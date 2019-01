Ecaterina Andronescu, anunț important despre viitorul învățământului românesc. Interviu exclusiv

Ecaterina Andronescu a acceptat sa le arate cititorilor realitatea.net un splendid tablou original de Octav Bancila, aflat in biroul sau de la Ministerul Educatiei. Foto: Cristian Otopeanu

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației (PSD), a acordat un interviu site-ului realitatea.net în care a anunțat modificări importante preconizate pentru învățământul românesc și a explicat, în premieră, de ce a acceptat funcția de ministru pentru a patra oară, după ce, anterior, îl criticase public pe șeful PSD, Liviu Dragnea

Ecaterina Andronescu, 70 de ani, a vorbit deschis, pentru realitatea.net, despre toate subiectele fierbinți din învățământul românesc. Și asta cu doar câteva ore înainte de a pleca spre Bruxelles, pentru a discuta și a urgenta realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte: digitalizarea școlilor și liceelor românești.

Printre altele, ministrul Educației a dezvăluit, pentru realitatea.net, că se discută reducerea vacanței de iarnă și reconfigurarea semestrelor, a anunțat că pregătește o nouă organigramă în Minister, prin care să rezolve problema eventualilor contestatari, despre care s-a spus că ar fi "manevrați" de fostul ministru Liviu Pop și a spus, în premieră, că va fi declanșată procedura de evaluare a șefei Editurii Didactice și Pedagocice, Maria Mihaela Nistor.

Totodată, Ecaterina Andronescu a afirmat că proiectul "Cornul și laptele" poate fi updatat la anul 2019, a explicat culisele acceptării funcției de ministru pentru a patra oară, deși anterior îl criticase pe Liviu Dragnea, iar la finalul interviului a răspuns și întrebărilor legate de posiblitatea de a candida la președinția României.

Dialogul purtat de jurnalistul Cristian Otopeanu cu ministrul Ecaterina Andronescu a avut loc într-unul dintre birourile superbe de la etajul I din Ministerul Educației, cladire monument istoric, aflată pe strada General Berthelot 28-30, din București, construcție finalizată în 1889.

La finalul interviului, Ecaterina Andronescu a acceptat să le arate oamenilor un tablou superb, pictat în 1909 de Octav Băncilă (1872 - 1944). Pictura, care este în original, se află de mulți ani pe unul dintre pereții interiori ai cabinetului, în așa numită zona de securitate clasa I de la Ministerul Educației, și înfățișează un elev, aflat la tabla clasei, care încearcă să rezolve o înmulțire.

PREGĂTEȘTE "CUTREMURUL" LA MINISTERUL EDUCAȚIEI: "AVEM ÎN LUCRU O NOUĂ ORGANIGRAMĂ"

- Doamna Andronescu, aveti doua luni de cand ati fost numita, pentru a patra oara, ministrul Educatiei. Ca orice sef, aveti proiecte si idei despre care vom discuta in acest interviu. Mai intai, insa, va intreb direct: va simtiti sprijinita intern, in Ministerul Educatiei, la proiectele pe care le aveti?

- Pai, cred ca nu avem cum sa nu lucram impreuna, pentru ca nu poate un singur om sa rezolve cate lucruri sunt de rezolvat.

Si am avut, de exemplu, metodologia de elaborare, evaluare si achizitie a manualelor. Au elaborat-o cei care au obligatia sa o elaboreze. Am citit-o de patru ori ca sa iasa de cea mai buna calitate. Nu pot sa spun ca nu am fost sprijinita. Trebuie sa lucreze toti pentru aceste lucruri. Cine nu vrea sa lucreze poate sa aleaga alta meserie. Nu este obligatoriu sa ramana in Ministerul Educatiei. Am nevoie de oameni profesionisti. Si asta o spun raspicat. Ministerul nu inseamna Ministrul Educatiei. Ministerul inseamna toti cei care, impreuna, trebuie sa elaboreze ceea ce este de facut.

- V-am intrebat fiindca sunt voci care sustin ca angajatii din minister sunt influentati de Liviu Pop...

- Sa fie sanatosi! Nu ma uit la asemenea lucruri, credeti-ma. Avem atat de multe lucruri de facut, incat sa ma gandesc la asemenea... Nu.

- Dar remarc faptul ca nu negati existenta unor astfel de angajati...

- Nu ma preocupa chestiunea aceasta si, sincer, sper sa nu fie.

- Raspunsul dumneavoastra este unul diplomat, dar, pe de alta parte, daca proiectele sau ideile dumneavoastra ca ministru depind de astfel de angajati...

- Pai, daca nu facem la timp, oricum gasim pe cineva sa faca. Adica, nu ne cramponam de... Intelegeti? Daca cineva nu vrea sa faca, nu-i nimic, gasim pe altcineva sa faca.

- Cu alte cuvinte, ii veti schimba.

- Pai, avem acum in lucru o noua organigrama, sa stiti. O noua organigrama care sa faca Ministerul mai functional decat este in acest moment. O avem in lucru. Deci, pana cand se va elabora, mai dureaza putin. Nu vi se pare ca ar fi sub demnitatea mea sa ma ocup de asemenea lucruri?

- Atat timp cat astfel de angajati va pun in pericol activitatea si rezultatul final... Pentru ca dumneavoastra, ca ministru, ca sef, aveti raspunderea finala.

- Din pacate, asa este.

- Liviu Pop a dorit ca toate manualele sa fie tiparite exclusiv de EDP, iar dumneavoastra...

- Eu cred ca orice om isi doreste, iar Liviu Pop nu a facut exceptie din acest punct de vedere, ca ceea ce face sa faca mai bine. Cred ca aceasta a fost pornirea initiala. Dar, cand vezi ca esti la jumatatea anului, ai trecut de jumatatea anului si nu ai manualul de limba engleza la clasa a VI-a si acesti copii au fost vaduviti permanent de manualele lor, nu ai cum sa spui ca mergem in continuare asa.

Editura Didactica poate sa fie cea care asigura, sa spunem asa, situatiile de urgenta. Cum ar fi manualele pentru minoritati, care se tiparesc intr-un numar foarte mic. Editurile nu sunt interesate sa tipareasca manuale in numar atat de mic. Editura Didactica poate sa faca acest lucru.

Editura nu respecta termenele prevazute in metodologia pentru elaborarea si evaluarea manualelor? Atunci, manualul se duce la Editura Didactica si Pedagocica si il face EDP. Adica, pastram EDP ca o sansa de a ajunge la timp cu manualul pe masa elevului. Nu o desfiintam, poate participa la toate competitiile de manuale, dar nu este singura care face manuale. Este, daca vreti, ca un refugiu pentru situatii de urgenta.

Eu nu neg, intre editura privata si Ministerul Educatiei pot sa apara conflicte de interese. Dar interesul meu ca Minister este sa am manualul de buna calitate, cu pret corespunzator si la timp.

"GREȘELILE DIN MANUALE NU AU FOST NEINTENȚIONATE"

- Bun, dar cum va explicati numarul mare de greseli din manuale?

- Cred ca nu au fost neintentionate.

- Nu au fost neintentionate?

- Eu cred ca nu au fost neintentionate. Eu nu sunt specialist in geografie, dar cand ma uit pe o harta nu am cum sa nu vad ca Turnu Magurele nu are ce cauta la Turnu Severin. Si atunci cum sa interpretez eu? Ca nici autorii nu au vazut acest lucru si nici evaluatorii de manuale. Cum sa interpretez?

- Ca o simpla superficialitate?

- Poate fi si superficialitate. De aceea, cred ca responsabilitatea evaluatorului de manuale este la fel de mare ca responsabilitatea autorului.

ECATERINA ANDRONESCU A ANUNȚAT PENTRU REALITATEA.NET: VA FI DECLANȘATĂ PROCEDURA DE EVALUARE A ȘEFEI EDITURII DIDACTICE ȘI PEDAGOGICE

- Editura Didactică și Pedagogică a publicat manuale cu greșeli, iar șefa editurii, conform Declaratiei de Avere, are un salariu de bugetar de aproximativ 2.300 de euro lunar. Va ganditi sa o demiteti pe sefa EDP?

- Nu am niciun motiv sa o demit pe sefa Editurii Didactice si Pedagogice, decat atunci cand intra in derapaje si nu face ceea ce trebuie. Deocamdata, nu am facut o evaluare a Editurii ca sa pot sa raspund la intrebarea dumneavoastra.

- Am inteles, dar va intreb altfel: sunteti multumita de activitatea ei?

- Pai, uitati-va, imi scria de curand o doamna profesoara ca manualul de limba engleza de la clasa a VI-a nu este pe bancile elevilor. Cum sa aplaud lucrul acesta?

- Bun, si cat timp o veti mai pasui pe doamna Maria Mihaela Nistor?

- Eu nu tratez oamenii asa. Oamenii trebuie sa faca ceea ce au de facut.

- De acord, insa trebuie sa existe un termen rezonabil.

- Dupa ce va avea loc o evaluare, daca rezultatul evaluarii ne arata ca doamna trebuie sa plece, probabil ca va pleca. Daca rezultatul evaluarii ne arata ca au fost si alte cauze care nu au fost strict dependente de doamna, atunci, poate doamna nu trebuie sa plece si trebuie sa ramana in continuare.

- Revin cu intrebarea anterioara. Un termen rezonabil?

- Eu sunt aici de doua luni de zile. Nu pot sa spun ca am reusit sa intru in gestiunea tuturor problemelor, asa incat... Dar nu voi amana aceasta chestiune. Asta pot sa va spun. Dar, ca data, dati-mi voie sa nu fiu chiar...Vin din zona stiintelor exacte, stiti foarte bine...

- Si sunteti politician...

- Nu, vin din zona stiintelor exacte si sa stiti ca m-a marcat foarte mult acest lucru. Sunt foarte atenta la ce spun, pentru ca stiu cum se combina atomii.

- Am inteles. Considerati că, in acest an, editurile private vor scoate manuale perfecte?

- Anul trecut au fost, poate, cele mai multe dezbateri in legatura cu greselile din manuale. Unele dintre aceste greseli au fost absolut inacceptabile. Eu cred ca nu este nevoie sa fii geograf ca sa nu asezi Turnu Magurele la Turnu Severin. Este suficient sa ai un minim de cultura generala ca sa realizezi lucrul acesta. Deci, pe de o parte, autorii de manuale, pe de alta parte evaluatorii, nu au facut ceea ce ar fi trebuit sa faca.

In acelasi timp, competitia intre edituri, sustin in continuare acest lucru, va aduce o ameliorare a calitatii manualelor. In plus, anul acesta am schimbat radical metodologia de elaborare, de evaluare si de achizitie a manualelor scolare, punand un acces foarte important pe calitate. Adica, daca un manual poate obtine pe criterii de calitate 100 de puncte, nu va fi selectionat daca din cele 100 de puncte nu obtine minimum 95, ceea ce, dupa parerea mea, este o dovada ca ne intereseaza sa avem manuale de calitate.

Intre criteriile care sunt punctate si care duc la cele 100 de puncte maximum ce le poate obtine un manual, sunt foarte multe de natura sa amelioreze manualul, cum ar fi corespondenta dintre continutul manualului si programa disciplinei. Apoi, corespondenta dintre continutul manualului si modul in care este exprimat acest continut, adaptat la varsta pe care o are elevul.

Deci, eu cred ca prin criteriile pe care le impunem manualelor, autorilor, dar si evaluatorilor, in egala masura, prin accentul pe care il punem pe calitate, apoi prin faptul ca s-a deschis scrierea de manuale si colectivelor de autori care sa contina si profesori din preuniversitar, dar si profesori din universitar... Trebuie sa deschid o paranteza si va spun ca erau exclusi profesorii din invatamantul universitar, ceea ce, dupa parerea mea, nu era o masura potrivita pentru cresterea calitatii manualului. Toate manualele mele de liceu, la disciplina Chimie, care m-a capacitat si pe care am urmat-o, erau scrise de academicianul Costin Nenitescu. Si erau foarte bine scrise, potrivit varstei pe care o aveam la vremea respectiva.

Deci, deschizand si spre lumea universitara, si spre echipe mixte, cred ca avem sansa de a avea manuale mai potrivite pentru ceea ce ne dorim pentru fiecare dintre disciplinele din programele de invatamant.

In acelasi timp, suntem in perioada in care se revizuiesc programele si incercam sa micsoram densitatea, daca pot spune asa, sa nu mai fie atat de condensate, sa retinem in programa elementele fundamentale, esentiale pentru cunoastere. Scoala nu mai este singura sursa de informatie pentru elevi. Elevul are o multime de surse de informatie, de la telefon, pana la televizor sau alte site-uri de unde isi poate obtine informatia. Si, atunci, noi trebuie sa ii selectam informatia absolut necesara creionarii continutului formativ pe care vrem sa il dam prin scoala.

- Deci, planuiti o reducere de ore sau si de programa scolara?

- Voi raspunde si la acest lucru. Vreau sa mai spun ceva despre metodologia de evaluare a manualelor. Chiar daca, poate, cineva se va supara pe mine, metodologia prevede si sanctiuni pentru cei care evalueaza incorect manualul pe care il au de evaluat. Deci, eu cred ca, atunci cand ti-ai asumat misiunea de a evalua un manual, ti-ai asumat o responsabilitate fata de toate criteriile pe care manualul acela trebuie sa le indeplineasca. Si ti-ai asumat o responsabilitate echivalenta cu cea a autorului manualului.

De aceea, modul in care am selectionat evaluatorii, modul in care o singura persoana cunoaste evaluatorii pentru o disciplina, cred ca toate aceste lucruri sunt de natura sa asigure o evaluare corecta si, in acelasi timp, securitatea evaluarii. Sa nu fie evaluatorii influentati de nimeni din exterior. Noi vom putea sti cine este singura persoana care cunostea numele evaluatorilor. Sigur, dupa fiecare proces de evaluare, vom face o analiza ca sa stim ce avem de corectat pentru perioada urmatoare.

Revenind la programa, nu este vorba despre disparitia materiilor. Asta a fost drama noastra. Ca profesorul, de teama ca ii dispare disciplina... Nu asta este problema. Ci ceea ce punem acolo, in discplina aceea. Ce preda profesorul in ora de matematica, de istorie, de geografie, de chimie. Continutul trebuie schimbat si ameliorat.

- Deci, se va umbla la continut, nu la numarul de ore?

- Exact. Si se poate intreba lumea cum se reduce numarul de ore. Pentru ca avem acolo, la fiecare arie curriculara, pusa o disciplina, numita disciplina optionala, intre 0 si 2 ore. Adica sunt 6 arii curriculare ca sa completam normele.

EXPLICAȚII DESPRE REDUCEREA NUMĂRULUI DE ORE ÎN ȘCOLI ȘI LICEE

- Dumneavoastra doriti reducerea numarului de ore pentru elevi, dar solicitati ca elevii sa ramana in plus la scoala pentru ore remediale. Care este logica?

- As vrea sa va spun ca, in Universitati, programul didactic pentru studenti cuprinde intre 24 si 26 de ore. Si sa nu uitam ca studentii au peste 18 ani, adica ne ducem spre o varsta in care tanarul a iesit din adolescenta si are alta capacitate de adaptare.

Daca ne uitam in planurile de invatamant, in planurile cadru din curriculum-ul in vigoare, vom constata ca, prin artificii care nu sunt de natura sa amelioreze continuturile invatarii si procesul de invatare in ansamblul sau, numarul de ore saptamanal pentru elevii de gimnaziu se duce spre 34, iar pentru elevii de liceu se duce chiar spre 39, 40, ceea ce este exagerat de mult, in raport cu varsta pe care o are elevul.

De aceea, reducerea la 20 de ore pe primar, 25 de ore pe gimnaziu, in medie, nu fix, si la 30 de ore in medie pentru liceu, ar putea sa asigure si o flexibilitate planului cadru si, in acelasi timp, un numar redus de ore didactice de predare.

Daca ne uitam in Legea Invatamantului, o sa constatam ca si aceste ore de predare, intr-o proportie de 75 la suta, ar trebui sa fie dedicate predarii, iar 25 la suta sa fie dedicate evaluarii si invatarii notiunilor predate. Deci, profesorul are si obligatia sa se convinga si sa il ajute pe elev sa asimileze.

Am constat ca, din pacate, aceste lucruri nu s-au intamplat si ne aflam in situatia, de exemplu, ca la evaluarea de la clasa a VIII-a sa avem din 150.000 de elevi evaluati in 2018, atat a fost promotia, 55.000 cu note mai mici decat nota 5. Adica, 36 la suta. Este, dupa parerea mea, inacceptabil. Sigur, daca doar constatam si nu facem nimic, inseamna ca ne meritam soarta. Intrebarea mea nu este sa astept rezultatele masurilor pe care le luam acum si cu care intervenim in programe si in planurile de invatamant, interesul meu este sa incerc sa gasesc solutii care sa rezolve mai repede aceste probleme. Si, atunci, solutia pe care noi am gasit-o a fost sa incercam ca profesorul, fara sa fie dat afara, asa cum s-a indus, din pacate, sa ramana la clasa mai mult cu elevul, mai ales cu cei care nu tin pasul cu notiunile prevazute in programa, au un alt ritm de invatare, sa faca ceea ce am numit ore remediale. Aceste ore remediale nu sunt o inventie a noastra. In Franta, de exemplu, ii cheama in vacanta pe cei care au probleme si dificultati de invatare pentru aceste ore remediale.

"TEMERILE PROFESORILOR CĂ VOR FI DAȚI AFARĂ, NEJUSTIFICATE"

- Considerati indreptatite reticentele profesorilor privind aceste masuri?

- Probabil, profesorii s-au speriat ca, daca se reduce numarul de ore, vor fi dati afara. Nu! Interesul meu este sa cresc calitatea procesului de invatamant si sa il determin pe profesor sa lucreze mai mult pentru copil. Sa lucreze mai mult, pentru ca acel copil sa isi insuseasca ceea ce invata. Sa inteleaga ceea ce invata. Sa ii poata explica pe masura puterii copilului de intelegere, pentru ca nu ne nastem egali, ne-a invatat Orwell.

- Bun, dar profesorii trebuie sa lucreze suplimentar cu aceiasi bani?

- Potrivit Legii Invatamantului, norma fiecarui profesor este formata din doua parti: activitatea de predare, care este norma fixa, si restul, pana la 40 de ore, sunt ore de alte activitati. Eu nu vreau sa dau exemplul personal, dar niciodata nu am facut, in viata mea de dascal, mai putin de 40 de ore pe saptamana. Poate am facut triplu sau chiar de mai multe ori.

- De acord, dar poate erau si alte vremuri...

- Eu cred ca, daca iti iubesti meseria, daca esti responsabil fata de copilul pe care il ai in clasa, tu, ca invatator sau ca profesor, nu ai cum sa il treci de clasa a patra fara sa stie sa citeasca, sa socoteasca, sa scrie si sa relationeze cu oamenii. Nu sunt obiective extraordinar de dificil de indeplinit.

La facultate, sa stiti, atunci cand sunt probleme de invatare, noi avem ore de meditatii cu ei, ore de consultatii, in care ii invitam, ei vin si noi le mai explicam inca o data cursul, mai facem exercitii cu ei.

Inca o data va spun, norma profesorului este de 40 de ore pe saptamana. Atat trebuie sa stea la scoala. Ce face in aceste ore stabileste norma didactica si se stabileste, de asemenea, responsabilitatea cadrului didactic.

DEZVĂLUIRE: INTENȚIONEAZĂ SĂ SCURTEZE VACANȚA DE IARNĂ ȘI SĂ RECONFIGUREZE SEMESTRELE

- Doamna ministru, ce alte schimbări mai preconizați?

- In legatura cu vacantele intersemestriale. Saptamana trecuta, am regandit structura anului scolar. Este vorba despre structura anului scolar 2019-2020. Si cred ca sunt modificari importante. As vrea sa punem aceasta discutie, rezultatul ei in dezbatere publica, sa vedem care sunt reactiile. Dupa opinia mea, pare o regandire a structurii anului scolar ceva mai potrivita, atat pentru parinti, cat si pentru profesori.

- In ce sens? Va rog sa detaliati, spuneti-ne concret.

- De exemplu, foarte multi parinti mi-au reprosat ca au luat vacanta copiii pe 21 decembrie, au avut vacanta pana in 15 ianuarie, o perioada ingrozitor de lunga, prea mult, dupa care mai au 3 saptamani de vacanta, se termina semestrul si incep, mai au inca o vacanta si semestrul urmator.

Dupa parerea mea, vacanta aceasta este mult prea lunga. Sau, daca o facem la fel de lunga, sa incercam sa inchidem altfel semestrul. In asa fel incat, dupa vacanta, copilul sa inceapa un alt semestru. Pentru ca altfel il zapacim. Trei saptamani sta acasa, a uitat, il cheama profesorul la scoala inca trei saptamani, ii incheie situatia, copilul este inca nereconectat la programul de invatamant dupa trei saptamani de vacanta.

- Stati un pic, deci va ganditi sa scurtati vacanta de...

- Vacanta de iarna. Si ne gandim sa organizam putin diferit semestrele pentru clasele 1-12. Sa aducem examenele din vara ceva mai devreme, evaluarea de la clasa a VIII-a si examenul de Bacalaureat, sa aiba si profesorii vacanta, ca noi tot le cerem, le cerem, dar trebuie sa le dam si vacanta.

- Si scurtarea vacantei ce ar presupune? Ca vacanta de iarna sa nu mai fie, sa spunem, din 21 decembrie pana pe 15 ianuarie, ci din 21 decembrie pana pe 7 sau 8 ianuarie?

- Da. Dar dupa aceea incepe semestrul doi. Acum sunt trei saptamani de vacanta in interiorul semestrului. Trei saptamani, da? Dupa care mai face trei saptamani de scoala si iar ii mai dam vacanta. Si abia dupa aceea incepe semestrul doi. Noi incercam sa inchidem semestrul I, sa il trimitem in vacanta, dupa care se duce in semestrul II, cu vacanta de Pasti...

- Nu ati mai spus acest lucru pana acum.

- Nu l-am mai spus, este adevarat. Saptamana trecuta am discutat cu colegii din preuniversitar. Pare o chestiune logica, dar acum vrem sa vedem si reactiile, pentru ca poate noi nu am vazut alte probleme. Acum, colegii mei discuta cu toti inspectorii scolari pe aceasta tema si vom vedea ce reactii vor fi.

- Va dati seama, copiii nu vor fi incantati ca li se va scurta vacanta.

- Da, dar ganditi-va ca eu sunt profesor si trebuie sa il mentin atent la scoala, in priza, cumva. Practic, vom avea un semestru I mai scurt, un semestru II mai lung, dar fara vacante intersemestriale. Va fi mai putin fragmentat semestrul, cred ca asa este mai corect spus. Pe mine nu ma intereseaza taiatul saptamanii, ci sa nu mai fragmentam semestrele.

EXPLICĂ DE CE, INIȚIAL, L-A CONTESTAT DUR PE ȘEFUL PSD, LIVIU DRAGNEA, APOI A ACCEPTAT FUNCȚIA DE MINISTRU AL EDUCAȚIEI. NU RĂSPUNDE DACĂ VA CANDIDA LA PREȘEDINȚIE, DAR ÎNTREBAREA I-A FOST ADRESATĂ, DIN NOU, LA FINALUL INTERVIULUI

- Referitor la numărul de ore, președintele Klaus Iohannis solicită reexaminarea legii privind reducerea numărului, motivarea fiind că reducerea este făcută "din pix", potrivit consilierului Ligia Deca. Are dreptate președintele?

- Da... Presedintele are dreptul sa ceara reexaminarea oricarei legi. Ce va decide Parlamentul vom vedea, nu am obiectii si ne vom adapta la ceea ce ramane in forma finala a legii. Ce decide Parlamentul, asta vom aplica. Dar vreau sa va spun ca, in acest moment, si fara lege putem face reducerea numarului de ore. Legea s-a facut ca sa nu mai fie exagerare.

- Apropo de presedinte, lumea se intreaba daca v-ati gandit sa candidati pentru functia de...

- Nu, nu, nu. Functia mea este aceea de dascal. Stiu ce am de facut si asta trebuie sa fac.

- Dar nu aveti macar o intentie de a candida?

- Nu, nu, nu... Nu ma deturnati... Mai bine haideti sa raspund la alta intrebare.

- OK. Va simtiti sprijinita de PSD?

- De ce nu? Categoric da. De ce sa nu ma sprijine? Nu am de ce sa ma plang, dimpotriva, le multumesc.

- Tot suntem in zona politicii, haideti sa discutam si un alt subiect legat de politica. Sunt voci care sustin ca nu ati avut coloana vertebrală. Toata lumea stie ca ati spus despre domnul Liviu Dragnea, in celebra scrisoare, ca trebuie sa faca un pas in spate si sa se retraga din fruntea partidului. Cateva luni mai tarziu, ati acceptat functia de ministru. Nu exista o contradictie?

- Am spus ca nu vreau sa comentez lucrul acesta.

- Da, dar este important.

- Bine, vă voi spune de ce am acceptat. Premierul mi-a propus aceasta chestiune, cu argumentul ca sistemul de invatamant are nevoie de experienta mea profesionala. Aceasta m-a determinat sa fac pasul.

- Deci doamna Viorica Dancila v-a propus, nu domnul Dragnea?

- Si domnul Dragnea, si doamna Dancila. Domnul Dragnea, dupa acea scrisoare trimisa de mine, am avut doua discutii, pe tema ei si legat si de pozitia din Minister si dupa aceea, in esenta, in ultima instanta, a fost doamna Dancila cea care mi-a propus.

- Interesant. Nu este usor sa critici un sef de partid, va dati seama, nu este putin lucru...

- Dumneavoastra, presa, ma criticati adesea. Ce sa fac eu? Sa ma supar pe dumneavoastra? In primul rand, ma uit la cata dreptate aveti in ceea ce spuneti. Si in masura in care, obiectiv vorbind, va dau dreptate, eu trebuie sa imi corectez acele lucruri. Eu cred ca nu trebuie sa ne suparam, pentru ca este vorba despre viata publica, cea care afecteaza foarte multi oameni si atunci trebuie sa ne spunem unii altora, ca sa facem lucrurile mai bine. In esenta, asta era scrisoarea mea.

- De acord, eu ma refeream la faptul ca domnul Dragnea a putut sa treca peste acea scrisoare si sa va propuna o functie, o demnitate, iar dumneavoastra...

- Stiti ceea ce cred eu ca s-a produs? In lumea aceasta publica, este foarte greu sa iti pastrezi felul de a fi, pozitia, sa fii drept intr-o dreptate dreapta. Eminescu, la un moment dat, spunea "Nu imi plac dreptatile nedrepte". Cat de frumos spunea... Si atunci, sigur ca daca ti-ai asumat o functie publica, trebuie sa spui cateodata si lucruri care nu neaparat te gandesti ca ii bucura pe toti sau ca... Nu cred ca trebuie sa spunem ca sa ii suparam pe oameni sau ca sa ii jignim, ci ca sa indreptam lucrurile, sa mearga mai bine.

CUM LE RĂSPUNDE CELOR CARE AFIRMĂ CĂ A DISTRUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL

- Sunt voci, si nu putine, care sustin ca dumneavoastra ati distrus invatamantul. Ce raspuns le dati?

- Nu vreau sa evit aceasta intrebare, dar dumneavoastra sa judecati. Primul meu mandat a fost si cel mai lung, de doi ani si jumatate. Restul, in 2009 si in 2012, au fost cateva luni.

Proiectul de informatizare a liceelor si a scolilor gimnaziale, repartizarea computerizata in liceu a elevilor de gimnaziu, cornul si laptele, rechizitele pentru circa un milion de scolari. Nu au mai upgradat Hotararea de Guvern, o sa o modificam acum, pentru ca, crescand salariul minim, s-a redus numarul elevilor care primesc rechizite gratuite pentru un an. Si atunci vom incerca sa modificam Hotararea de Guvern, sa o aducem la conditiile actuale.

Apoi, bani de liceu, microbuze scolare, in primul mandat am dus in sistem circa 1000 de microbuze scolare. Am facut circa un milion de kilometri in tara, ca sa inteleg invatamantul preuniversitar, si am vazut mii de scoli. Cred ca am fost unul dintre putinii ministri care vin din invatamantul superior care au incercat sa inteleaga ce se intampla cu invatamantul preuniversitar. Fiindca daca in invatamantul preuniversitar lucrurile nu merg bine, nu au cum sa mearga bine nici in invatamantul universitar.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, PROIECT DE BUGET PE 2019: "7,9 MILIARDE DE LEI ÎN PLUS"

- In ce măsură deciziile Ministerului Educatiei sunt influențate de lipsa banilor? Cum se anunță bugetul pe 2019, față de anul precedent?

- Noi ne-am straduit, indiferent cine a fost ministru aici, sa aducem bani mai multi la buget in fiecare an. Pentru proiectul de buget pe care Parlamentul il va lua in discutie, probabil, la inceputul lunii februarie, noi avem 7,9 miliarde de lei in plus fata de anul trecut.

Aceasta suma rezulta si din cresterile importante ale salariilor cadrelor didactice, dar si din incercarea noastra de a folosi fondurile europene pentru a modifica in bine dotarea scolilor.

ECATERINA ANDRONESCU: "ELEVII ȘI PROFESORII VOR PRIMI TABLETE SAU LAPTOPURI. MERGEM SPRE DIGITALIZARE"

- Apropo de dotarea scolilor, ce se mai intampla cu proiectul privind dotarea scolilor cu table inteligente si cu tablete?

Trebuie sa amelioram dotarea scolilor. Ne-am uitat la ce bani avem din banii europeni, ne-am uitat si la ce ar trebui sa facem, ne-am sfatuit cu cei care pot sa ne sfatuiasca in aceasta directie, inclusiv cu Ministerul Comunicatiilor, si ma bucur ca avem sprijinul lor pentru a construi un proiect care sa cuprinda o tabla inteligenta pentru fiecare clasa si o tableta pentru fiecare elev. Poate chiar un laptop pentru fiecare profesor.

Pentru ca, daca ma uit la ceea ce se vorbeste astazi in lume, nu avem cum sa nu constatam ca mergem in directia personalizarii invatamantului, personalizarii predarii lectiilor. Si, atunci, visez la momentul in care profesorul, pe laptopul de acasa, isi organizeaza lectia pentru a doua zi, tinand cont si de nivelul clasei cu care lucreaza a doua zi. Lectia si-o poate pune pe o platforma, elevii o pot lua pe tableta si in acest fel am scapat si de ghiozdanul cu atatea kilograme pe care un elev il duce in spate. As vrea ca acea tableta sa fie a elevului pe toata durata de invatamant in scoala.

Este un proiect care presupune resurse foarte importante, din fonduri europene. Dar, pentru ca resursele sunt de o dimensiune impresionanta, il putem demara maine, sunt scrise fisele pentru proiect, dar necesita aprobare de la Comisie. Astazi plec la Bruxelles si unul dintre obiectivele mele va fi sa ma intalnesc cu directorul de specialitate, sa vedem cum putem sa obtinem aceste avize mai repede. Pentru ca digitalizarea nu este un obiectiv numai al Romaniei, digitalizarea este un proiect european. Europa, Parlamentul European, Comisia Europeana si-a propus acest deziderat. Si eu cred ca noi nu facem decat sa ne aliniem.

- Proiectul cu tabletele este valabil pentru clasele I-VIII, licee sau facultati?

- Nu, deocamdata ne propunem sa ne orientam spre gimnaziu si liceu, potrivit resurselor pe care le avem. Daca vom reusi sa cuprindem si ciclul primar, eu voi fi foarte fericita. Dar, oricum, tablele inteligente le vor avea si cei din ciclul primar.

- Deci, inca o data, profesorii vor primi tablete...

- Da, tableta sau laptop.

- Iar elevii vor primi tableta si fiecare elev o va lua si acasa?

- Elevii vor primi laptopuri, da. Iar clasa va avea un laptop.

- Acum cativa ani, a fost lansat cel mai mare proiect educational, CRED. Cati profesori s-au format?

- Este un proiect care se deruleaza, de asemenea, din fonduri europene si care presupune formarea a 55.000 de cadre didactice, la randul lor formatori pentru cei care vor disemina aceasta informatie. Fiecare formator ii va forma pe altii. Si, in principal, formarea se va orienta spre digitalizare. Trebuie sa ii formam pe profesori, inclusiv pe elementele de noutate pedagogica. Categoric, vor fi schimbari.

- Cat timp va mai dura acest proiect?

- Eu cred ca acest proiect va dura cel putin doi ani, de aici incolo. El este in derulare, este la etapa in care se angajeaza experti, deja s-au angajat. El este aprobat, pe bani europeni. Nu avem problema resurselor financiare.

- Ce rezultate concrete sunt in urma proiectului CRED?

- Deocamdata, nu putem sa vorbim despre rezultate. Putem vorbi despre rezultate dupa ce proiectul se va incheia si dupa ce vedem efectele.

ECATERINA ANDRONESCU ANUNȚĂ: "ÎN LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, VOM INTERZICE MEDITAȚIILE PENTRU ELEVII DE LA CLASĂ"

- Ce parere aveti despre mediitatiile pe care profesorii le dau elevilor? Aveti in plan sa luati vreo masura?

- Nu este etic si nu este nici legal sa dai meditatii elevilor din clasa ta. Si spun raspicat acest lucru. Acest lucru trebuie sa fie cuprins si in viitoarea Lege a Invatamantului.

- Credeti ca astfel veti stopa meditatiile?

- Este greu sa spun ca nu vor mai fi meditatii, mi-este foarte greu sa fac lucrul acesta, pentru ca traiesc in realitatea sistemului si nu am cum sa fac o asemenea apreciere, dar trebuie sa incercam, prin resursele educationale pe care le punem la dispozitia elevilor, sa aiba din ce in ce mai putin spre deloc nevoie de meditatii.

De exemplu, din programul POSDRU, ca profesor la Politehnica, am scris un proiect si am facut o platforma de video-lectii, cu toata programa de Bacalaureat, la matematica, fizica si chimie. Politehnica are profesori exceptionali. Aceste lectii exista. Ele reprezinta pentru orice elev meditatorul de acasa. Pentru ca, de exemplu, sa il vezi pe profesorul de matematica Radu Gologan cum explica este o sansa imensa. Este un profesor cu multa experienta, este Presedintele Societatii de Matematica, legat de toate Olimpiadele si de multi olimpici la matematica. Aceasta platforma trebuie sa existe undeva deschis, sa o poata accesa orice elev si orice profesor. Pentru ca si profesorii au ce invata de la cei pe care ii vad predand o lectie de un anumit nivel.

- Bun, dar, legal, pot fi interzise meditatiile?

- Legal, stiti ca orice venit se impoziteaza. Dar in Legea Invatamantului vom interzice meditatiile pentru elevii de la clasa.

Tot in lege trebuie sa avem o prevedere pentru after-school-uri. Mai ales pentru cele din sistemul de invatamant primar. Pentru ca, adesea, invatatoarea ii cheama pe copiii din clasa ei la after-school, ceea ce nu este etic si nu este potrivit. Iar daca cineva isi imagineaza ca parintele obligat sa scoata bani din buzunarul lui este fericit si o apreciaza pe doamna sau pe domnul profesor sau invatator, dupa parerea mea este o greseala pe care nu am cum sa nu o vad si nu am cum sa nu le transmit colegilor, pe care sincer ii pretuiesc: aceste greseli aduc imagine negativa sistemul de invatamant.

- Deci, prevederea din Legea Invatamantului privind interzicerea meditatiei se aplica doar pentru copiii de la clasa profesorului?

- Asta trebuie sa facem si asta este scris si in acordul cu Sindicatele. Este acolo un articol in care se specifica acest lucru. Din pacate, insa, nu avem cum sa nu traim in realitatea sistemului, de zi de zi. Nu avem cum sa nu recunoastem ca fenomenul meditatiilor este aproape un fenomen de masa.

Trebuie sa o luam pas cu pas. Deocamdata, meditatiile cu elevii de la clasa unde predai, dupa parerea mea, nu sunt in regula.

- Si cum ii veti depista pe cei care dau meditatii?

- In Romania, tot ce faci ca profesor este public. Daca cineva isi imagineaza ca este altfel decat public, greseste profund. Daca un profesor isi imagineaza ca ceea ce vorbeste cu elevul lui sau cu studentul lui nu este de notorietate publica, greseste profund. Viata profesorului este o viata pusa in vitrina scolii, in vitrina sistemului de invatamant. Orice faci se stie despre tine. Ca faci bine sau ca faci rau.

- Ce se va intampla cu salariile profesorilor? Mai cresc?

- Salariile profesorilor nu pot sa spun ca sunt supermari. Dar au crescut cu 80 si ceva la suta, este o crestere importanta. Si vor mai creste. Anul acesta, deja sunt cresteri. Si am adus cresterea finala din 2022 in 2020. Dupa parerea mea, este un pas foarte important pentru dascali. Si, atunci, te-am motivat financiar cu cat am putut, dar vreau sa motivezi si tu elevul sa invete mai bine. Un profesor modeleaza un suflet. Modeleaza mintea si sufletul copilului. De aceea, ca profesor, nu ai voie sa fii nedrept fata de copilul de la clasa, pentru ca acel copil va tine minte toata viata ca profesorul l-a nedreptatit. Profesorului nu i se iarta nimic, asta este drama.

SOLUȚIA PENTRU LIPSA SĂPUNULUI ÎN ȘCOLI ȘI PENTRU TOALETELE EXISTENTE ÎN CURTEA ȘCOLII

- Situatia igienei in scoli este dezastruoasa. Avem peste 2.000 de scoli cu WC-uri in curte... Ce puteti face?

- Ma inspaimanta chestiunea asta, dar nu am cum sa nu recunosc ca aveti dreptate. De aceea, ma adresez cu rugamintea, pentru ca dotarea scolilor tine de componenta a doua a finantarii, finantarea complementara. Le adresez profesorilor rugamintea sa discute cu autoritatile locale si sa se straduiasca sa aiba in scoala sapun, hartie, apa.

- Ministerul poate interveni?

- Este foarte greu, pentru ca sunt diferente foarte mari intre scoli. Am vazut scoli unde nu ai ce reprosa, gasesti de toate, dar...

- Dar cine este responsabil pentru aceasta problema cu sapunul...?

- Eu v-as intreba asa, pentru dumneavoastra cine este responsabil cu igiena personala?

- Adica, sa vina copilul de acasa cu sapun...

- Nu, nu asta am vrut sa spun. Copilul trebuie invatat si acasa, si la scoala. Copilul poate sa aiba in buzunar un servetel antibacterian. Nu pot sa ma obisnuiesc cu ideea ca nu se poate, trebuie sa existe un dialog cu autoritatile locale. Nu este asa de mare nenorocirea sa cumparam hartie igienica si sapun.

- Fondul scolii putea fi o solutie?

- Nu. El nu are baza legala. Si, ca urmare, nu voi incuraja acest lucru. Dimpotriva, il voi descuraja. Pentru ca ajungem, iar, la a baga mana in buzunarul parintelui. Dar eu cred ca putem gasi formule impreuna cu autoritatile locale. Scoala trebuie sa demareze aceste discutii. De aia avem directori in scoala, avem inspectorate. Directorul trebuie sa inteleaga ca trebuie sa faca dialog cu autoritatea locala.

In legatura cu toaletele din curte. Am avut 2600 si ceva de scoli cu problema aceasta, acum mai avem 1460. Ministerul Educatiei nu are bani de investitii, toate investitiile sunt la MDRAP, dar am discutat cu Ministerul Dezvoltarii si aceste scoli vor fi prinse cu prioritate in bugetul acestui an. Astfel, desi aveam termen 2021, sper sa rezolvam aceasta problema delicata mai repede. Este o prioritate zero pentru noi.

Exista si o solutie, sa vedem daca MDRAP va accepta, sa formam grupurile sanitare lipite scolilor prin module, care vin deja echipat cu tot ceea ce este necesar.

Surprinzator si dureros, majoritatea acestor scoli cu probleme sunt in Moldova.

- Va ganditi sa extindeti varsta de pensionare pentru profesori la 68 de ani?

- Nu. A reclamat cineva la Curtea Constitutionala ca doamnele profesoare nu mai puteau beneficia de prelungire ca domnii profesori dupa 65 de ani. Deci, domnii profesori, la 65 de ani, pot beneficia, la cerere, de o prelungire a activitatii de inca trei ani de zile. O doamna profesoara a reclamat la Curtea Constitutionala, iar Curtea ne-a spus sa nu facem discriminare. De aceea, am modificat metodologia. Nu intentionez si sper sa fie foarte putine cazurile de acest fel, pentru ca munca de dascal este o munca de uzura mult mai mare in invatamantul preuniversitar decat in invatamantul universitar.

PROIECTUL "CORNUL ȘI LAPTELE" POATE FI ADUS IN PREZENT

- Luati in calcul varianta ca fiecare copil sa primeasca macar un mic dejun gratuit?

- Va spun ca in acest moment nu avem in buget, dar am avut intentia, si acest lucru se va materializa prin lege, de a lasa autoritatile locale sa contribuie la sustinerea unui asemenea proiect in scolile pe care le au Primariile din zona respectiva.

- Proiectul "Cornul si laptele", care a fost introdus in scoli acum aproape 17 ani, in primul mandat al dumneavoastra, poate fi reinviat?

- Eu cred ca da. Insa cred ca trebuie sa il regandim putin si vreau sa va spun ca la momentul in care s-a introdus "cornul si laptele" a crescut frecventa la scoala in mod deosebit a copiilor care vin din etnia roma. Si pentru mine a fost un salt extraordinar la momentul respectiv. Acum il gestioneaza Ministerul Agriculturii. Eu cred ca trebuie discutat si cu ei, sa vedem cum putem folosi fondurile pentru ca, daca am putea gasi o formula financiara care sa il transforme in ceva cald la pranz, ar fi ceva extraordinar.

Ma gandesc la o formula in care sa il facem mai adaptat la zilele noastre. In acest moment, numai pentru copiii din invatamantul primar. Stiti cum a pornit ideea? Eram aici, la serviciu, intr-o zi de duminica si am primit un telefon de la premierul Adrian Nastase care m-a intrebat: ia vezi, ce productie de lapte este in Romania? Putem sa dam un pahar de lapte copiilor din scolile romanesti? Si sigur ca ne-am dus spre cat puteam acoperi din productia pe care o aveam la momentul acela. Lasati-ma sa nu fac alte aprecieri pana nu am solutii. Noi incercam sa facem tot ce se poate.

- Vor fi modificari in cazul Bacalaureatului?

- Aici as vrea sa va spun urmatoarele: cred ca Bacalaureatul national trebuie sa ramana, examenul maturitatii. Nu concurs, ci examen. Examen inseamna evaluare. Concurs inseamna pe numar de locuri. Nu transformam Bacalaureatul intr-un concurs. Bacalaureatul trebuie sa ramana cel care deschide calea spre Universitate.

Dar, daca ne uitam putin la Liceul Tehnologic, intr-o proportie importanta, vom constata ca, pe medie, trec Bacalaureatul national intre 0 si 25 la suta dintre absolventii de liceu, ceea ce, evident, ne creeaza o situatie de vulnerabilitate. Si atunci trebuie sa ne uitam putin si sa regandim Liceul Tehnologic.

- In ce sens?

- Pai, anterior Liceului Tehnologic, sau mai bine zis in paralel cu el, avem scoala profesionala. Scoala profesionala este scoala profesionala clasica si scoala profesionala duala, in care intervine si agentul economic cu o sustinere a elevului si cu o sustinere prin practica.

Daca vom reusi ca intr-o perspectiva nu foarte indepartata sa avem doar scoala profesionala duala, iar ea sa raspunda angajatorului, acesta este un obiectiv pe care il am in vedere, dar este si o reusita pe care mi-as dori-o, sincer va spun.

Elevul de la clasa a VIII-a are mai multe variante: se duce spre scoala profesionala, duala sau clasica, sau se duce la liceul tehnologic sau la liceul teoretic.

Absolventii liceelor teoretice promoveaza intre 95 si suta la suta Bacalaureatul. Daca aceasta problema cu Bacalaureatul o avem la liceele tehnologice, trebuie sa incercam ca liceele tehnologice sa fie duale. Adica, unde elevul din liceul tehnologic sa poata avea un loc de practica in meseria pe care a ales-o prin alegerea liceului tehnologic. Iar absolventului sa ii dam doua variante: varianta sa sustina Bacalaureatul national, daca este in stare, sau a doua varianta, sa sustina un bacalaureat tehnologic, care nu ii da acces in invatamantul superior, dar care ii da acces in scoala postliceala. Si in felul acesta avem formarea de nivel III, prin scoala profesionala, formarea de nivel IV, prin liceul tehnologic si formarea de nivel V, prin scoala postliceala. Formarea de nivel VI pana la VIII se face deja in invatamantul superior.

RĂSPUNSUL DAT LA ÎNTREBAREA DACĂ VA CANDIDA LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI, FIE ȘI CA INDEPENDENT

- Doamna ministru, dumneavoastra ce parere aveti despre suspendarea emisiei postului Realitatea TV?

- Dezavuez. Sincer va spun, uitandu-ma la dumneavoastra fix. Imi pare rau ca nu am avut posibilitatea sa spun pana acum. Nu am inteles de ce, nici nu am avut timp, ca sunt ocupata aici, la Minister, de ce CNA a facut lucrul acesta, dar cred ca asemenea lucruri nu reprezinta solutii pentru societatea romaneasca a secolului 21. De aceea, raspicat spun, dezavuez suspendarea emisiei postului Realitatea

- Ati raspuns la toate intrebarile, mai putin la cea referitoare la candidatura la presedintie. De ce oare?

- Sa va spun ceva. Nu credeti ca am atatea lucruri de facut aici? Eu cred ca trebuie sa acceptam ca functioneaza democratic orice sistem, iar Partidul Social Democrat functioneaza la fel.

- Stati un pic, decizia este a dumneavoastra, daca veti candida sau nu.

- Nu. Aici cred ca lucrurile stau putin altfel. Partidul isi desemneaza un candidat. Partidul trebuie sa sustina candidatul pe care il desemneaza.

- De acord, insa dumneavoastra stabiliti daca doriti sau nu.

- Nu suntem intr-o asemenea situatie. Cred ca etapele parcurse sunt acestea: partidul trebuie sa isi desemneze un candidat. Daca si-a desemnat candidatul, aici pot sa am un punct de vedere in urmatorul fel: candidatul ar trebui sa aiba cele mai mari sanse. Cum il desemneaza? Pai, il desemneaza uitandu-se, probabil, si in sondaje...

- Dar poate dumneavoastra nu doriti...

- Dupa aceea, candidatul poate spune ca accepta sau ca nu accepta, asta este altceva.

- Dar ati luat in calcul sa candidati ca independent, pe modelul Sorin Oprescu din 2009?

- (zambind) Glumiti cu mine acum. Am incheiat interviul.

- Nu glumesc, lumea se intreaba...

- Eu trebuie sa imi rezolv problemele, nu putine, dupa cum ati vazut, aici, in Minister.

- Sunt probleme, dar de acolo, de sus, aveti alta oportunitate de a rezolva aceleasi probleme...

- Doamne ajuta sa le rezolv aici. Va multumesc.

