Dieta cu morcovi fierţi: rezultatele se văd imediat

Dieta cu morcovi fierţi. Te pregatesti de vara, de plaja si de costume de baie? Sau pur si simplu vrei sa stii cum slabesti repede? Incearca o noua dieta eficienta ce face furori printre vedete si este recomandata de specialisti: incearca dieta cu morcovi fierti! Morcovii au multe minerale si vitamine care te ajuta sa slabesti si ii poti include oricand intr-un regim alimentar cu consum caloric redus!

Dieta cu morcovi fierţi. Cum slabesti repede? Cu dieta cu morcovi fierti, indicata pentru consum caloric redus!



Morcovii sunt un aliment excelent pentru scaderea in greutate. Au calorii putine si multi nutrienti. O ceasca de morcovi cruzi are doar 50 de calorii, adica 3% din aportul caloric recomandat zilnic (pentru o dieta de 1500 de calorii). Daca vrei sa stii cum slabesti repede, redu consumul caloric zilnic la 1200 de calorii si tot vei putea consuma o ceasca de morcovi!



Dieta cu morcovi fierti te va ajuta sa variezi gusturile. Aceeasi portie de morcovi, insa fierti, are mai multe calorii (54 calorii per ceasca), in timp ce morcovii la conserva au pana la 37 calorii per ceasca.



Citeşte continuarea AICI.