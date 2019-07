Deputatul Mitralieră: Poate că fetele nu sunt omorâte, ci sunt traficate într-o reţea de proxenetism

Cătălin Rădulescu

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu consideră posibilă ipoteza că fetele dispărute de la Caracal nu ar fi fost omorâte, ci traficate într-o reţea de proxenetism şi crimă organizată

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, zis și ”Mitralieră”, crede în ipoteza potrivit căreia fetele dispărute de la Caracal nu ar fi fost omorâte, ci traficate într-o reţea de proxenetism şi crimă organizată protejată de autorități.

"Zilele astea am vorbit cu magistraţi, foşti procurori, experţi în criminalistică, medici legişti şi chiar în anti-tero, vis a vis de ceea ce s-a întâmplat în Caracal, şi lucrurile încep să nu se lege:

1. Bijuteria găsită în maşina monstrului, cartea de vizită (de care a spus Alexandra la telefon), eventuale obiecte vestimentare sau chiar telefon, demonstrează numai că Alexandra a fost luată de monstru Dincă, dar nu conduc spre omorârea acesteia;

2. Eventuala incinerare a Alexandrei ar fi necesitat timp suficient, combustibil în cantitate foarte mare (benzină sau kerosen, nu motorină), un bazin mare în care să bage corpul şi ar fi determinat un fum şi un miros foarte puternic uşor de sesizat atât ziua cât şi noaptea; în acelaşi timp necesită temperaturi foarte mari de peste 1000 grade astfel ca să rămână numai cenuşă, în caz contrar ar fi trebuit sa fie găsite fragmente de os; 3. Negăsirea urmelor de sânge sau a cadavrului lipseşte de obiect ipoteza asasinării Alexandrei.

4. Ce caută Dicot în această poveste? Dicotul nu are atribuţii decât dacă există suspiciunea unui trafic de persoane, pentru că în suspiciunea de omor, atributul il are parchetul de pe lângă tribunal iar în cazul unui omor deosebit de grav sau crime în serie intervine parchetul general; deci ce treabă are Dicotul?

Ce vrea să acopere dicotul sau pe cine? Ori dicotul nu şi -a făcut treaba de la dispariţia Luizei şi acum vrea sa acopere neglijenţa în serviciu ori vor să acopere o reţea de crimă organizată în care probabil poliţişti, procurori, judecători şi monstrul Dincă sunt implicaţi", a scris, marţi seară, pe Facebook, deputatul PSD Cătălin Rădulescu.