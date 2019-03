Dăncilă, atac în miez de noapte la Iohannis: Discuțiile din SUA "A repus" România pe harta mondială

Dăncilă, atac în miez de noapte la Iohannis: Am repus România pe harta mondială

Premierul Viorica Dăncilă a lansat, marți seara, un val de atacuri fără precedent la adresa președintelui Klaus Iohannis. Ocazie cu care aceasta a făcut o nouă gafă...

Viorica Dăncilă a participat, în perioada 23-26 martie, la Conferinţa Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), unde s-a întâlnit cu Mike Pence, vicepreședintele SUA, Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, și cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, scrie stiripesurse.



”Au fost întâlniri foarte bune, aici, la Washington. Am avut întâlnire cu vicepreședintele Mike Pence, cu secretarul general pentru comerț și cu speakerul Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, dar și cu premierul Netanyahu. A fost foarte importantă participarea la AIPAC, ceea ce este un lucru firesc, în contextul deținerii de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene și în contextul în care am deschis președinția cu un eveniment dedicat luptei împotriva antisemitismului la Bruxelles și vom închide cu un eveniment similar de data aceasta la București. Întâlnirile au fost bune, iar după părerea mea, toate aceste întâlniri, toate aceste discuții A REPUS România pe harta mondială, având în vedere aprecierile pe care le-am avut la adresa noastră și a guvernării. Cred că am făcut ceea ce e corect, România trebuie să aibă propriul punct de vedere pentru a fi respectată. Apropierea noastră de SUA și Israel este foarte importantă, nu înseamnă că vom avea o poziție împotriva UE, ci va fi una complementară. Afirmațiile lui Iohannis aduc prejudicii de imagine României, nu e prima dată. Când are ceva de reproșat, când jignește, nu trebuie să iasă cu reacții publice. Nu e vina mea că regele Iordaniei nu a mai venit. Președintele putea să îl sune să îi spună că nu este de acord, pentru că regele e omologul președintelui, nu al premierului", a declarat Viocica Dăncilă, la un post TV.







"Eu am fost în toate țările din Golf, nu am văzut ca președintele să viziteze țările arabe. Nu înseamnă că punctul nostru de vedere ne poziționează împotriva statelor arabe. M-aș fi așteptat ca președintele să îmi solicite o discuție despre această vizită, dar nu a dorit", a mai spus Dăncilă.



"În SUA se vorbește despre România ca despre un stat prieten. Legat de mutarea ambasadei, îmi mențin punctul de vedere. În CSAT, așa cum a zis președintele Liviu Dragnea, președintele trebuie să ridice această problemă sau să își spună punctul de vedere. Văd că mă acuză de ignoranță, dar nu explică de ce nu vrea. Văd că nu numește, de atâta timp, un ambasador în Israel", a mai spus premierul.

Totodată, șefa Executivului de la București a anunțat că Nancy Pelosi a acceptat invitația lui Liviu Dragnea de a veni în România.