picioare. De ce trebuie să ne ferim şi ce să facem în timpul eclipsei?

Eclipsă de lună 2018. Pentru hinduşi, eclipsele de Lună şi de Soare din acest an sunt asociate cu două momente religioase deosebit de importante: Chandra Grahan şi Surya Grahan. În timpul eclipsei de Lună, lumea trece printr-o transformare ambiguă, care aduce schimbări radicale atât negative, cât şi pozitive. Cea mai lungă eclipsă de Lună a secolului va dura o oră şi 43 de minute. Ea are loc înaintea celei de a 13-a eclipse parţiale de Soare din secolul XXI, care va avea loc la 11 august 2018. În timp ce unii cercetători americani vorbesc de ieşirea „morţilor vii” din cimitire, pe durata orei de beznă roşie, în tradiţia populară română eclipsa de Lună este asociată stihiilor şi „entităţilor nevăzute ale pădurii”. Iată la ce superstiţii a dat naştere eclipsa de Lună:

1. În India este interzis cu desăvârşire gătitul sau mâncatul pe durata eclipsei de Lună. Şi asta pentru că în timpul Chandra Grahan, mâncarea „devine rea” şi e blestemată de spiritele rele.

2. Cercetătorii biblici americani, cred că trăim vremurile de pe urmă şi în timpul eclipsei trebuie să ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Conform Cărţii lui Ioel 2:31, din Vechiul Testament: „Soarele va coborî în beznă şi Luna se va înroşi de sânge înaintea zilei îngrozitoare şi măreţe în care va veni Domnul”.

3. Tibetanii cred că faptele bune sau rele se multiplică de zece ori în timpul eclipsei şi trebuie să avem mare grijă, pentru că fiecare gest pe care îl facem în cele 103 minute, ne poate schimba definitiv destinul.

4. În Africa de Sud, în timpul eclipsei de Lună are loc o luptă pe viaţă şi pe moarte între Soare şi Lună. Oamenii trebuie să se roage ca cele două corpuri cereşti să se împace, altminteri lumea va rămâne în beznă.

5. În mai multe ţări din lume, femeile gravide sunt închise în casă şi nu au voie să se uite deloc la cer. Şi asta pentru că eclipsa de Lună fie le însemnează pe ele, fie atacă pruncul purtat în pântec, fie îl însemnează pe micul încă nenăscut.

Eclipsă de lună 2018. Această eclipsă de Lună din 2018 va avea o durată îndelungată din cauza datei în care are loc. Pe 27-28 iulie (în funcţie de locul în care te afli) are loc atât Luna Plină, cât şi apogeul lunar, când satelitul natural se va afla la cel mai îndepărtat punct de Pământ. Astfel, aceste două fenomene ce au loc simultan provoacă o eclipsă lunară extinsă. Cea mai lungă durată a unui astfel de fenomen poate fi de o oră şi 47 de minute. Durata eclipsei totale de Lună din 27 iulie 2018 va fi de o oră şi 43 de minute. Eclipsa este vizibilă în întregime de pe teritoriul României la începutul serii de 27 iulie. Momentul maxim al eclipsei totale de Lună are loc la ora 23.22.

De asemenea, acestui spectacol astronomic din 27 iulie i se alătură şi planeta Marte, ce va fi vizibilă sub Lună. Ultima oară când Planeta Roşie a fost atât de mare şi luminoasă a fost în 2003, când distanţa dintre Marte şi Pământ ajungea la mai puţin de 56 de milioane de kilometri. Şi dacă eclipsa de Lună şi apariţia lui Marte nu sunt suficiente, pe cer va mai putea fi observat Jupiter, în zona sud-estică, precum şi Staţia Spaţială Internaţională în timp ce trece prin faţa ei.

Eclipsă de lună 2018. Cum poţi urmări eclipsa totală de Lună din România

Eclipsele de Lună sunt printre cele mai uşor de urmărit fenomene astronomice. Trebuie doar să ieşi din casă şi să priveşti către cer. Nu este nevoie de un telescop special sau alte echipamente, însă te-ar putea ajuta să observi detalii precum craterele de la nivelul satelitului natural. De asemenea, pentru a putea fi observată eclipsa, cerul trebuie să fie senin. În Bucureşti puteţi urmări eclipsa totală de Lună şi de pe terasa Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” ce va fi deschis pe 27 iulie, între orele 21:00-03:00.

Eclipsă de lună 2018. Cum se va desfăşura fenomenul

După apusul Soarelui, Luna va răsări în partea opusă a cerului. În acest moment, Luna va fi în penumbra Pământului. După intrarea în penumbră va începe eclipsa de la ora 20:14, când satelitul natural se va afla sub orizont.

În momentul intrării în umbră, marginea stângă a Lunii devine mai puţin luminoasă. La o oră de la începerea fenomenului, Luna va fi în umbra totală a Pământului şi va căpăta culorile cărămizii. Ele marchează momentul în care începe totalitatea.

La 23:22 va avea loc maximul eclipsei, moment în care Luna se va afla la cel mai înalt punct de pe cer (20 de grade înălţime deasuprea orizontului). Perioada de totalitate va dura 103 minute, fiind cea mai lună perioadă din acest secol. Alte două eclipse totale de Lună cu o durată asemănătoare (102 minute) vor avea loc pe 26 iunie 2029 şi 7 iulie 2047.

La scurt timp după miezul nopţii, Luna va începe să iasă din umbră, iar culorile roşiatice vor fi înlocuite de cele argintii obişnuite. Întregul fenomen se încheie la 02:29, după ce Luna iese din penumbra Pământului.

Ce este eclipsa de Lună?

Eclipsa se produce doar în timpul Lunii pline. Aceasta are loc doar atunci când Soarele, Pământul şi Luna sunt perfect aliniate. Deoarece orbita Lunii în jurul Pământului are o înclinaţie relativ diferită faţă de cea a Pământului în jurul Soarelui, o aliniere perfectă nu se produce la fiecare Lună plină. De asemenea, apariţia unei eclipse totale de Lună este un fenomen extrem de rar. Însă de la formarea satelitului natural (în urmă cu 4,5 miliarde de ani), acesta s-a îndepărtat de planeta noastră (cu aproximativ patru centimetri pe an). În prezent, fenomenul a dus la crearea mediului perfect pentru apariţia unei eclipse totale, dar în viitor, peste miliarde de ani, probabil că fenomenul acesta nu va mai avea loc.

Eclipsă de lună 2018. Ce este „Luna sângerie”

Numele de "Lună sângerie" este dat tuturor eclipselor lunare totale, având în vedere culoarea - un roşu portocaliu - pe care o căpătă satelitul natural al Terrei în momentul în care trece prin umbra Pământului.



„Culoarea exactă pe care o capătă Luna este dată de cantitatea de praf şi nori din atmosferă. Dacă este o cantitate mai mare de particule în atmosferă, satelitul va avea o nuanţă mai închisă de roşu”, afirmă cercetătorii din cadrul NASA.



În speranţa că, în România, vom avea vreme bună vineri seara, vă invităm să vedeţi spectacolul pe care îl va face eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018 şi celelalte fenomene astronomice asociate ei.

Eclipsă de lună 2018. În trecut, eclipsa de lună era un motiv de panică

Pe 27 iulie, unele persoane vor putea fi martore la cea mai îndelungată eclipsă totală de Lună a secolului. În timp ce în prezent privitorii se vor bucura de imaginea unei „lunii sângerii”, în trecut oamenii credeau că schimbarea culorii satelitului natural reprezenta un motiv de panică.

Eclipsă de lună 2018. Potrivit unei legende, Christofor Columb ştia că va avea loc o eclipsă de lună pe 29 februarie 1504 şi a utilizat acest fenomen ca avantaj. Columb şi echipa sa erau captivi pe o insulă, cunoscută în prezent cu denumirea de Jamaica.

În acea perioadă, triburile indigene nu erau atât de generoase, iar la scurt timp foametea a cuprins întregul echipaj, notează Fox News. În timp ce citea almanahul lui Johannes, Muller von Konigsberg a descoperit ca va avea loc o eclipsă de Lună.

Aşadar, Columb le-a spus membrilor tribului Arawak că Dumnezeu este furios pe faptul că ascund mâncarea de invadatori. El a mai adăugat că furia sa va face Luna să dispară sau să se „înroşească” în trei zile. Atunci când a apărut „luna sângerie”, membri tribului Arawak au fost îngroziţi şi au fost de acord să îi dea lui Columb şi echipei sale orice aveau nevoie. În mod normal, lumina Soarelui conferă culoarea obişnuită a Lunii, însă în timpul eclipselor, Pământul se mişcă între Soare şi Lună şi blochează o parte din lumină, scrie descopera.ro.

„Există mai multe momente în istorie, unele dintre ele ficţionale, în care oamenii au profitat de predicţiile eclipsei de Lună”, a declarat Duane Hamacher, astronom din cadrul Universităţii Monash din Australia. Unele populaţii indigene din Australia asociază culoarea roşie cu „răul”, „sângele” sau „focul”, susţine Hamacher.

Pentru aborigeni, „luna roşie era considerată acoperită de sânge ce se ridică din morţi”, a declarat Hamacher. Mesopotamienii considerau eclipsa de Lună ca fiind atacată de şapte demoni, iar incaşii considerau că în acel moment Luna era atacată de un jaguar. Pentru a apăra Luna, incaşii făceau mult zgomot şi chiar îşi băteau câinii pentru a-i face să urle.