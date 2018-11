Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: N-am discutat nimic despre amnistie şi graţiere

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că la nivelul guvernului nu a avut loc nicio discuţie legată de o ordonanţă de urgenţă privind amistia şi graţierea. Şefa guvernului a răspuns astfel criticilor preşedintele Klaus Iohannis, care a avertizat PSD că adoptarea unei astfel de ordonanţe ar duce România într-o criză politică fără precedent.

"Nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discuţie în acest sens. De ce să discutăm despre ceva ce nu există? Am văzut că s-a discutat în spaţiul public, dar eu vă spun că pe masa primului ministru nu există aşa ceva şi nu am avut nicio discuţie cu niciun ministru despre aşa ceva", a declarat Dăncilă la un post TV.