Dan Vasile Mihale: Cine se ascunde în spatele ,,statului paralel''

Așa-zisul ,,stat paralel'' este o legendă urbană care a apărut în timpul primului mandat de președinte al navigatorului în ape tulburi Traian Băsescu. Cu timpul, adică sub al doilea mandat al lui Traian Băsescu, legenda s-a îmbogățit, grație protocoalelor dintre justiție și servicii și a fost povestită, repovestită și, în final, blamată, după cum le-a venit bine politicienilor.

Statul paralel este ca Fata Morgana (Fenomen optic frecvent în regiunile calde, datorită căruia imaginile obiectelor aflate la orizont apar ca și cum s-ar reflecta într-o apă/ Iluzie/ Apariție înșelătoare - potrivit dexonline.ro). Fiecare îl vede altfel și doar când îi convine.

Adevărul este că singura formațiune care are ceva în comun cu așa-zisul stat paralel este PSD pentru că are o agendă paralelă cu cea a cetățeanului. Am omis ALDE, dar cu bună știință, deoarece un asistat politic nu poate fi băgat în seamă mai mult decât merită.

După gafa impardonabilă a Gabrielei Firea, care a vrut să se înfrupte din gloria lui Halep, PSD are, pe lângă gravele probleme de comunicare și gafele premierului Dăncilă, și mari probleme de imagine. Când două galerii rivale scandează, pe același stadion, mesaje antiguvernamentale, este clar că partidul sau partidele aflate la putere au o problemă serioasă de popularitate. Ăsta este și motivul pentru care mesajele anti-PSD s-au înmulțit și au devenit virale.

Unele dintre mesajele anti-PSD sunt la limita dececenței, altele sunt de-a dreptul indecente. Mediatizarea excesivă a plăcuțelor de înmatriculare ,,M**PSD'' ridică mari semne de întrebare și asupra rolului pe care îl are presa într-o societate normală. Numai că nu vorbim despre o societate normală. PSD culege ce a semănat: doar ură.

Când nu ești în stare să justifici nimic din ceea ce faci și arunci pe piața cu opulență, golănește, sintagma ,,pentru că putem'', meriți să ți se răspundă pe măsură. Și, trebuie să recunosc, că până acum a fost destulă măsură în toate, deși disprețul puterii a îmbrăcat forme hidoase. Să vezi la televizor un condamnat penal, ce-i drept în primă instanță, pentru fapte de corupție care face glume cu morți și fapte din rechizitorul său este mai mult decât suportă chiar și televizorul.

În 19 luni de guvernare, PSD a mai reușit o ,,performanță'': i-a făcut pe români să se urască între ei. Și asta se adaugă pe lunga listă a rușinii care cuprinde, mutilarea legilor justiției, ciopârțirea salariilor, compromiterea relațiilor diplomatice și a parteneriatelor strategice. Atât Dragnea, cât și Tăriceanu au avut proasta inspirație să acuze UE și NATO de blat cu "statul paralel". Trist. Foarte trist! PSD nu legiferează pentru țară, legiferează doar pentre clienții politici. Pesediștii nu sunt în stare să întoarcă niciun favor, nici măcar propriului electorat, format, în general, din pauperi și nostalgici comuniști.