Dana Gîrbovan și-a dat demisia din magistratură. Mingea este la Iohannis

Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Justiției, a anunțat că își dă demisia din magistratură. Acesta este primul pas, potrivit legii, înainte ca președintele Klaus Iohannis să se pronunțe asupra numirii ei în funcție. Premierul Viorica Dăncilă îi trimite astăzi lui Klaus Iohannis, pentru validare, propunerea Danei Gîrbovan la Justiție, a lui Mihai Fifor la Interne, a lui Iulian Iancu - vicepremier pe probleme economice și a Anei Birchall - vicepremier pe probleme strategice.

"Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura.

In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment. Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata", a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Dana Gîrbovan a acordat un singur interviu până acum, din momentul în care s-a anunţat oficial că este varianta PSD pentru înlocuirea Anei Birchall la Ministerul Justiţiei: pentru site-ul realitatea.net.

Vineri, 23 august, Dana Gîrbovan a răspuns în premieră la acuzaţiile că a fost susţinătoarea OUG 13. "Asocierea numelui meu de sustinerea OUG13 e un fake news" a fost reacţia judecătoarei în vârstă de 40 de ani, exclusiv pentru site-ul Realitatea, în interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu. În rest, toate comunicările au fost făcute prin intermediul paginii de Facebook.

A doua zi, propunerea PSD pentru ministerul Justiţiei a anunţat public că "Un singur site m-a întrebat despre Ordonanța 13". Era vorba de realitatea.net.

Ieri, Dana Gîrbovan a revenit cu o altă postare pe Facebook, cea mai lungă din ultima perioadă, în care şi-a expus pe larg "soluţiile pentru problemele din justiţie".

