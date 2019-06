Ecaterina Andronesc: Fake news-urile şi Dragnea sunt cauzele eşecului PSD

Ecaterina Andronescu, considerată cel mai redutabil concurent al Vioricăi Dăncilă în cursa pentru preşedinţia PSD, pune eşecul de la europarlamentare pe seama lipsei de pricepere a comunicatorilor online ai social-democraţilor. PSD ar fi trebuit să explice oamenilor că doresc să stopeze abuzurile, nu să-l salveze pe Liviu Dragnea, a afirmat Andronescu.

"Ce i-a îndepărtat pe oameni? Faptul că noi n-am știut să stopăm ceea ce opoziția a făcut la cel mai înalt nivel: n-am știut să contracarăm știrile false. Poate n-am știut să folosim tehnologia și de aceea ei au răspândit aceste fake news", a afirmat Andeonescu

"Poate ar trebui să le explicăm oameni că noi am vrut modificări în justiție pentru a stopa abuzurile, nu pentru a ne salva liderul de partid. Noi trebuie să comunicăm asta oamenilor și de aceea mă întreb: unde este infrastructura de comunicare a PSD? Unde sunt specialiștii care ne-ar fi putut ajuta să explicăm asta oamenilor? (...) Următoarele alegeri vor avea ceva în plus față de alegerile pe care noi le-am câștigat până acum cu multă atenție: tehnologia. Această lume a mediului online are căi nevăzute prin care se duc către populație mesaje incorecte. Noi trebuie să ne adaptăm și să avem o rețea online care să ne permită să contracarăm opoziția ”, a mai afirmat Andronescu.