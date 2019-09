David Cameron: „Un al doilea referendum ar rezolva criza Brexit”

Fostul premier David Cameron spune că Marea Britanie ar putea ieși din criza Brexit-ului printr-un nou referendum. La trei ani de la decizia britanicilor de a ieși din UE, luată în timpul mandatului său, Cameron declară că nu regretă că a organizat referendumul.

Un Brexit fără acord ar fi „rău", „sper că nu se va întâmpla", a declarat David Cameron, într-un interviu publicat de „The Times”.

Acesta a ţinut să adauge că al doilea referendum nu poate fi exclus pentru ieşirea din criză, „deoarece suntem încolţiţi", „organizarea unui al doilea vot ar trebui să fie o opțiune”, potrivit agerpres.ro.

Cameron a afirmat că producerea unui Brexit fără acord ar fi „un rezultat negativ" și nu ar trebui luat în considerare.

„Nu spun că unul dintre aceste scenarii se va produce, sau nu. Spun doar că nu poți să elimini o opțiune în momentul de față, deoarece trebuie găsită o modalitate pentru a depăși acest impas. Sunt de părere că există anumite lucruri care nu ar trebui făcute pentru a depăși acest impas. Consider că prorogarea Parlamentului este un lucru rău", a declarat fostul premier.

„Este dureros pentru ţară şi dureros să vezi toate astea", a subliniat David Cameron, fost coleg de studii cu actualul premier Boris Johnson la colegiul privat Eton.

În același interviu, Cameron a vorbit pentru prima oară și despre momentul referendumului pentru ieșirea din UE din iunie 2016. Cameron a făcut campanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană şi a demisionat pe fondul victoriei „da" la Brexit, după şase ani în funcţie. Ulterior, s-a retras din viaţa politică.

Regatul Unit a votat 52% în favoarea Brexitului în iunie 2016. Problema a rămas aparent la fel și continuă să divizeze profund societatea britanică, după trei ani și la o lună până la scadenţă, la 31 octombrie.

„Să organizez un referendum nu a fost o decizie pe care am luat-o uşor", sub o „enormă presiune politică", a adăugat fostul premier.



„Unele persoane nu mă vor ierta niciodată că am organizat referendumul. Altele că l-am organizat şi l-am pierdut", a admis David Cameron.

Dar sunt şi „toţi aceşti oameni care doreau referendumul, care doreau să iasă din UE şi care sunt mulţumiţi că o promisiune făcută a fost respectată", a mai spus Cameron.