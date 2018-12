Dăncilă, discurs în CN PSD de ziua ei: "Îmi doresc sănătate, pentru că putere am!"

Dăncilă, discurs în CN PSD de ziua ei: "Îmi doresc sănătate, pentru că petere am!"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, în cadrul Consiliului Naţional PSD, că partidul este sub asediu încă din urmă cu doi ani, dar chiar şi în aceste condiţii, guvernarea a reuşit să facă schimbări majore.

“Nu voi ceda. Chiar dacă unii nu cred, sunt un om puternic care ştie ce are de făcut. Vă asigur că am forţa de a merge mai departe, dacă voi avea susţinerea. Am datoria faţă de toţi colegii care mi-au acordat încrederea. Vă promit că am să depăşesc toate obstacolele şi piedicile. După câştigarea alegerilor din 2016, PSD a fost sub asediu. Guvernarea a fost atacată", a spus premierul Viorica Dăncilă.

"Chiar şi aşa, în aceşti 2 ani, am reuşit să facem schimbări fundamentale, pe care oamenii care ne-au votat le simt. Guvernul PSD a reuşit creşterea salariilor în Educaţie şi Sănătate, creşterea pensiilor, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.