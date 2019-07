Dăncilă, așteptată de protestatari, la Sibiu, dar a intrat pe ușa din spate: "Suntem de neclintit!"

Dăncilă a mers la Sibiu, dar a intrat pe ușa din spate: "Suntem de neclintit, nu ne e teamă"

Premierul Viorica Dancila a intrat pe usa din spate la evenimentul unde era asteptata, sambata, la Sibiu, pentru a-i evita pe protestatari, in ciuda declaratiilor inflacarate din prima parte a zilei, de la Targu Mures.

"Vorbeam cu Mihai Fifor si imi spunea: 'Mergem la Sibiu, sunt vreo suta de cetateni care ne asteapta acolo, nu cu intentii bune. Sunt dintre cei care s-au invatat ca pot rezolva lucrurile prin jigniri, prin tipete, prin cuvinte urate.' Nu ne este teama pentru ca stim ca in spatele nostru sunt oamenii care procedeaza altfel, sunt oameni demni si intelepti si care inteleg ca lucrurile intr-o tara nu se fac prin violenta. Eu va garantez ca suntem de neclintit, nu ne este teama, nu vom face niciun pas inapoi, pentru ca stim ca un pas inapoi al nostru este un pas inainte al altora. Vom ridica din fata noastra orice obstacol pentru ca credem in oameni, credem in noi, credem in puterea nostra de a schimba in bine Romania si destinul romanilor. Iar daca altii au venit cu vorbe si promisiuni, noi am venit cu fapte", a declarat Dancila, la Targu Mures, potrivit ziare.com.



Pe drum spre Sibiu, insa, hotararea Vioricai Dancila pare sa fi slabit. Asa se face ca, odata ajunsi la Sibiu, premierul si membrii Cabinetului sau au intrat in cladirea unde au loc alegerile pentru functia de presedinte al filialei judetene a PSD pe o cale ocolita, nu pe usa din fata, informeaza Agerpres.







Motivul: membrii Cabinetului Dancila au incercat sa ii evite pe cei circa 20 de protestatari care se adunasera in fata cladirii si scandau "PSD, ciuma rosie!", "Hotii!", "Demisia!" si "Afara cu PSD din tara!".



Reuniunea social-democratilor de la Casa de Cultura a Sindicatelor din Sibiu are ca scop alegerea presedintelui organizatiei judetene a partidului, iar singurul candidat la aceasta functie este actualul ministru al Turismului, Bogdan Trif.