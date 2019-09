Doctorul a refuzat să o opereze pe fată. După un an a revăzut-o și nu i-a venit să creadă

La vârsta de doar 24 de ani, tânăra a înțeles că trebuie neapărat să facă ceva cu greutatea sa. Ea nu adăugase pur și simplu câteva kilograme în plus pe perioada iernii, ci suferea de obezitatea morbidă, cântărind la acel moment 300 kg!

Amber Rachdi locuia cu părinții săi și prietenul său, pe nume Rhodey. Toți afirmă că Amber consuma mâncare în cantități nechibzuite. Cu toate acestea, Rhodey spune că femeile ”plinuțe” sunt genul lui.

Dar la un moment dat, Amber a înțeles că e timpul să slăbească. Tot ceea ce făcea ea în mod regulat până atunci era să meargă la magazin să cumpere produse alimentare, ajutându-se de un scooter special. Cu toate acestea, tânăra nici nu putea să urce singură în automobil.

Amber a decis să meargă la operație care ar fi presupus micșorarea stomacului prin coaserea unei porțiuni din el. Dar înainte a fi de-acord, medicul i-a sugerat că este nevoie să slăbească măcar puțin cu propriile eforturi. În sfârșit, ziua mult așteptată a sosit…

La un an de la operație, fata a dat jos 65 kg. A revenit la medicul care o operase și acesta mai că nu a recunoscut-o. Tot el a fost cel care i-a făcut operația de îndepărtare a pielii lăsate.

În prezent, Amber cântărește 120 kg și nu are de gând să se oprească. Despre fata obeză nu mai rămâne decât o amintire vagă și urâtă. Îi dorim să nu se mai reîntoarcă în trecut!

Amber spune că un mod sănătos de viață este lucrul cel mai important pentru ea acum. În sfârșit se simte cu adevărat fericită!

Fata a înțeles că pentru aceasta nu este nevoie să mănânci mereu pentru a face față stresului și anxietății.

sursa