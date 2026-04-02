Masacru la o grădiniță din Uganda: un bărbat a ucis patru copii. A fost prins de poliție înainte de a fi linșat de mulțime

Un atac înfiorător a avut loc în capitala Ugandei, Kampala, unde un bărbat a ucis patru copii într-o grădiniță. Incidentul s-a petrecut la școala Ggaba, din divizia Makindye. Atenție! Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Poliția a confirmat cazul și a anunțat că suspectul a fost reținut, însă motivul atacului nu este, deocamdată, cunoscut. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bărbatul s-ar fi dat drept părinte pentru a intra în unitatea de învățământ. Inițial, acesta ar fi mers în zona administrativă, unde a stat pentru scurt timp de vorbă cu personalul.

Patru copiii de la o școală din Uganda, uciși

Ulterior, a ieșit afară, a încuiat poarta și a început atacul asupra copiilor, folosind un obiect ascuțit. Atacatorul a fost oprit de un agent de securitate din apropiere, înainte ca situația să escaladeze și mai mult. Poliția a intervenit rapid și l-a reținut.

Autoritățile au transmis că ancheta este în desfășurare și că încearcă să stabilească motivele din spatele atacului. După incident, în zonă s-a adunat o mulțime de oameni revoltați. Situația a devenit tensionată, iar polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment în aer pentru a dispersa oamenii care încercau să ajungă la suspect.

WATCH: Parents with children at the Ggaba Early Childhood Day Care Centre rush to the school after receiving news of the horrific incident in which an assailant killed four children. #NTVNews



Imaginile difuzate de televiziunile locale îi arată pe părinți în stare de șoc și durere. Astfel de atacuri sunt rare în Kampala, un oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori.