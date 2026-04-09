Dorința care i-a definit întreaga viață

Potrivit declarațiilor făcute de Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar, marele antrenor și-ar fi dorit ca finalul vieții sale să fie legat de locul care i-a definit existența: terenul de fotbal.

Medicul a povestit, pentru un post TV de știri, că în ultimele sale zile, Mircea Lucescu a exprimat în mod repetat această dorință, mărturisind că și-ar fi dorit să își dea ultima suflare pe stadion, în mijlocul jocului pe care l-a iubit întreaga viață.

„Tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal”, i-ar fi spus antrenorul, potrivit medicului care l-a îngrijit.

O viață dedicată fotbalului

Cei care l-au cunoscut spun că pasiunea pentru fotbal a fost definitorie pentru întreaga carieră a lui „Il Luce”. Chiar și în ultimele momente, dorința de a fi aproape de meciuri și de echipă a rămas puternică.

Medicul a subliniat că antrenorul își exprima frecvent regretul că nu poate fi pe teren și insista să fie lăsat să participe la meciuri, semn al unei legături profunde cu sportul care i-a marcat viața.

Omagii la Arena Națională

După deces, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, unde fanii și admiratorii au avut ocazia să îi aducă un ultim omagiu.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru 10 aprilie 2026, când familia, prietenii și lumea sportului își vor lua rămas bun de la una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc.

Moștenirea unui „dirijor” al fotbalului

Mircea Lucescu rămâne în memoria publicului ca un adevărat arhitect al performanței, un antrenor care a influențat generații întregi de jucători și tehnicieni.

Ultima sa dorință reflectă perfect cine a fost: un om pentru care fotbalul nu a fost doar o profesie, ci însăși esența vieții sale.